Doświadczeni pracownicy zarobią niemal 30 tys. zł miesięcznie. Mogą przebierać w ofertach

Sama praca związana ze sztuczną inteligencją wymaga znajomości wielu technologii, a w ogłoszeniach o pracę najczęściej występujące wymagania to Python, machine learning, SQL, GIT czy Spark. Osoby z tak bogatym bagażem doświadczeń i wiedzy mogą liczyć na zarobki nawet do 29 tys. złotych na B2B.

- Nie wiemy, w jaki sposób technologia będzie ewoluować ani jak firmy zintegrują ją ze swoim sposobem pracy – skomentował wyniki badania dyrektor think tanku Resolution Foundation Torsten Bell. - Nie oznacza to, że sztuczna inteligencja nie zakłóci sposobu, w jaki pracujemy – ale powinniśmy również skupić się na potencjalnym wzroście standardu życia, dzięki pracy o wyższej wydajności i tańszych usługach. Należy pamiętać także o ryzyku pozostania w tyle, jeśli inne firmy i gospodarki lepiej dostosują się do zmian technologicznych.

W 2019 r. eksperci z McKinsey & Company oszacowali, że do 2030 roku AI i automatyzacja mogą zastąpić aż 30 proc. stanowisk na świecie. Z kolei dane Światowego Forum Ekonomicznego podają, że dzięki automatyzacji do 2025 roku powstanie o 12 milionów miejsc pracy więcej, niż według prognoz ma zniknąć.

Portal z ogłoszeniami o pracę No Fluff Jobs sprawdził, jak w ciągu ostatnich lat zmieniały się zarobki specjalistów AI.

W 2020 r. specjaliści w tej kategorii mogli liczyć na zarobki sięgające 12-17 tys. złotych brutto na umowie o pracę oraz 15,1-21 tys. złotych netto na B2B. W 2021 etatowcy mogli liczyć na 12,5-18 tys. złotych, osoby na B2B na 17-23,7 tys. złotych. W 2022 r. zarobki sięgały 13-20 tys. złotych na umowie o pracę oraz 18,5-26 tys. złotych na B2B.

W 2023 r. zarobki kształtują się na poziomie 16-26 tys. złotych brutto na UoP oraz 20-29,4 tys. złotych netto (+VAT) na B2B.

Zarobki specjalistów IT od kilku lat stale rosną, a innym wyzwaniem, przed którym stoją pracodawcy, jest brak specjalistów na rynku pracy.

Z ubiegłorocznego raportu "Equinix 2022 Global Tech Trends Survey" wynika, że specjaliści od sztucznej inteligencji to grupa, którą najtrudniej zrekrutować. W Polsce najbardziej poszukiwanymi pracownikami technicznymi są specjaliści od AI/Machine learning (31 proc.), analitycy danych (28 proc.) oraz technicy IT (24 proc.).

Sztuczna inteligencja nie tylko ułatwia przeprowadzanie procesów rekrutacyjnych (fot. Pixabay)

Jak sztuczna inteligencja może wspomóc procesy rekrutacji?

Z badań firmy PwC wynika, że z rozwiązań technologicznych w procesach poszukiwania kandydatów korzysta 58 proc. firm. Ponad połowa rekruterów twierdzi, że najtrudniejszą częścią rekrutacji jest identyfikacja właściwych osób z dużej puli kandydatów. Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe pozwalają zaś w ciągu kilku minut wybrać najlepszych na dane stanowisko.

- Jak zawsze są dwie strony w sporze – czyli zwolennicy i przeciwnicy teorii. Jedni twierdzą, że to kwestia czasu, gdy wiele zawodów zastąpi sztuczna inteligencja, drudzy bronią zwyczajnie pozycji/stanowiska ze względu na ludzką perspektywę, być może sumienie czy charakter – którego zabraknie komputerom. Moment, w którym się znajdujemy, jest bardzo ciekawy i każdy się zastanawia, w jakim kierunku pójdzie ten trend/technologia globalnie – każdy chyba oglądał filmy science fiction o podobnej tematyce. Jak pokazuje zaś powyższy bot, część z elementów wyobraźni zaczyna być realizowana – komentuje Kordian Kowalewski, IT delivery manager w IT LeasingTeam.

Pracuj.pl sprawdziło, jak kandydaci do pracy zareagowaliby na informację o zaangażowaniu AI we wstępną selekcję CV na stanowisko pracy, które ich interesuje. Fakt ten nie miałby negatywnego wpływu na postawy 64 proc. badanych, 43 proc. badanych nie zmieniłoby swojego nastawienia do rekrutacji, a co piąta osoba (21 proc.) byłaby nawet bardziej skłonna do aplikowania. W gronie osób zniechęconych do starań o pracę znalazło się 36 proc. badanych.

Sztuczna inteligencja pomaga nie tylko wybrać kandydatów

Sztuczna inteligencja nie tylko ułatwia przeprowadzanie procesów rekrutacyjnych. No Fluff Jobs jako pierwszy portal z ogłoszeniami o pracę w Polsce wypuszcza własne rozwiązanie oparte na sztucznej inteligencji, które skraca proces publikowania ogłoszeń o pracę do kilku minut.

AI Assistant bazuje na modelu XLM Roberta, który został zasilony przy pomocy Pythona o zestaw danych, który oparty jest na opisach ogłoszeń o pracę dostępnych na rynku. Wystarczy, że rekruter skopiuje i wklei opis stanowiska, a narzędzie samodzielnie uzupełni treść, tworząc jakościową ofertę według informacji, których poszukują potencjalni pracownicy. W ten sposób oszczędza nawet do kilkudziesięciu minut na jednym ogłoszeniu, a kandydat otrzymuje wartościowe ogłoszenie w sprawdzonym i czytelnym formacie. Zestaw danych, który zasila model, cały czas powiększa się i uczy na podstawie kolejnych dodawanych ogłoszeń. Obecnie model dostępny jest w języku polskim i angielskim oraz pozwala na poszerzenie tej funkcji o kolejne języki.

- Choć w ostatnich miesiącach wiele firm zahamowało rekrutacje, branża IT to wciąż chłonny sektor, w którym brakuje szczególnie doświadczonych specjalistów i specjalistek. Osoby rekrutujące do zespołów deweloperskich nie tylko potrzebują sprawnych rozwiązań, które umożliwią im szybką publikację jakościowych ogłoszeń o pracy, lecz także muszą iść z duchem czasu, by odpowiedzieć na potrzeby wymagających kandydatów i kandydatek IT – komentuje Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs.

