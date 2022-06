Dom Development chce osiągnąć parytet płci we wladzach

KDS

• 28 cze 2022 13:14





Dom Development przedstawił strategię ESG DOM 2030, w której zapowiada m.in. spełnienie 30-procentowego parytetu płci w zarządzie i radzie nadzorczej. Staramy się zapewniać równe szanse wszystkim naszym pracownikom oraz korzystać ze zróżnicowania ich doświadczeń - mówi Jarosław Szanajca, prezes Dom Development (Fot. Shutterstock)

REKLAMA

Dom Development to deweloper działający w głównych aglomeracjach kraju - Warszawie, Wrocławiu i Krakowie oraz w Trójmieście (pod marką Euro Styl). Spółka od ponad 26 lat obecna jest na polskim rynku. Zaprezentowała właśnie strategię ESG DOM 2030, w której jedno z kluczowych miejsc zajmuje osiągniecie parytetu płci w zarządzie i radzie nadzorczej.

- Staramy się zapewniać równe szanse wszystkim naszym pracownikom oraz korzystać ze zróżnicowania ich doświadczeń. Dbamy o zachowanie lokalnej perspektywy na każdym z naszych rynków. Dążymy do wyrównania proporcji płci we władzach naszej grupy, a w zarządach każdej z naszych spółek deweloperskich zasiadają zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Do 2026 roku chcemy osiągnąć 30 proc. udział kobiet w zarządzie i radzie nadzorczej Dom Development – mówi prezes Dom Development Jarosław Szanajca.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

W obszarze ładu korporacyjnego firma zapowiedziała również wprowadzenie kompleksowej strategii HR. Obejmie ona m.in. system monitorowania luki płacowej. Wszystko po to, by zapewnić pracownikom równe i przejrzyste możliwości rozwoju. Firma wdrożymy też systemy compliance oraz audytu wewnętrznego we wszystkich

swoich spółkach.

To nie pierwsza firma, która postawiła na parytet w zarządzie. Na początku ubiegłego roku do zarządu Żabka Polska weszła Marta Wrochna-Łastowska, dyrektorka finansowa Żabki. W tym momencie spółka stała się pierwszą siecią handlową w Polsce, w której zarządzie obowiązuje parytet płci.

- Zbudowaliśmy organizację, która jest otwarta i wspierająca kobiety. Dzięki temu mamy w zespole wiele pań, którym udaje się skutecznie łączyć życie zawodowe z prywatnym. Nie ukrywam, że jesteśmy dumni z tego, co pod tym względem udało nam się osiągnąć. Otwartość na potrzeby naszych pracowników - zarówno kobiet jak i mężczyzn - jest elementem szerszej strategii, dlatego podkreślam, że osiąganie coraz wyższych stanowisk przez kobiety nie było dla nas niczym nowym. Zmiany w zarządzie były połączone także z nowym podziałem obowiązków - w rozmowie z PulsHR.pl opowiadała o funkcjonowaniu firmy Jolanta Bańczerowska odpowiedzialna za obszar strategii personalnej w Żabka Polska.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU