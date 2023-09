Dwa słowa, które mogą zdecydować, że kandydat do pracy wybierze właśnie twoją firmę

Choć wynagrodzenie nadal jest głównym motywatorem, to dla profesjonalistów istnieje coś więcej. Komfortowa i przyjazna atmosfera oparta na zaufaniu, efektywna komunikacja, możliwość bycia sobą w pracy oraz przestrzeń do integracji mają duże znaczenie. Kultura organizacyjna obejmuje nie tylko normy i reguły współpracy, ale także styl komunikacji (78 proc.), atmosferę (70 proc.) i promowane wartości (66 proc.).

- Biorąc pod uwagę fakt obecności czterech pokoleń na rynku pracy, elastyczne zarządzanie organizacją może być sporym wyzwaniem. Należy zacząć od dokładnego zbadania wartości, preferencji i oczekiwań pracowników oraz przyjrzenia się różnicom międzypokoleniowym. Poznanie różnych stylów pracy, preferencji komunikacyjnych i potrzeb rozwoju pomaga w budowaniu lojalności i tworzeniu bardziej dopasowanych strategii zaangażowania. Kultura organizacyjna oparta na inkluzji, szacunku i docenianiu różnorodności przyczynia się do wzrostu satysfakcji oraz efektywności w pracy – twierdzi chief of staff w Gleevery Katarzyna Oracz.

Co najmniej wpisuje się w kulturę organizacyjną według uczestników badania Hays Poland? Są to hierarchiczność struktury firmy (36 proc.), dress code (28 proc.) i działania CSR (20 proc.). To może być zaskakujące, zwłaszcza w przypadku CSR, który wymaga zaangażowania pracowników, wspólnych wartości i misji, co zazwyczaj tworzy kulturę organizacyjną.

Cztery pokolenia na rynku pracy oznaczają, że jakoś trzeba połączyć ich przedstawicieli

Różnorodność pracowników na rynku pracy, obejmująca różnice związane z płcią, pochodzeniem, przekonaniami, narodowością lub sytuacją życiową, wymaga od firm wprowadzenia odpowiednich strategii. Zarządzanie różnorodnością stanowi ogromne wyzwanie dla pracodawców, szczególnie w Polsce, gdzie brakuje długotrwałego doświadczenia w tym zakresie, w przeciwieństwie do krajów Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych.

- Dzisiaj akceptacja różnorodności jest dla pracowników ważniejsza niż kiedykolwiek, a inkluzywne środowisko pracy staje się standardem, od tego może zależeć sukces firmy w dłuższej perspektywie. Poprzez lepsze zrozumienie tego, jak ewoluuje środowisko pracy oraz jak zmieniają się akcenty w oczekiwaniach różnych generacji pracowników, możemy jako pracodawca lepiej określić swoją strategię w tym obszarze. Świadomość tego, na czym zależy naszym pracownikom, daje nam możliwość skoncentrowania się na inicjatywach wykorzystujących potencjał, jaki niesie różnorodność oraz tworzeniu dodatkowej wartości dla naszych pracowników, marek, biznesu oraz społeczności, których jesteśmy częścią – mówi dyrektor HR w firmie Brown-Forman Polska Dorota Pałysewicz.

Niezwykle istotne jest więc stworzenie, nierzadko od podstaw, kultury organizacyjnej, która będzie uwzględniała wszystkich pracowników. Dr Kaja Prystupa-Rządca, specjalistka w dziedzinie zarządzania z Akademii Leona Koźmińskiego, uważa, że kultura organizacyjna przyszłości musi dostosować się do potrzeb nowego pokolenia, które różni się istotnie od pozostałych grup wiekowych. Wartością nadrzędną w jej ocenie będzie szacunek dla różnorodności oraz uwzględnienie indywidualnych potrzeb pracowników. Jak jednak zaznacza, dobrze stworzona kultura organizacyjna nie może być dziełem przypadku.

- Inną wartością idącą w parze z powyższym jest transparentność i otwartość w komunikacji. Znajomość celu pracy jest dla młodych ludzi istotna, dla ich automotywacji. Dodatkowo istotne jest wprowadzenie kultury częstej informacji zwrotnej, która pozwala na doskonalenie się, a co za tym idzie, szybki awans w karierze, czyli czynniki determinujące dla pokolenia Z chęć pozostania w danej organizacji. Organizacje, które nie potrafią zapewnić takich wartości kulturowych, będą skazane na wysokie rotacje i trudności z pozyskiwaniem pracowników – dodaje Prystupa-Rządca.

Firma nie podziela moich wartości? Poszukam innej

Ważne jest także dawanie przestrzeni do kreatywnego myślenia i popełniania błędów. Według Katarzyny Oracz pracodawca przyszłości powinien promować otwartość na nowe pomysły i innowacje, dawać przestrzeń do eksperymentowania i popełniania błędów.

- W środowisku otwartym na wymianę wiedzy między pokoleniami wszyscy pracownicy mogą czerpać korzyści z współpracy – zaznacza Katarzyna Oracz.

Kultura organizacyjna wpływa na wybór konkretnego pracodawcy przez kandydatów do pracy. Według badań aż dwie trzecie specjalistów przywiązuje dużą wagę do kultury organizacyjnej już na etapie rekrutacji, a kolejne 23 procent uważa to za istotny czynnik. To oznacza, że profesjonaliści chcą być częścią organizacji, z którą się utożsamiają i w której czują się swobodnie. Badania przeprowadzone przez firmę Deloitte w czerwcu 2023 roku pokazują również, że według przedstawicieli pokolenia Z, firma powinna podzielać ich wartości, rozumieć ich priorytety życiowe i wspierać ich działalność społeczną, obywatelską lub charytatywną. Jest to istotne, ponieważ brak zgodności misji firmy z ich wartościami może zniechęcić do podjęcia pracy w danej organizacji – taką deklarację złożyło 63 proc. ankietowanych przez Wyższą Szkołę Humanitas.

