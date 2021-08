Duża aktywność social mediach to proszenie się o kłopoty w pracy

Nakładki za zdjęcia profilowe, aktywność w różnych grupach, opinie i komentarze pod gorącymi społecznie tematami – to tylko niektóre przykłady zachowań w mediach społecznościowych, które mogą być dość kontrowersyjne i w konsekwencji problematyczne.

Mediów społecznościowych używa 25,9 mln Polaków. To zdecydowanie więcej niż połowa (68,5 proc.) populacji naszego kraju. Statystyczny Polak (w wieku 16-64 lata) spędza w internecie 6 h 44 min. na dobę, w tym 2 h w mediach społecznościowych właśnie. Dla porównania – telewizję oglądamy około 3 h 15 min., a prasę internetową i drukowaną (łącznie) czytamy przez 1 h 16 min. Tak wynika z międzynarodowego badania mediów społecznościowych przeprowadzonego przez firmę Hootsuite.

Wśród mediów społecznościowych najchętniej korzystamy z serwisu YouTube. Z danych wynika, że korzysta z niego 92,8 proc. użytkowników. Za nim znajdują się Facebook (89,2 proc.), komunikator Facebooka – Messenger (76,5 proc.), Instagram (60,6 proc.) oraz WhatsApp (48,2 proc.). Szóste miejsce zajmuje Twitter (37,5 proc.), Snapchat – ósme (28,9 proc.), na 9. pozycji uplasował się Tik-Tok (28,6 proc.), na 10. Pinterest (26,4 proc.), na 11. LinkedIn (24,6 proc.).

Nasza aktywność w mediach społecznościowych przybiera różne formy. Część konto na Facebooku czy Instagramie traktuje jako formę podtrzymania relacji z dalszymi znajomymi, nie jest aktywna, nie angażuje się w pokazywanie swojej prywatności, nie komentuje aktualnych wydarzeń czy nie wyraża swoich poglądów. Są też tacy, którzy w mediach społecznościowych są wyjątkowo aktywni i zaangażowani. I właśnie to zbytnie zaangażowanie może okazać się dość kłopotliwe.

Kilka tygodni temu małopolska kurator oświaty Barbara Nowak, tłumacząc się z opublikowanego na Twitterze wpisu dotyczącego Uniwersytetu Jagiellońskiego, stwierdziła, że opinie wyrażała prywatnie, nie jako osoba pełniąca publiczne stanowisko.

Jak twierdzi w komentarzu dla PulsHR.pl prof. Stanisław Jędrzejewski z katedry Nauk Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego, osoby publiczne muszą mieć świadomość miejsca, w którym się znajdują.

- Osoby publiczne zawsze wypowiadają się publicznie. Oznacza to, że ich wypowiedzi prywatne też są w istocie publiczne i nie można oddzielić tego, co publiczne, od tego, co prywatne. Zwłaszcza dotyczy to osób pełniących urzędy publiczne - twierdzi.

- Z drugiej strony osoby publiczne muszą być przygotowane na nie zawsze pozytywne wypowiedzi o nich. Muszą jednak mieć świadomość, że podejmując się funkcji publicznych, akceptują istnienie kontroli publicznej swoich różnych zachowań i wypowiedzi, zarówno ze strony mediów, jak i całego społeczeństwa - dodaje prof. Jędrzejewski.

Dr Krystian Dudek, właściciel Instytutu Publico, ekspert z zakresu strategii komunikacji i komunikacji kryzysowej, podkreśla, że w przypadku osób publicznych trudno mówić o prywatności.

- W przypadku osób publicznych trudno mówić o jakiejkolwiek prywatności w social mediach. Każdy z nas, korzystając z nich, pełni funkcję influencera, ma określone zasięgi, a publikowanych przez nas treści nie da się odróżniać pod względem zawodowym, publicznym czy prywatnym - zauważa.

Przykład?

- Przykładem może być sytuacja sprzed kilku lat - gdy jeden z rzeczników prasowych (dodam, że sprawnie wykonujący tę funkcję) "prywatnie", używając niecenzuralnych słów w komentarzach pod artykułami prasowymi, wywołał głośne komentarze medialne i oburzenie opinii publicznej. W efekcie przestał pełnić funkcję rzecznika, bo jego zachowanie obciążało także wizerunek urzędu miasta - przypomina.

Pracownik na cenzurowanym?

