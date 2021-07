Dwie rzeczy niezbędne dla firmy i pracowników. Warto pomyśleć o tym już teraz

Pandemia przyniosła ze sobą trwałą zmianę na rynku pracy. Już wiadomo, że praca zdalna i hybrydowa zostają z nami na dłużej. To oznacza wyzwania m.in. w obszarze rozwoju pracowników. – Podnoszenie kompetencji zawsze było ważne, ale teraz jeszcze bardziej zyskuje na znaczeniu. Nowe modele pracy wymagają rozwiązań nakierowanych na budowę zaangażowania i dobrostanu kadry. Programy rozwojowe oparte o reskilling i upskilling to właśnie takie narzędzia – wskazują eksperci Capgemini.

Programy reskillingowe i upskillingowe mogą pomóc w budowaniu przewagi konkurencyjnej (fot. Shutterstock)

Autorzy badania "Przyszłość pracy: od pracy zdalnej do hybrydowej" zwracają uwagę, że procesy onboardingowe czy nauka i rozwój pracowników powinny zostać dostosowane do nowych modeli operacyjnych.

Kluczowe okazać mogą się dwie umiejętosci: reskilling – proces polegający na przygotowaniu do pełnienia nowych funkcji w organizacji oraz upskilling – koncentrujący się na doskonaleniu już posiadanych przez pracownika umiejętności.

Programy reskillingowe i upskillingowe to z punktu widzenia pracodawcy także narzędzia budowania przewagi konkurencyjnej.

54 proc. pracowników obawia się, że praca zdalna utrudni im rozwój kariery, a 49 proc. nowozatrudnionych sądzi, że może ona spowolnić ich proces uczenia się w organizacji – wynika z badań prowadzonych przez Capgemini: Przyszłość pracy: od pracy zdalnej do hybrydowej.

- Wraz z początkiem pandemii, wiele organizacji musiało zmodyfikować swoje podejście do programów rozwojowych. Wygrały te, które w krótkim czasie oswoiły się z nową rzeczywistością i przeniosły te procesy do sfery online, np. na platformy e-learningowe. Ścieżki rozwojowe najczęściej opierają się na zwinnym podejściu, ich efekty to bowiem także zasługa elastycznego reagowania na potrzeby pracowników i wymogi rynku. Można było zatem w krótkim czasie dostosować je do zmienionej rzeczywistości i przeformułować tak, by niwelowały skutki pandemii w obszarze rozwoju kadry. Odpowiednio zeskalowane są więc także narzędziem uśmierzającym obawy zdalnych pracowników – mówi Agnieszka Walencik, manager działu rozwoju i szkoleń pracowników w Capgemini.

Rozwój. Ale jak?

Konieczność nieustannego rozwoju wpisana jest w specyfikę większości branż. Szczególnie szczególnie widoczna jest jednak w sektorze technologicznym i IT. Blockchain, AI, AR, VR czy uczenie maszynowe to tylko niektóre z rozwiązań technologicznych, które rozwinęły się w ostatnich latach i pociągnęły za sobą konieczność szybkiego wzmacniania kompetencji zawodowych w wielu sferach. Programy rozwojowe muszą więc przede wszystkim nadążać za zmianami.

- Prowadzimy programy rozwojowe dla pracowników w ścieżce technicznej, trenerskiej i menedżerskiej. Przykładem upskillingu może być program dla osób, które pierwsze kroki w IT mają już za sobą, a reskillingu – program typu Starter Kit, dla zainteresowanych karierą w IT i znających choć jeden język obiektowy. Inne programy prowadzone w Capgemini to m.in. kursy językowe, szkolenia dotyczące najnowszych technologii, certyfikacje i akredytacje w kluczowych technologiach, typu AWS, Azure czy Openshif. Chętne osoby mogą poszerzać swoje kompetencje i umiejętności także w roli np. mentora czy trenera – mówi Beata Kobucka-Kozioł, manager ds. rozwoju i szkoleń pracowników w Software Solutions Center w Capgemini. fot. Shutterstock Atuty dla organizacji i dla pracownika Programy reskillingowe i upskillingowe to z punktu widzenia pracodawcy także narzędzia budowania przewagi konkurencyjnej. Na stale rozwijającym się ryku (a takim niewątpliwie jest sektror biznesowy, doradczy czy IT) – znaczenie zyskują ci, którzy podążają za rozwojem nowych technologii i trendów, rozwijając kompetencje pracowników. Inwestując w reskilling i upskilling, należy uwzględnić indywidualne podejście do każdego pracownika w zakresie ścieżki rozwojowej i potrzeb projektowych. Aż 71 proc. zdalnych pracowników oczekuje dostępu do platform e-lerningowych, aby móc poszerzać umiejętności we własnym tempie, a 70 proc. chciałoby wytyczenia indywidualnych ścieżek upskillingowych i reskillingowych, rozwijających ich kompetencje. - U podstaw dobrze sformułowanego programu rozwojowego leży współpraca z biznesem – zrozumienie strategii, priorytetów i trendów rynkowych. Dopiero w kolejnym kroku można budować programy odzwierciedlające strategię i priorytety organizacji. Muszą one też wpisywać się w potrzeby samych pracowników. Kolejnym etapem są więc działania w obszarze HR, takie jak tworzenie map i ścieżek rozwojowych, selekcja i dopasowanie szkoleń do potrzeb biznesowych, projektowanie i dostarczanie programów umożliwiających rozwój konkretnych umiejętności czy przygotowanie do pracy w nowych rolach i na nowych stanowiskach. Istotna jest również znajomość metodologii uczenia oraz uczenia się dorosłych - podsumowuje Agnieszka Walencik.

