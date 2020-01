Dokąd zmierza HR? Przed nami rok, w którym rzemiosło rekruterskie będzie w cenie

- Rok 2020 będzie kontynuacją obecnego rynku pracownika, choć niewątpliwie cień kryzysu, a co za tym idzie wewnętrzne programy oszczędnościowe prowadzone w przedsiębiorstwach, przełożą się na możliwości działania i budżety pracowników HR. Będą oni musieli balansować pomiędzy tymi skonfliktowanymi siłami. Jednocześnie pracodawcy muszą uświadomić sobie, że nadszedł czas funkcjonowania organizacji w stanie ciągłej zmiany. Śledzenie nowych trendów na rynku zatrudnienia i sposobach pozyskiwania i utrzymywania talentów powinno stać się jednym z kluczowych filarów każdego przedsiębiorstwa.



Na podstawie przygotowanego przez Devire raportu #RynekZmianyPracy widzimy, że najbliższych latach pracownicy będą oczekiwać od swoich pracodawców więcej elastyczności oraz zaangażowania w ich well-being. Żyjemy w czasach, kiedy work-life balance przechodzi już do historii, a pojawia się nacisk na coraz lepsze work-life integration, czyli przenikanie się świata pracy z życiem prywatnym. Działy HR muszą z wykorzystaniem nowoczesnych technologii umożliwić pracownikom pracę z domu i zadaniowość wykonywanych obowiązków. W efekcie takich zmian powinni zwiększyć i poprawić poziom zaangażowania swoich pracowników. To z kolei przełoży się na zmniejszenie rotacji

W działach HR jeszcze więcej procesów, szczególnie dotyczących kadr i płac, niewątpliwie ulegnie automatyzacji. Oznacza to, że pracownicy działu HR znajdą więcej czasu na myślenie o tzw. miękkim HR i skupią się na działaniach długoterminowych.



Rok 2020 przyniesie też większe zainteresowanie pracodawców Employer Brandingiem – czyli redefinicją tego, co dana firma ma unikalnego do zaproponowania swoim obecnym i przyszłym pracownikom. I nie chodzi tu o wyścig w ofercie benefitów pracowniczych – choć te z pewnością ulegną większej indywidualizacji – ale przede wszystkim o jasne uświadomienie pracownikom, na czym polega kultura danej firmy, jakie wartości są w niej promowane oraz jaka jest jej długofalowa misja. Rekrutując, coraz więcej pracodawców będzie skupiać się na szukaniu kompetencji miękkich pasujących do kultury własnej firmy – ocenia Michał Młynarczyk, dyrektor zarządzający firmą rekrutacyjną i outsourcingową Devire. (Fot. mat. pras.)