Dobry szef może być lekarstwem na wypalenie zawodowe

Wypalenie zawodowe to problem, który dotyczy nawet co piątego pracownika. W walce z tym zjawiskiem pomóc mogą szefowie. - Największy wpływ na samopoczucie pracowników ma ich bezpośredni przełożony - potwierdza Marzena Winczo-Gasik z Great Place To Work Polska.

Nie wszyscy pracownicy wrócą z tegorocznych wakacji z naładowanymi akumulatorami, błyskiem w oku i chęcią do pracy za dwóch. Dla wielu urlop był nie tylko droższy i krótszy, ale i towarzyszyła mu obawa, co czeka ich w pracy po powrocie. Wysoka inflacja to nie tylko niższa siła nabywcza pieniądza. Spadająca konsumpcja przekłada się na spadek produkcji, co może zaważyć na stabilności wielu firm, a co za tym idzie – także na stabilności zatrudnienia.

Do pracowników docierają niepokojące informacje o zwolnieniach i to nawet w tak odpornych na wszelkie zawirowania branżach jak IT. Tylko w pierwszych 5 miesiącach 2023 r. firmy technologiczne zwolniły na świecie ponad 200 tysięcy pracowników (dane pochodzą ze strony layoffs.fyi). W Polsce liczba ofert pracy również nie powala. Jak podaje firma doradcza Grant Thornton, po kilku miesiącach spadków, w lipcu nastąpiła stabilizacja na rynku. Na największych 50 portalach z ofertami pracy pojawiło się 285,7 tys. nowych ogłoszeń. To spadek o 1 proc. w stosunku do analogicznego miesiąca 2022 roku (kiedy było 288 tys. ofert). Względem czerwca 2023 r. aktualna liczba ofert pracy jest wyższa o 2 proc.

Co piąty pracownik doświadczył wypalenia zawodowego

To wszystko napędza atmosferę niepewności i stresu. Jeśli pracownicy już wcześniej mieli poczucie, że nie mają jakiegokolwiek wpływu na to, co się w pracy dzieje, do osiągnięcia stanu wypalenia zawodowego już tylko krok. Potwierdzają to wyniki ankiety Great Place To Work przeprowadzonej wśród ponad 1,7 miliona osób.

Ponad jedna piąta (22 proc.) pracowników doświadcza wypalenia zawodowego. To uśredniony wynik dla firm o bardzo różnej kulturze zarządzania, pokazujący jednak skalę problemu. Wskaźnik ten utrzymuje się na stałym poziomie przez ostatnie trzy lata.

Badania Great Place To Work to jedne z wielu, które potwierdzają trudną sytuację pracowników. Niedawno również portal z ogłoszeniami o pracę Pracuj.pl sprawdził, jak pod względem wypalenia zawodowego wygląda sytuacja w polskich firmach.

Wyniki badania pokazały, że ponad jedna trzecia badanych pracujących Polaków doświadczyła w swojej karierze zawodowej epizodu, który określiliby jako wypalenie zawodowe. Dokładnie 39 proc. badanych pracowników biurowych i 32 proc. pracowników fizycznych deklaruje, że w ich życiu zdarzył się epizod, który mogliby nazwać wypaleniem zawodowym.

- Wypalenie zawodowe może pojawić się u pracowników na różnych poziomach zawodowych i branżach. Najczęściej w wyniku długotrwałego i nadmiernego stresu związanego z pracą, często wynikającego z niezdolności do osiągnięcia równowagi między wymaganiami zawodowymi a prywatnymi. Pracownicy cierpiący na wypalenie często mają trudności w skoncentrowaniu się na zadaniach, a także mogą odczuwać fizyczne objawy, takie jak bóle głowy czy problemy ze snem – mówi Zuzanna Drymer-Karpińska, ekspert ds. well-being W&W Consulting.

Szef najskuteczniejszym "narzędziem" w walce z wypaleniem zawodowym u pracowników

- W interesie każdej firmy jest upewnić się czy potrafi skutecznie zarządzać ryzykiem wypalenia zawodowego. Wypaleni pracownicy znacznie częściej porzucają pracę, pracują mniej efektywnie, są mniej zmotywowani, a dodatkowo mają negatywny wpływ na ogólną atmosferę w firmie. Największy wpływ na samopoczucie pracowników ma ich bezpośredni przełożony. Dlatego wiele firm koncentruje się na szkoleniu swoich liderów, aby potrafili w porę zidentyfikować symptomy wypalenia i interweniowali na czas - przekonuje szefowa zespołu Culture Audit w Great Place To Work Polska Marzena Winczo-Gasik.

Jak dodaje, często już samo zapewnienie pracownikom większej swobody i elastyczności w sposobie realizowania zadań może uczynić ich pracę lepszą i pozytywnie wpłynąć na ich zaangażowanie.

- Dobrą praktyką w zarządzaniu jest też skupienie się na mierzeniu wyników, a nie czasu poświęconego na wykonanie zadania. Nagradzając za ukończone projekty, a nie za przepracowane godziny, liderzy ułatwiają pracownikom zachowanie zdrowej równowagi. Są też firmy, które wręcz uczą członków swoich zespołów umiejętności wyznaczania granic, np. pomagając w tworzeniu komunikatów dla klientów o urlopach czy planowanych przerwach w pracy, tak aby klienci byli o tym powiadomieni odpowiednio wcześnie i szanowali te decyzje - podpowiada sprawdzone rozwiązania Marzena Winczo-Gasik.

Liderzy, którzy stawiają w komunikacji z pracownikami na otwartość, uczciwość i szczerość, usuwają bariery oraz dbają o zdrowe więzi społeczne zyskują w zamian nie tylko lojalność swoich ludzi, ale i pomagają utrzymać w zespole zapał i motywację do pracy.

Warto też pamiętać, że w stylu zarządzania, zwłaszcza w trudnych czasach, ważna staje się umiejętność stabilizowania sytuacji firmy tak, aby niezbędne cięcia czy oszczędności w jak najmniejszym stopniu odbijały się na zaangażowaniu pracowników i ich zaufaniu do pracodawcy.

- Liderzy, którzy stawiają w komunikacji z pracownikami na otwartość, uczciwość i szczerość, usuwają bariery oraz dbają o zdrowe więzi społeczne zyskują w zamian nie tylko lojalność swoich ludzi, ale i pomagają utrzymać w zespole zapał i motywację do pracy. A są to wartości bezcenne, kiedy nadrzędnym celem jest stworzenie organizacji odpornej ekonomicznie na zawirowania rynkowe. Bezpieczna przestrzeń dla pracowników na wzięcie wolnego od pracy jest istotnym elementem tej układanki. Podobnie, możliwość spotkania się w miejscu pracy osobiście, w prawdziwym życiu. Połączenie cyfrowe jest połączeniem, ale nie jest to połączenie ludzkie - podsumowuje Marzena Winczo-Gasik.