Sprawa jest zdecydowanie bardziej skomplikowana w relacji pracodawca-pracownik. Niefortunne wpisy pracowników potrafią bowiem przełożyć się bezpośrednio na firmę. Kilka przykładów z ostatnich lat.

W 2018 roku do dość kontrowersyjnego komentarza swojego pracownika odnieść musiała się firma Panasonic. Jeden z użytkowników portalu LinkedIn zamieścił ogłoszenie, w którym oferuje do "oddania" wykształconą i mówiącą płynnie po niemiecku i angielsku asystentkę. To, co na ogłoszenie odpowiedział Marcin Antecki, demand planner w Panasonic, zbulwersowało m.in. dziennikarkę Olivię Drost.

- Pod ogłoszeniem dotyczącym polecenia asystentki pan Marcin Antecki zapytał „a dobrze się bzyka?” (i dodam, że na jednym pytaniu nie poprzestał). Obrzydliwie seksistowski i znieważający nie tylko tę studentkę, ale kobiety ogółem komentarz. Dlaczego pod postem zareagowała tylko jedna osoba?! Czy wyobrażacie sobie, że ktoś pyta tak o Waszą siostrę, kobietę, przyjaciółkę, mamę? - pisała dziennikarka.

Mężczyzna poproszony o komentarz przeprosił za swój wpis, tłumacząc, że zamieścił go nowo poznany kolega, którego poznał w szpitalu, a któremu pożyczył telefon. Oświadczenie wydała także firma Panasonic, tłumacząc, że wyrażone w LinkedIn opinie są prywatnym stanowiskiem i w żaden sposób nie odnoszą się do wartości i postaw reprezentowanych przez firmę Panasonic w Polsce i na świecie.

Kilka lat temu Sąd Pracy rozpatrywał sprawę dyrektora jednego z banków, który zdecydował się zwolnić pracownika za zamieszczenie w serwisie społecznościowym na prywatnym koncie zdjęć, na których trzyma w ręku piwo. W tej sprawie do banku zgłosił się jeden z klientów, który stwierdził, że po obejrzeniu takich zdjęć pracownika, stracił do banku zaufanie.

Zdjęcie zamieszczone na portalu Facebook stało się także tematem rozmów w firmie Bartka, pracownika firmy z branży przemysłowej.

- Pamiętam jedno z zebrań pracowników w mojej poprzedniej firmie. Okazało się, że jedna z klientek naszego salonu oburzyła się zdjęciem profilowym mojej koleżanki. Było to wakacyjne zdjęcie, z wiankiem kwiatów na głowie, bluzką na ramiączkach z odrobinę większym dekoltem. Nasza ówczesna szefowa zrobiła nam pogadankę, że są rzeczy, których nie wypada, że jesteśmy kojarzeni i powinniśmy mocno filtrować treści. Efekt był taki, że większość z nas zablokowała dostępy do publikowanych treści. Koleżanka profilowe zmieniła na "mniej kontrowersyjne" - opowiada.

Pracę za wpis w mediach społecznościowych straciła także Katarzyna Richter, która została zwolniona w trybie natychmiastowym ze stanowiska dyrektora operacyjnego LOT Cabin Crew. Na Facebooku skrytykowała ona wygląd personelu pokładowego British Airways. Wpis zamieścił jeden z branżowych portali. Mimo przeprosin PLL LOT zadecydował o zwolnieniu stewardessy.

Odpowiedzialność za słowa

Z tego typu sytuacjami będziemy mieli do czynienia coraz częściej. Granica pomiędzy "ja realnym" a "ja wirtualnym" zaciera się coraz bardziej. A w internecie każdy wpis zostawia ślad.

- Zawsze, gdy swoim nazwiskiem sygnujemy jakikolwiek komunikat, bierzemy za niego pełną odpowiedzialność. Nie ma możliwości, by pełniąc jakąś powszechnie kojarzoną z nami rolę, wyjść z niej np. o godz. 16.00 i bez związku z działalnością zawodową publicznie wyrażać swoje poglądy - zauważa Krystian Dudek.

Prof. Stanisław Jędrzejewski również zwraca uwagę na odpowiedzialność za wypowiedziane (napisane) słowa.

- W tym przypadku wypowiedzi tzw. przeciętnego Kowalskiego są oczywiście prywatne, tzn. wyrażają ich osobiste poglądy. I tylko od nich (od nas) zależy, na ile są to wypowiedzi odpowiedzialne, a to już inna kwestia. Wyrażając się nieodpowiedzialnie, ryzykujemy naruszaniem prawa (np. poprzez pomówienia czy naruszanie godności osób, których wypowiedź dotyczy) czy złamaniem zasad etycznych, skazując się na społeczne potępienie, ostracyzm lub infamię - twierdzi.

