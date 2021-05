Docenianie pracowników jest ważne. Bez względu na płeć, wiek czy branżę

Mogłoby się wydawać, że w czasie pandemii, kiedy w wielu branżach zagrożone są miejsca pracy, docenianie nie jest tematem, którym pracodawcy powinni się zajmować. Czy jednak na pewno?

99 proc. osób biorących udział w badaniu HRM Institute "Siła Doceniania" mówi, że docenianie w pracy jest dla nich ważne. Bez względu na płeć, wiek czy branżę, w której pracują.

Również w przestrzeni publicznej widoczne są dowody wdzięczności kierowane przez pracodawców do pracowników, jak chociażby kampanie dziękujące pracownikom Biedronki czy Lidla i doceniające ich wysiłki.

- W 2020 roku mieliśmy wiele powodów do okazania wdzięczności i docenienia wysiłku kilkudziesięciu tysięcy osób, szczególnie tych pracujących w sklepach i magazynach naszej sieci. Ten czas w szczególny sposób potwierdził, jak wiele zależy od naszych pracowników, którzy w tych trudnych okolicznościach swoją ogromną determinacją i wiarą w sens wspierania Polaków pokazali, że potrafią uczynić niemożliwe możliwym – potwierdza Agnieszka Sokołowska, dyrektorka ds. komunikacji wewnętrznej, EB i odpowiedzialności społecznej w Biedronce.

Budowanie zaangażowania, wplatanie elementów związanych z kulturą doceniania i tworzenie fajnego miejsca pracy zawsze były priorytetem także w Capgemini.

- Budując kulturę doceniania, coraz częściej zauważamy, że słowo „dziękuję” wraca do nas od pracowników - to chyba najlepszy dowód na to, że employer branding działa - mówi Dominika Nawrocka, brand communication & CSR manager w Capgemini Polska.

Jaki obraz wyłania się z badania HRM Institute? Tylko 54 proc. uczestników badania uważa, że są doceniani w pracy. Taki wynik powinien skłonić pracodawców do refleksji, czy stać ich na to, żeby niemal połowa pracowników czuła się niedoceniana. Niedoceniany pracownik nie czuje się związany z firmą i nie ma motywacji, żeby jak najlepiej pracować.

Warto też zwracać uwagę na starszych pracowników. Według deklaracji uczestników badania, poczucie doceniania spada wraz z wiekiem – ma je 67 proc. ankietowanych w wieku do 29 lat i już tylko 41 proc. w wieku powyżej 50 lat.

Spośród branż reprezentowanych przez uczestników badania do tematu doceniania najpoważniej podchodzi się w branży IT. Według 67 proc. pracowników tej branży w ich firmach temat ten jest ważny, a 51 proc. badanych uważa, że w ich firmach docenia się na co dzień.

Na drugim biegunie znalazły się branże: handel detaliczny (30 proc. badanych zatrudnionych w tej branży uważa, że to ważny temat w ich firmie) i administracja (28 proc. wskazań).

Każdego stać na docenianie

Wielu pracodawców uważa, że nie stać ich na docenianie pracowników. Powinna ich zatem ucieszyć informacja, że pozafinansowe sposoby doceniania w pracy są tak samo cenione, jak te finansowe. Na pierwszym miejscu wśród form doceniania, jakich chcą pracownicy, znalazły się gratyfikacja finansowa oraz pozytywna informacja od przełożonego (po 61 proc. wskazań), a na kolejnym miejscu wymieniane są podziękowania na forum firmy. Na dwie ostatnie z tych form doceniania stać każdego pracodawcę, bez względu na sytuację finansową firmy i pracownika.

- Częste, uczciwe, publiczne i regularne docenianie pracowników i zespołów jest ważne w pracy. Jest to fakt, z którym warto się oswoić i przyjąć do wiadomości, że będzie on ważny już zawsze. Stanowi potwierdzenie dla pracowników, że wnoszą znaczący wkład w sukces firmy. A w końcu w pracy to ludzie są najważniejsi. Warto zrobić wszystko, żeby to udowadniać codziennie i regularnie - podkreśla Anna Macnar, CEO HRM Institute.

Warto doceniać od razu

Żyjemy w czasach, w których proszeni jesteśmy o ocenę niemal natychmiast po skorzystaniu z usługi czy zakupie towaru. Podobnie szybko chcemy być doceniani za naszą pracę. Większość badanych chciałaby być doceniana podczas podsumowania zadania lub projektu lub zaraz, gdy wykona jakąś pracę (57 proc.). Tymczasem najwięcej ankietowanych słyszy pochwały raz w miesiącu lub raz na dwa miesiące. 11 proc. badanych nigdy nie jest chwalonych.

- W Orange docenianie jest jednym z kluczowych elementów kultury organizacyjnej. Chcemy, aby służyło nie tylko budowaniu motywacji, ale również by poprawiało nasze relacje i współpracę. Dużą wagę przywiązujemy do edukacji i promowania umiejętności doceniania. Pokazujemy, jak ważne dla efektywności działania i klimatu w firmie jest uznanie dla pracy innych, jaka jest rola lidera w budowaniu motywacji zespołu oraz z jakich narzędzi może on korzystać, aby na różne sposoby nagradzać pracowników – podkreśla Renata Steckiewicz, kierownik wydziału kultury organizacyjnej i projektów specjalnych w Orange Polska.

