Dyrektor finansowy, czyli kto? Kompetencje, zadania, wynagrodzenie

Od 15 do nawet 60 tys. zł - tak obecnie prezentują się zarobki dyrektorów finansowych. By nimi zostać, muszą wykazać się sporą wiedzą, nie tylko z zakresu finansów. Co więcej, stawiane im wymagania coraz bardziej rosną.

Autorzy raportu podkreślają, że dziś dyrektor finansowy, a w randze członka zarządu chief finanse oficer (CFO), to dziś jedno z najbardziej odpowiedzialnych stanowisk. To już nie księgowy ani administrujący działami finansowymi, tylko zarządzający i partner biznesowy w wielu organizacjach. Musi wiedzieć nie tylko jak mądrze gospodarować finansami, ale też jak negocjować, zarządzać i musi mieć zdolność adaptacji nowych rozwiązań technologicznych oraz trendów, które dziś w dużej mierze narzucają kierunek rozwoju działu finansowego oraz wspierającej kadry managerskiej.

- CFO wyszedł z cienia i stał się partnerem biznesowym dla CEO i Management Teamu, wspierając rozwój biznesu wiedzą merytoryczną, wskazując ryzyka i pracując nad strategią firmy krótko- i długofalową. W dzisiejszych czasach oczekiwania od CFO są zasadniczo inne niż 10 lat temu, kiedy CFO nie był angażowany w biznes, a jedynie trafiał do niego wynik działań biznesu. Taki model

odszedł w zapomnienie, a oczekiwaniem wobec CFO jest pełne uczestnictwo w budowaniu biznesu i wartości firmy. Rozumienie tylko finansów to za mało, aby być skutecznym CFO. Konieczna jest otwartość na inicjatywy biznesowe, zrozumienie ich, wspieranie, czasem też krytyczne zadawanie trudnych pytań, aby zrozumieć ich pełny obraz - komentuje cytowana w raporcie Anna Kozłowska

CFO i członek zarządu Polskiej Grupy Farmaceutycznej.

W podobnym tonie wypowiada się Paweł Prociak, dyrektor Wysera. - Dyrektor finansowy to dziś kluczowa rola w biznesie. Bez dobrego dyrektora finansowego firmy nie wprowadzą innowacji, nie rozwiną nowych form czy rynków sprzedaży, produkcji lub usług - wskazuje.

Praktycy wyjaśniają, że dziś najważniejsze w byciu dyrektorem finansowym jest rozumienie firmy z pozycji partnera strategicznego w biznesie. Osoby, która proponuje rozwiązania, gromadzi wokół nich zespół, wprowadza je i bierze za to odpowiedzialność. Dyrektor finansowy odpowiada za wynik finansowy firmy, ale także wspiera ją w trudnych momentach i przygotowuje strategiczne założenia do działania i rozwoju. By to osiągnąć CFO będą coraz bardziej specjalizować się w danej branży. Dzięki temu będą mogli zaoferować nie tylko wiedzę finansową, ale również tą z obszaru, którym zajmuje się ich firma.

- W sytuacjach nieoczekiwanych i nagłych, a taką właśnie jest pandemia, oczekuje się od CFO pracy bardzo blisko biznesu w celu wspierania tego biznesu w podejmowaniu decyzji lub w ogóle podejmowania decyzji i wzięcia za to odpowiedzialności - dodaje Piotr Wajgielt, manager – finance & accounting Wyser Polska.

Raport „Od finansów do zarządzania. O wyzwaniach CFO na co dzień i w kryzysie”

Jakie cechy powinien więc posiadać dobry dyrektor finansowy? Przepytani przez Wyser eksperci wskazują na umiejętności komunikacyjne, negocjacyjne, a także elastyczność, otwartość na nowe pomysły i inicjatywy oraz proaktywność.

Na jakie wynagrodzenia mogą liczyć CFO? Ich pensja zależy od wielu czynników. W małych firmach (zatrudniających do 50 pracowników), dyrektor finansowy zarabia minimum 18 tys. zł, a maksimum – 28 tys. zł. W średniej firmie (zatrudniającej od 51 do 250 pracowników) mamy już do czynienia z CFO bądź dyrektorem finansowym w randze członka zarządu. Zarobki kształtują się tu od 25 tys. zł do 35 tys. zł. Natomiast w największych organizacjach zarobki wynoszą od minimum 25 tys. zł do nawet 60 tys. zł miesięcznie.