Zgodnie z konstytucją, pracodawca nie może ograniczać nam wolności słowa.

- Pracodawca nie może wymagać od pracowników ograniczenia wyrażania swoich poglądów, np. w mediach społecznościowych. Byłby to zamach na konstytucyjną zasadę wolności słowa. Natomiast - i tutaj znów pojawia się problem odpowiedzialności za słowo - wypowiadając się, zwłaszcza o swojej firmie, pracownicy powinni zawsze mieć w tyle głowy interes firmy i swój własny. Wszak "siedzą" na tej samej gałęzi, co pracodawcy - dodaje Jędrzejewski.

Pracownik ambasadorem

Jest jeszcze jedna sytuacja. Często w informacjach o sobie np. na Facebooku wpisujemy miejsce pracy, mamy zdjęcia np. w firmowych ubraniach czy przy służbowych samochodach. W ten sposób bardzo łatwo jesteśmy identyfikowani z konkretną marką.

Tego typu sytuacje mogą być wyjątkowo problematyczne w momencie, w którym opinie wyrażane przez pracowników są sprzeczne z wartościami i działaniami firmy.

- Wiele kryzysów zaczyna się od komunikatu czy przecieku z wnętrza organizacji lub niefortunnej wypowiedzi jej przedstawiciela. Dlatego na szkoleniach czy podczas obsługi PR klientów podkreślamy ogromną rolę i wagę komunikacji wewnętrznej oraz jej spójnego wymiaru z komunikacją zewnętrzną - zauważa Krystian Dudek.

Jak dodaje, pracownicy - nie ważne od szczebla, na jakim pracują - zawsze są ambasadorami marki.

- Pracownik danego podmiotu jest automatycznie ambasadorem tej marki. Może mniej zasięgowym niż znany aktor występujący w reklamie firmy, ale za to bardzo wiarygodnym. Dlatego rozumiem dbałość pracodawców o to, by pracownik publicznie nie deprecjonował lub nie zaprzeczał wartościom czy działaniom firmy - dodaje.

Rozwiązaniem jest oczywiście zaznaczenie w przypadku treści mogących zostać uznane za kontrowersyjne, że jest to nasza prywatna opinia. Najlepszym i najbardziej skutecznym sposobem na to, by nasze wpisy nie zostały uznane za działania na szkodą pracodawcy, jest po prostu stosowanie zasad właściwego zachowania w sieci, powstrzymywanie się od słownej agresji, hejtu, czyli publikowanie wpisów, które nikogo nie obrażają.

- Może się wydawać, że pracownik wychodząc z pracy, pozostawia obowiązki pracownicze za sobą. Co do zasady tak jest, jednak nie oznacza to, że poza czasem pracy może swobodnie podejmować działania szkodzące pracodawcy - podkreśla w rozmowie z portalem PulsHR.pl adwokat dr Izabela Szczygielska, szefowa działu prawa pracy w kancelarii DWF Poland.

- Obowiązek lojalności pracownika względem pracodawcy wykracza poza ramy czasu pracy. Jeśli jego publiczne wypowiedzi nie są anonimowe, mogą one rzutować na wizerunek pracodawcy - zaznacza.

Coraz częściej stosowane są wewnętrzne regulaminy aktywności zespołu w mediach społecznościowych, np. w postaci regulaminu social media. Mogą one m.in. regulować politykę prywatności (wskazanie granic możliwych do udostępniania informacji), konkurencji (zobowiązanie pracowników do nie publikowania treści mogących naruszać dobre imię konkurentów na rynku, w szczególności tych, które mogłyby być uznane za czyn nieuczciwej konkurencji) czy budowanie marki osobistej (spójny wizerunek pracownika i organizacji).

Należy jednak pamiętać, że takie wewnętrzne zasady nie mogą naruszać prawa prywatności pracowników, w szczególności: zobowiązać pracowników do posiadania profilu na portalach społecznościowych (o ile nie są one niezbędne do prawidłowego wykonywania ich obowiązków wynikających z umowy o pracę), zakazywać posiadania konta na jakichkolwiek portalach czy zabronić pracownikom konstruktywnej krytyki pracodawcy, o ile ma ona charakter rzeczowy i wyważony.