Feedback - nieodłączny element doceniania

Sama pochwała nie wystarczy, żebyśmy mieli poczucie doceniania. Chcemy wiedzieć, za co jesteśmy chwaleni i nagradzani, a także, co poszło nie tak. Konstruktywna informacja zwrotna to ważna część doceniania.

40 proc. badanych wskazuje, że w ich firmie jest kultura lub program feedbacku. Informacje zwrotne najczęściej otrzymują młodsi pracownicy – ponad połowa pracowników w wieku do 29 lat i tylko jedna trzecia osób w wieku powyżej 50 lat.

Jaki feedback chcemy otrzymywać? Uczestnikom badania najbardziej brakuje szczegółowej konstruktywnej informacji zwrotnej (45 proc. wskazań) lub ogólnej konstruktywnej informacji zwrotnej (35 proc.). Co ciekawe, kobiety częściej niż mężczyźni chcą pozytywnej informacji zwrotnej – chcą wiedzieć, co robią dobrze (14 proc. wskazań vs 6 proc.). Z kolei mężczyźni częściej chcą wiedzieć, nad czym mają pracować (14 proc. wskazań vs 4 proc.).

30 proc. badanych wskazuje, że w ich firmach szefowie proszą podwładnych o feedback. Najczęściej dzieje się to podczas oceny okresowej (20 proc.).

Czas na radość w pracy

Radość w pracy to ważny temat dla 98 proc. uczestników badania. Jednocześnie tylko jedna trzecia badanych uważa, że to ważny temat w ich firmie.

Tymczasem zapewnienie czasu i atmosfery radości w pracy może się opłacić. Radość w pracy ma pozytywny wpływ na relacje międzyludzkie i pracę zespołową (twierdzi tak 81 proc. badanych). Dodaje także energii do działania, obniża poziom stresu i wzmacnia motywację do pracy, w wyniku czego wzrasta efektywność pracowników.

Warto jednak podkreślić, że radość w pracy to nie „piłkarzyki” i pokój relaksu. Badani najczęściej wskazują, że radość w pracy kojarzy im się z atmosferą, w której mogą czuć się swobodnie i nie boją się wyrażać swoich poglądów (aż 79 proc. wskazań). Dla 30 proc. ankietowanych radość w pracy to pozytywny feedback i docenianie ze strony pracowników i szefa.

Wysokie pozycje zajmują również: pasja do tego, co robię (28 proc.), wspólne celebrowanie sukcesów (24 proc.), frajda z realizacji zadań (22 proc.) czy możliwość realizacji własnych pomysłów (20 proc.). „Piłkarzyki” czy pokoje do relaksu kojarzą się z radością w pracy niewielu ankietowanym (odpowiednio 1 proc. i 2 proc.).

Część firm dostrzega, że poczucie szczęścia i radości to ważny temat, dlatego decyduje się na zatrudnienie chief happiness officera. Co należy do zadań dyrektorów ds. szczęścia? Stoi przed nim szereg wyzwań. Są to m.in.: dbanie o rozwój pracowników i doradztwo w odkrywaniu ścieżek rozwoju, tworzenie przyjaznej i radosnej atmosfery, bycie partnerem oraz mediatorem w konfliktach, ale przede wszystkim promowanie wartości firmy, które są spójne ze strategią i celem całej organizacji. Wszystko to sprawia, że pracownik czuje się częścią zespołu, odnajduje się w nim, wierzy w swoją pracę i utożsamia z nią.

Jak to robią menedżerowie?

Żeby mieć pełny obraz kultury doceniania w firmach, warto przyjrzeć się opiniom menedżerów. W marcu 2020 zrobili to psychologowie z Uniwersytetu SWPS. Przeprowadzili badanie, którego wyniki miały odpowiedzieć na pytanie: "jak polscy menedżerowie doceniają i jakie formy doceniania pracowników uznają za najbardziej efektywne?".

- Menedżerowie zgodnie uznali, że docenianie pracowników jest istotnym elementem zarządzania zespołami, wpływającym na ich efektywność i atmosferę w pracy. Badani wskazują jednak, że nie ma zestawu „złotych zasad”, które wpływałyby na jakość doceniania. To, za co pracownicy powinni być doceniani, jak często i w jakiś sposób, zależy od ich indywidualnych potrzeb i preferencji. Ogromną rolę odgrywa tu więc menedżer: jego intuicja, miękkie kompetencje, ale także znajomość osób, którymi zarządza - komentuje dr Marta Żerkowska-Balas z Uniwersytetu SWPS.

Menedżerowie wskazują na potrzebę poszerzania kompetencji związanych z docenianiem pracowników. Wyzwaniem staje się na przykład zarządzanie różnorodnością pokoleniową w tym zakresie. Różne grupy wiekowe mają różne potrzeby związane ze specyfiką pokoleniową, ale także z etapem życia, na jakim się znajdują, bo inne potrzeby i oczekiwania ma osoba tuż po studiach, inne pracownicy mający małe dzieci, jeszcze inne osoby zbliżające się do wieku emerytalnego.

Badani menedżerowie są przekonani, że docenianie jest narzędziem zarządzania, które pozwala skutecznie i efektywnie motywować pracowników. Niemniej jednak ich zdaniem najważniejsze z perspektywy pracowników jest wynagrodzenie oraz atmosfera w pracy (postrzegana przez pryzmat relacji ze współpracownikami i przełożonym), jakość pracy w zespole oraz ludzie, z którymi się pracuje.