Dostali dodatkowe zadania i obowiązki. O szkoleniu czy podwyżce zapomniano

Młodzi ludzie mocno odczuli skutki pandemii. 28 proc. polskich pracowników w wieku od 18 do 24 lat straciło pracę lub musiało skorzystać z bezpłatnego urlopu. Ci, którzy zostali, najczęściej dostali do realizacji dodatkowe obowiązki. Jednak wielu pracodawców zapomniało o przeszkoleniu czy podwyżce.

41 proc. pracowników młodego pokolenia w trakcie pandemii musiało wziąć na siebie dodatkowe zadania

Jak wynika z badania ADP „People at Work 2021: A Global Workforce View” pandemia COVID-19 istotnie odbiła się na sytuacji zawodowej najmłodszych zatrudnionych.

28 proc. polskich pracowników w wieku od 18 do 24 lat straciło pracę lub musiało skorzystać z bezpłatnego urlopu, a 22 proc. z nich obniżono pensję.

41 proc. pracowników młodego pokolenia w trakcie pandemii musiało wziąć na siebie dodatkowe zadania, a 21 proc. wyznaczono nową rolę w firmie.

Trwająca od ponad roku pandemia sprawiła, że wiele młodych osób, często z dnia na dzień, pozostało bez zatrudnienia. Według danych z raportu ADP 6 proc. pracowników pokolenia

Z otwarcie przyznaje, że straciło pracę, natomiast 16 proc., że zostało zmuszonych do wzięcia bezpłatnego urlopu, w wyniku czego ich sytuacja życiowa i zawodowa uległy pogorszeniu. 5 proc. z nich zostało także zwolnionych czasowo, z możliwością późniejszej pracy

u tego samego pracodawcy.

Ponad połowa ankietowanych (56 proc.) Polaków w wieku 18-24 w badaniu ADP wyraziła obawy, że ciężko będzie im znaleźć pracę po pandemii – jest to wynik o blisko 10 pkt proc. wyższy od średniej z 17 krajów (47 proc.). Nie są to jedyne obawy, które dotykają pracowników pokolenia Z. Co drugi młody Polak przyznaje, że w ciągu najbliższych 3 lat spodziewa się negatywnych skutków pandemii COVID-19 związanych z bezpieczeństwem finansowym.

– Z danych Ministerstwa Pracy, Rozwoju i Technologii wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce od początku tego roku utrzymuje się na poziomie 6,4-6,5 proc. Co więcej, Polska jako jeden z trzech krajów w Unii Europejskiej w 2020 roku odnotowała wzrost zatrudnienia. Nie oznacza to jednak, że sytuacja na rynku pracy dla młodych pracowników jest dobra. W ciągu ostatniego roku stopa tzw. bezrobocia młodych (osób do 25 r.ż.) wzrosła z 9,6 proc. do 14,8 proc. Oznacza to, że pokolenie Z, jest jednym z tych, które najbardziej odczuło zawodowe skutki pandemii i będzie odczuwać je przez najbliższe kilka lat – dodaje Barbachowska.

Także najnowsze dane GUS-u potwierdzają, że młodzi nie mają lekko. W pierwszym kwartale 2021 roku wskaźnik zatrudnienia wśród osób najmłodszych (w wieku 15-24 lata) wyniósł zaledwie 26,3 proc. Dla porównania wskaźnik zatrudnienia ogółem wyniósł 55 proc. W pozostałych grupach wiekowych kształtował się następująco: wśród osób w wieku 25-34 lata – 81,9 proc., 35-44 lata – 86 proc., 45-59/64 lata – 75,9 proc. oraz 60/65-89 lat – 8,5 proc. Wśród osób w wieku produkcyjnym (18-59/64 lata) wyniósł 75,4 proc. – Spoglądając na dane Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz bilansy światowe, widzimy, że ten kryzys w największym stopniu uderzył w osoby młode, nie tylko w Polsce. To one najczęściej traciły pracę w wyniku kryzysu, a uderzenie tego kryzysu w rynek pracy jest czterokrotnie silniejsze niż kryzysu finansowego z 2008 i 2009 roku. Większość młodych, którzy stracili pracę w wyniku pandemii, nie trafia do rejestru osób bezrobotnych. Ci młodzi ludzie wpadają w bierność zawodową – co ma fatalne skutki na przyszłość – podkreślał kilka tygodni temu Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Nowe obowiązki w pracy Jednym ze skutków pandemii COVID-19 było przyspieszenie digitalizacji i wdrażania nowych procesów w firmach – w tym pracy zdalnej. Młodzi ludzie, dobrze odnajdujący się w nowych technologiach, łatwo przystosowali się do dynamicznych zmian, co często próbowali wykorzystać ich pracodawcy, zlecając im nowe zadania. W momencie zmiany, a także w czasie braków kadrowych spowodowanych pandemią koronawirusa, na wielu najmłodszych pracowników zostały nałożone nowe obowiązki. Z raportu „People at Work 2021: A Global Workforce View” wynika, że 41 proc. pracowników młodego pokolenia w trakcie pandemii COVID-19 musiało wziąć na siebie dodatkowe zadania, a 21 proc. wyznaczono nową rolę w firmie. Niestety, zaledwie połowa polskich pracowników w przedziale 18-24 twierdzi, że została dobrze przygotowana do roli, którą objęli. Tylko w przypadku 32 proc. ankietowanych pracodawcy zapewnili dodatkowe szkolenia, podwyżkę wynagrodzenia otrzymało natomiast tylko 37 proc. z nich. Czytaj więcej: Ci, którzy wybrali te studia, złapali Pana Boga za nogi. Imponujące zarobki – Zmieniająca się dynamicznie rzeczywistość na rynku pracy sprawiła, że przedsiębiorcy podejmowali równie szybko strategiczne decyzje dotyczące swojego biznesu. Wierząc w szybszą adaptację do zmian nie bali się przekazywać nowych zadań osobom młodym, dopiero rozpoczynającym swoją karierę. Pracownicy pokolenia Z chętnie przyjmowali dodatkowe obowiązki, co jednak – jak się okazuje – rzutowało na ich kondycję psychiczną. Co czwarty ankietowany przyznaje, że jednym z najważniejszych wyzwań, które napotkali w trakcie pandemii był stres związany z pracą – mówi Anna Barbachowska, szefowa pionu zarządzania zasobami ludzkimi w ADP Polska. Co ważne, pandemia nie przełożyła się na chęć pozostania pracowników w swoim dotychczasowym miejscu pracy. Zaledwie 9 proc. Polaków z tzw. pokolenia Z wyraża chęć pozostania w obecnej organizacji od 5 do 10 lat. Co trzeci ankietowany w tym przedziale wiekowym przyznaje, że nie wiąże ze swoim obecnym pracodawcą dłuższej przyszłości niż rok lub dwa lata. Podobne tendencje obserwowane są na świecie, gdzie jeden na czterech zatrudnionych w wieku 18-24 lata planuje przyszłość w obecnej firmie na maksymalnie kolejne dwa lata, 12 proc. natomiast ma zamiar pozostać w swojej organizacji od 5 do 10 lat.

