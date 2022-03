Dyrektorzy finansowi o zarządzaniu w czasach kryzysu i wojny. "Brak etyki się nie opłaci"

Klub Dyrektorów Finansowych „Dialog” opublikował spostrzeżenia i rekomendacje wybranych dyrektorów finansowych na temat specyfiki zarządzania finansami w przedsiębiorstwie w czasie konfliktu na Ukrainie. Głos zabrali Małgorzata Sobczyk - CFO w firmie H. Cegielski, Gracjan Fiedorowicz - CFO w Grupie Pracuj, Bartosz Gayer - CFO w Fincastly, Adam Kierecki - CFO w Maxi ZOO Polska, Zbigniew Nasiłowski - były CFO m. in. Playa czy Enel-Medu oraz Henryk Orfinger - współzałożyciel i wieloletni prezes sieci Dr Irena Eris.

Rola CFO przede wszystkim związana jest z zarządzaniem środkami finansowymi w firmie czy organizacji. CFO odpowiada za planowanie i ewidencję finansową, a także sprawozdawczość. Okazuje się, że na tym jego rola się nie kończy, a w sytuacji kryzysowej, jaką jest wojna, może stać się kluczowa postacią w firmie.

Publikujemy wypowiedzi członków Klubu Dyrektorów Finansowych "Dialog" w cyklu "CFO w czasie wojny".

Gracjan Fiedorowicz, CFO w Grupie Pracuj:



- CFO w takiej sytuacji kryzysowej, jakiej niestety dzisiaj doświadczamy, staje się jedną z najważniejszych osób, która decyduje o sposobie i wartości wsparcia dla pracowników, partnerów biznesowych czy organizacji charytatywnych. Jest on w stanie szybko oszacować wpływ takiej pomocy na wynik finansowy, przepływy pieniężne, kowenanty czy budżet i tym samym określić jej wartość. Oczywiście nie każda organizacja może pozwolić sobie na udzielenie wsparcia finansowego. W takich przypadkach CFO również odgrywa bardzo ważną rolę, gdyż zwykle wie, jakie aktywa i zasoby inne niż gotówka dana organizacja ma do dyspozycji i może ich użyć do pomocy potrzebującym - wskazuje Gracjan Fiedorowicz.

Henryk Orfinger - współzałożyciel i wieloletni prezes sieci Dr Irena Eris:



- Jestem gotowy ponieść koszty wstrzymania eksportu do Rosji, jeśli tylko miałoby to wpływ na losy tej fatalnej wojny (co niestety jest mało realne). Takie decyzje powinny najpierw podejmować związki branżowe, aby decydenci w firmach czuli się bezpieczniejsi i solidarni w ponoszeniu ewentualnych konsekwencji. Ponadto w ciągu dwóch-trzech dni będą znane postawy i sankcje europejskich i globalnych struktur i mocarstw. Do tego czasu jako przedsiębiorcy i menedżerowie w Polsce powinniśmy mieć gotowe dane i scenariusze, aby wpisać w te ich decyzje swoje decyzje biznesowe - uważa Henryk Orfinger.

Małgorzata Sobczyk - CFO w firmie H. Cegielski:



- Jako decydenci w firmach, w tym CFO, dzisiaj często stoimy wobec dylematu, które decyzje biznesowe są tak naprawdę etyczne. Utrzymanie biznesu, rozwój są przecież etyczne, ale wspieranie naszymi pieniędzmi agresora etyczne nie jest. W długim okresie brak etyki się nie opłaci, ale krótki też trzeba przetrwać. Myślę, że wielu dyrektorów podejmie etyczne decyzje, za które potem zapłaci stanowiskiem, gdy sytuacja będzie bardziej klarowna i okaże się, że trzeba było kierować się głównie kalkulacją - twierdzi Małgorzata Sobczyk.

Bartosz Gayer - CFO w Fincastly:



- Wojna zaburzyła łańcuchy dostaw i byt ekonomiczny wielu naszych kontrahentów. Są to zarówno firmy ukraińskie, jak i mocno powiązane z nimi firmy polskie. Musimy mieć świadomość, że w tym momencie możliwości wywiązywania się z zobowiązań kontraktowych po ich stronie może być mocno zaburzona. Wyłączmy zerojedynkowe myślenie – budujmy plany awaryjne, wychodźmy naprzeciw naszym kontrahentom, nie naliczajmy kar za opóźnienia, miejmy zrozumienie dla przejściowej utraty płynności. Nie zalecam tu zlekceważenia zarządzania naszym własnym ryzykiem biznesowym – ale ono i tak już istnieje.

Autorytet CFO powinien gwarantować pewność i bezpieczeństwo. Zdarzenia o dużym ciężarze, jak wojna lub pandemia, uwalniają w ludziach dużo emocji. Znajdują one różne sposoby ujścia i powodują różne reakcje – skrajnie od strachu i apatii po gniew i nienawiść. Pośrodku tych emocji jest bezproduktywne narzekanie. Może to być widoczne na spotkaniach naszych zespołów, które nagle zmieniają się w dyskusję o wojnie i usłyszanych newsach. Autorytet CFO i reszty zarządu powinien przekierować tę energię w działanie – rozmawiajmy z ludźmi o tym, co w tej sytuacji możemy zrobić, ustalajmy konkretne cele i zadania. Nie pozwalajmy na to, aby podległy nam biznes zaczął tracić czas na bezproduktywne eskalowanie emocji i sami też tego nie róbmy - dodaje Geyer.

Adam Kierecki - CFO w Maxi ZOO Polska:

- Rolą CFO jest wskazywać ryzyka i szanse, a także szukać jak najlepszych rozwiązań podejmowanych decyzji, także tak trudnych jak w obecnej sytuacji - podkreśla Adam Kierecki.

Zbigniew Nasiłowski - były CFO m. in. Playa czy Enel-Medu:



- W obliczu śmierci nie ma miejsca na kalkulacje. Trzeba więc wysłać auta po rodzinę ukraińskich pracowników, zapewnić im pracę i mieszkanie, pozwolić na urlop w celu obrony ojczyzny. CFO i zarządy firm przygotowują scenariusze, aby wpisać się w bieg wydarzeń, ale muszą być świadome, że i tak będzie inaczej niż myślimy. Zbyt wielkie zmiany się dzieją, aby wejrzeć w przyszłość biznesową. W takich czasach trzeba tym bardziej pamiętać, że człowiekiem jest się zawsze, a prezesem czy dyrektorem się bywa - konkluduje Zbigniew Nasiłowski.