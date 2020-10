Druga fala stała się faktem. Co to oznacza dla menedżerów?

Druga fala pandemii koronawirusa uderzyła z całą siłą. Dla menedżerów oznacza to kolejne podjęcie próby zarządzania zespołem w skrajnie trudnych warunkach. Na co powinni zwrócić uwagę?

Lockdown ponownie dotyka części branż, a żółte i czerwone strefy objęły cały kraj. Dla pracodawców i menedżerów ponowne wciśnięcie hamulca oznacza kolejna porcję wyzwań. Bowiem dobre samopoczucie pracowników jest jednym z największych wyzwań, przed którym oni stają. Większość z nich do tej pory zarządzała pracownikami w środowisku biurowym. Inaczej rzecz wygląda w przypadku pracy zdalnej.

Z sondażu Business Centre Club i 4 Business & People wynika, że epidemia ujawniła braki w kompetencjach kadry zarządzającej, jak i pracowników. Należały do nich m.in. nieumiejętność adaptacji do zmian (34 proc.), brak odwagi w działaniu w nowej sytuacji (28 proc.), brak innowacyjności i kreatywności (34 proc.), brak odporności psychicznej (28 proc.), brak umiejętności samoorganizacji pracy (26 proc.), brak kompetencji do zdalnego zarządzania zespołem (16 proc.) oraz braki w umiejętnościach informatycznych (13 proc.).

Managerowie HR muszą zatem stworzyć odpowiednie środowisko do pracy, w przeciwnym razie ryzykują ogromne straty związane z negatywnym samopoczuciem psychicznym pracowników, a finalnie spadkiem efektywności.

- Okres epidemii budzi we wszystkich trudne w przeżywaniu emocje - zarówno w pracownikach, jak i managerach - mówi Marcin Nowacki, psycholog i coach biznesowy. - Rozwiązaniem, które może zminimalizować te trudności, jest dostęp do jasnych informacji - faktów, które nie będą dodatkowo wzmacniać nieprzyjemnych emocji. Ważne jest też stworzenie przestrzeni na przyglądanie się tym emocjom samym w sobie, w takiej formie, w jakiej się w nas pojawiają. Obecny szum informacyjny negatywnie wpływa na podejmowanie decyzji, dlatego pracownicy tym bardziej docenią proste i uzasadnione komunikaty - podsumowuje psycholog.

Biorąc pod uwagę niezwykły kryzys, jaki obecnie przeżywamy, trudno się dziwić, że wiele osób obawia się o przyszłość własnej organizacji i szuka wskazówek od liderów. Dlatego podczas komunikacji należy podkreślać, że wszystkie aktualne kroki (np. badanie kamerą termowizyjną, konieczność codziennego raportowania pracy itp.) przyniosą korzyści dla całej organizacji. Ponadto warto podzielić się informacją na temat strategii i planów na najbliższą przyszłość.

Dobrym pomysłem jest także docenienie pracowników, którzy dołożyli wszelkich starań, aby utrzymać w ostatnich miesiącach optymalne wyniki biznesowe lub pomogli współpracownikom. Pamiętajmy - biorąc pod uwagę to, jak szybko i drastycznie pandemia zmieniła życie osobiste i zawodowe ludzi, pracownicy bardziej niż kiedykolwiek oczekują od swoich przywódców wskazówek i wsparcia. To, co powiedzą liderzy, będzie miało znaczący wpływ na to, jak organizacja poradzi sobie w następnych miesiącach.

– Nagle znaleźliśmy się w sytuacji, w której modne w ostatnich latach w biznesie pojęcie VUCA, nabrało bardzo realnego wymiaru. Zmienność (ang. volatility), niepewność (uncertainty), złożoność (comlesity), niejednoznaczność (ambiguity) towarzyszą nam każdego dnia - i będą towarzyszyć jeszcze długi czas. W organizacjach nadszedł czas hiperzwinności, hiperwspółpracy i hiperzaufania – komentował zmiany, jakie zaszły w organizacjach na początku wybuchu pandemii Tomasz Owczarek, psycholog i wykładowca programu Executive MBA w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów.

Dlatego tak ważne jest, aby lider zespołu wykazał się większą tolerancją w tak trudnym czasie. Podpowiada on, że jednym z istotnych elementów pozostaje regularność w kontaktach z zespołem. Wprowadzenie częstych spotkań online (np. w formie połączeń wideo) pomóc może nie tylko utrzymać rytm pracy czy ustalać priorytety. Takie wirtualne zebrania – co w tej wyjątkowej sytuacji jest niezmiernie ważne – stają się okazją do rozmowy o nastrojach i do zwykłego koleżeńskiego podtrzymywania „dobrego ducha” w zespole.

Jego zdaniem praca w formule home office (szczególnie gdy jednocześnie na wielu pracowników spadł obowiązek nie tylko opieki nad dziećmi, ale i zastąpienia im nauczycieli) wymaga zaakceptowania elastyczności godzin pracy.

- Podobnie jak podczas podróży samolotem w przypadku awarii maseczkę najpierw zakładamy sobie, potem dziecku... Menedżer, który nie zadba o siebie, nie będzie w stanie zadbać o zespół. Zestresowany szef przełoży napięcie na pracowników - podaje ostatnią wskazówkę.