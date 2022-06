Dość dresów, piżam i samowolki. Zmiany na własne życzenie pracowników

– Spotkania online wpisały się w naszą rzeczywistość na dobre. Nie dziwi więc fakt, że pracownicy chcą uregulowania zasad etykiety online. To pokazuje, że podejście uczestników wydarzeń jest coraz bardziej profesjonalne. Jeszcze rok temu ponad połowa ankietowanych deklarowała, że zdarza się im uczestniczyć w spotkaniach online w dresie. Dziś wśród najchętniej wybieranych ubrań znajdziemy strój typu casual – komentuje dyrektor zarządzająca ClickMeeting Dominika Paciorkowska.

Szefowa ClickMeeting przyznaje też, że widać coraz większą zmianę w podejściu osób odpowiedzialnych za zarządzanie firmami. Jedna trzecia ankietowanych potwierdziła, że w ich firmach wprowadzono oficjalne zasady etykiety online.

- Wnioski płynące z ostatniego badania bardzo cieszą, bo pokazują nam, że rynek wciąż się rozwija i profesjonalizuje - wskazuje Dominika Paciorkowska.

Z badania ClickMeeting wynika, że za wprowadzeniem zasad etykiety dla spotkań online jest obecnie 49 proc. ankietowanych (21 proc. odpowiedziało "nie", a 30 proc. nie ma zdania na ten temat). Przy czym 29 proc. badanych potwierdziło, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy w ich firmach wprowadzono etykietę, a 14 proc. powiedziało, że nie wie. Nadal jednak ponad połowa firm (57 proc.), w których pracują ankietowani, nie zajęła się tym tematem.

Badani zostali zapytani również o to, jakie konkretnie zasady zostały wprowadzone w ich firmach podczas spotkań online. Na pierwszym miejscu znalazły się odgórne wytyczne, w jaki sposób powinno się zgłaszać chęć zabrania głosu, by nie wchodzić w słowo innym uczestnikom rozmowy. Na drugim miejscu zdecydowano, że podczas spotkania uczestnicy nie powinni korzystać z telefonów lub innych urządzeń w tle. Pozostałe odpowiedzi (w kolejności od najpopularniejszej) to: ustalono ubiór, w jakim powinno się występować podczas spotkań oraz ustalono formę powitania i pożegnania.

fot. Shutterstock

Ankietowani mieli również możliwość skorzystania z pytania otwartego, w którym mogli wpisać inne propozycje, jakie wprowadzono w ich firmach. Z tej opcji skorzystało 0,4 proc. ankietowanych, a wśród wpisanych odpowiedzi znalazło się wyciszanie mikrofonu oraz kamery podczas spotkania online.

Zapytano ich również, jak reagują na nietypowe zdarzenia, gdy np. do pokoju wejdzie dziecko, do drzwi zadzwoni kurier, pies zacznie szczekać albo kot przebiegnie po klawiaturze. Zdecydowana większość badanych, bo 70 proc., w takiej sytuacji uśmiecha się i przeprasza, 7 proc. bez słowa wstaje od komputera i załatwia sprawę, a 6 proc. nie reaguje i udaje, że nic się nie stało. Natomiast 17 proc. osób powiedziało, że nigdy nie zdarzyła się im taka sytuacja.

Ubiór podczas spotkania online

Kolejną kwestią, o jaką zapytano, był ubiór. 39 proc. ankietowanych powiedziało, że najchętniej uczestniczy w spotkaniach online w stroju typu casual, 31 proc. w eleganckim ubraniu, a w dresie lub innym wygodnym, domowym ubiorze 15 proc. Jedynie 13 proc. badanych powiedziało, że nie przywiązuje uwagi do stroju, a 2 proc. - że najchętniej zakłada pidżamę.

ClickMeeting zapytał również o to, czy rozmawiając online, korzystamy z wirtualnego tła dostępnego w platformie do spotkań online. Jak się okazuje, połowa ankietowanych nie korzysta z takiego rozwiązania, 26 proc. ustawia tło oprogramowaniu, a 24 proc. robi to czasami.

Obecnie wydzielone miejsce na domowy gabinet ma blisko 70 proc. ankietowanych (69 proc.), 23 proc. nie ma takiego miejsca, a 8 proc. czasami.

Ile Polaków pracowało zdalnie

Pandemia spowodowała, że praca zdalna stała się bardziej powszechnym modelem pracy niż kilka lat temu, jednak to nie oznacza, że Polacy masowo korzystali z tej formy zatrudnienia, nawet w 2020 roku, kiedy dopiero przyzwyczajaliśmy się do funkcjonowania z pandemią obok.

Z danych Eurostatu wynika, że w 2020 roku 8,9 proc. zatrudnionych Polaków pracowało. Choć to o 94 proc. więcej, niż przed pandemią, to mniej niż wynosi średnia dla państw Unii – 12,3 proc.

fot. Unsplash

Zdaniem Andrzeja Kubisiaka z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, odsetek zdalnie pracujących Polaków jest tak mały, bo na pracę zdalną po prostu nie pozwala struktura naszej gospodarki.

Jak wyliczał ekspert PIE, 20 proc. Polaków pracuje w produkcji, dużo pracowników mają też takie sektory, jak rolnictwo, logistyka, handel detaliczny, budownictwo. A to wszystko są branże, w których praca zdalna nie jest po prostu możliwa. Nie wybudujemy drogi, siedząc przed komputerem. Tylko 9,5 proc. naszego rynku stanowią tzw. białe kołnierzyki (razem: IT, usługi profesjonalne, finanse, nieruchomości), gdzie obowiązki zawodowe łatwiej wykonywać zdalnie.

Warto przypomnieć, że podczas czerwcowego posiedzenia Sejm przeprowadził pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji Kodeksu pracy, która m.in. na stałe wprowadza do przepisów pracę zdalną.

Według propozycji pracodawca - co do zasady - nie będzie mógł odmówić pracy zdalnej m.in. rodzicom, którzy wychowują dziecko do 4. roku życia, rodzicom i opiekunom, którzy opiekują się osobą z niepełnosprawnością w rodzinie oraz kobietom w ciąży. Chyba że nie będzie to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika, np. służb mundurowych.