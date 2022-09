Dwucyfrowe wzrosty w Grupie Pracuj. To było dobre pół roku

jk

W pierwszym półroczu 2022 roku skonsolidowane przychody Grupy Pracuj wyniosły 280,3 mln zł i były o 28,8 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2021 roku. Natomiast skonsolidowany zysk netto sięgnął 102,2 mln zł wobec 158,1 mln zł w pierwszym półroczu 2021 roku. Po skorygowaniu ubiegłorocznych wyników o wpływ zdarzeń jednorazowych zysk netto Grupy Pracuj w pierwszej połowie tego roku wzrósł o 16,8 proc. rok do roku (Fot. mat. pras.)

Skorygowana EBITDA (zysk operacyjny przed potrąceniem odsetek, podatków i amortyzacji - red.) w pierwszych sześciu miesiącach tego roku wyniosła 160,9 mln zł, co oznacza wzrost o 29 proc. rok do roku.

Skorygowana marża EBITDA wyniosła 57,4 proc. w porównaniu z 57,3 proc. w pierwszej połowie 2021 roku i 54,2 proc. w całym ubiegłym roku.

Skonsolidowany zysk netto wypracowany przez Grupę Pracuj w pierwszym półroczu 2022 roku sięgnął 102,2 mln zł wobec 158,1 mln zł przed rokiem.

Po skorygowaniu ubiegłorocznych wyników o wpływ zdarzeń jednorazowych zysk netto w pierwszej połowie tego roku wzrósł o 16,8 proc. rok do roku.

Grupa Pracuj podsumowała pierwsze półrocze 2022 roku. Skonsolidowane przychody z umów z klientami wyniosły 280,3 mln zł i były o 28,8 proc. wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Liczba sprzedanych projektów rekrutacyjnych w serwisie Pracuj.pl w omawianym okresie sięgnęła 297 tysięcy, co oznacza wzrost o 24,3 proc. rok do roku, przy jednoczesnym wzroście ich średnich cen o 10,8 proc. rok do roku.

Liczba aktywnych klientów, korzystających z systemu eRecruiter wspierającego rekrutację, oferowanego w modelu abonamentowym (SaaS), na koniec czerwca 2022 roku przekraczała 1700 i była o 14,6 proc. wyższa niż przed rokiem.

- Rynek technologii HR rozwija się w zawrotnym tempie. Praca w modelu zdalnym i hybrydowym oraz rosnące znaczenie technologii w całym obszarze HR sprawia, że firmy chętnie sięgają po efektywne rozwiązania ułatwiające pozyskanie nowych pracowników i skracające czas rekrutacji. Dotyczy to także utrzymania i rozwoju pracowników oraz zarządzania procesami prowadzonymi przez zespoły HR. Grupa Pracuj ma ambicję wspierać swoich klientów w całym tym zakresie, dlatego systematycznie wdrażamy nowe rozwiązania w obszarze podstawowej działalności oraz poszukujemy takich, które uzupełnią naszą ofertę – komentuje prezes Grupy Pracuj Przemysław Gacek.

Spadek udziału przychodów z rynku ukraińskiego

Przychody z rynku polskiego w pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku stanowiły blisko 95 proc. całkowitych przychodów grupy. Spadek udziału przychodów z rynku ukraińskiego do nieco ponad 5 proc. wynika z ograniczenia działań rekrutacyjnych wskutek toczącego się konfliktu zbrojnego. Łączna liczba projektów rekrutacyjnych w należącym do Grupy Pracuj serwisie Robota.ua w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosła 281 tysięcy (wobec 498 tysięcy w tym samym okresie 2021 roku), z czego liczba płatnych projektów rekrutacyjnych wyniosła 146 tysięcy (wobec 273 tysięcy przed rokiem). Marża EBITDA powyżej 50 proc. Wzrost przychodów Grupy Pracuj idzie w parze z utrzymaniem wysokiej rentowności. Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej w pierwszym półroczu 2022 roku wyniósł 136,1 mln zł, co oznacza wzrost o 25 proc. rok do roku. Skorygowana EBITDA w omawianym okresie sięgnęła 160,9 mln zł i była o 29 proc. wyższa niż przed rokiem. Marża skorygowanej EBITDA utrzymała się na zbliżonym rok do roku poziomie i wyniosła 57,4 proc. (57,3 proc. w pierwszej połowie 2021 roku). Skonsolidowany zysk netto wypracowany przez Grupę Pracuj w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2022 roku sięgnął 102,2 mln zł wobec 158,1 mln zł w pierwszym półroczu 2021 roku. Warto przypomnieć, że znaczący, pozytywny wpływ na ubiegłoroczne wyniki miała aktualizacja wyceny należących do Grupy Pracuj udziałów w spółce Beamery, co powiększyło zysk netto w porównywanym okresie o 70,5 mln zł. Po skorygowaniu ubiegłorocznych wyników o wpływ zdarzeń jednorazowych, zysk netto w pierwszym półroczu 2022 roku wzrósł o 16,8 proc. rok do roku. Softgarden już w Grupie Pracuj Pod koniec czerwca 2022 roku Grupa Pracuj sfinalizowała przejęcie 100 proc. udziałów w Softgarden, graczu na rynku systemów wspierających procesy rekrutacji w Niemczech. Spółka rozwija swoje usługi nie tylko na na niemieckim rynku, ale także w pozostałych krajach obszaru DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria) i ma potencjał wzrostu w innych państwach europejskich. Grupa Pracuj będzie konsolidować wyniki Softgarden począwszy od trzeciego kwartału tego roku.

