Dwie trzecie Polaków nie może normalnie pracować. A będzie jeszcze gorzej

Polki i Polacy są nadmiernie obciążeni łączeniem pracy z opieką. Problem ten dotyczy dwóch trzecich pracujących, zwłaszcza kobiet. Co szósty zatrudniony musi z uwagi na opiekę nad bliskimi - dziećmi lub dorosłymi - ograniczyć swoją aktywność zawodową.

Jak wynika z badania przeprowadzonego w lutym 2022 roku przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 52 proc. dorosłych Polek i Polaków łączy pracę z opieką nad dziećmi i/lub dorosłymi bliskimi. W pierwszym przypadku główną rolę zdecydowanie częściej pełnią kobiety. Inaczej wygląda to w opiece nad dorosłymi osobami zależnymi, gdzie obciążenie jest bardziej równomiernie rozłożone między kobietami i mężczyznami.

Wyzwania związane z opieką mają duży wpływ na pozycję na rynku pracy. 16,4 proc. zatrudnionych pracuje na część etatu z powodu pełnienia obowiązków opiekuńczych. A spośród biernych zawodowo w Polsce prawie jedną trzecią stanowią osoby niepodejmujące zatrudnienia z powodu pełnienia obowiązków opiekuńczych.

Jak wynika z unijnych prognoz, w 2070 roku Polska będzie liderem w rankingu najstarszych europejskich społeczeństw. Przewiduje się, że na 100 Polaków w wieku 15-64 lata będzie przypadać 62 seniorów.

Stąd pilnym wyzwaniem staje się długofalowe, strategiczne podejście do wsparcia osób łączących pracę z opieką nad osobami dorosłymi - np. rodzicami. 53 proc. Polaków uważa że rozwiązaniem, które powinno być wdrożone systemowo, jako wynikające z Kodeksu Pracy, jest oferowanie znacznego wsparcia osobom łączącym pracę z obowiązkami opiekuńczymi nad osobami dorosłymi.

Problemy, z którymi borykają się zatrudnieni opiekujący się dorosłymi osobami zależnymi dostrzegają także pracodawcy. Jedynie co piąty z nich uznaje dotychczas obowiązujące w Polsce rozwiązania prawne wspierające opiekę nad dorosłymi za wystarczające. Dla porównania, w przypadku opieki nad dziećmi ten odsetek sięga blisko 60 proc.

- Polki i Polacy są nadmiernie obciążeni łączeniem pracy z opieką. Ta z kolei utożsamiana jest głównie z zajmowaniem się dziećmi, mimo że w dobie starzejącego się społeczeństwa coraz szybciej rosną wyzwania związane z opieką nad dorosłymi osobami zależnymi - najczęściej rodzicami czy teściami. Dlatego ważne, aby w polskiej transpozycji dyrektywy work-life balance uwzględnić także ten aspekt. A także wykorzystać potencjał drzemiący w męskiej części polskiego społeczeństwa. To szansa nie tylko na partnerskie dzielenie opieki w rodzinie, co miałoby pozytywny wpływ na aktywność i rozwój zawodowy kobiet, ale także przestrzeń do rozwoju zainteresowania mężczyzn pracą w sektorze usług opiekuńczych - wyjaśnia Marzena Strzelczak, prezes Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Opieka po równo dla wszystkich

Zdecydowana większość (ok. 80 proc.) respondentów, uważa, że mężczyźni w takim samym stopniu jak kobiety powinni angażować się opiekę nad dziećmi i osobami dorosłymi. Wyniki badania FOB pokazują zmianę postrzegania tradycyjnych ról społecznych. To szansa nie tylko na partnerskie dzielenie opieki w rodzinie, co miałoby pozytywny wpływ na aktywność i rozwój zawodowy kobiet, ale także przestrzeń do rozwoju zainteresowania mężczyzn pracą w sektorze usług opiekuńczych (obecnie nadmiernie sfeminizowanym).

Z raportu FOB wynika, że mężczyźni niemal tak samo często jak kobiety deklarują, że są głównymi opiekunami osób zależnych. Rzadziej sprawują opiekę samodzielnie (26 proc. w porównaniu do 37 proc. kobiet). Kobiety częściej opiekują się dziećmi niż mężczyźni. Częściej też w tej opiece sprawują główną rolę (53 proc. kobiet w porównaniu do 22 proc. mężczyzn) lub nawet są jedynymi opiekunkami (22proc. do 12 proc. wśród mężczyzn).