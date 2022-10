Dobry lider musi posiadać tę umiejętność. Jest konieczna do zarządzania ludźmi

km

- W kulturę pracy każdego lidera czy menadżera powinna być wpisana rozmowa z pracownikami - twierdzi Teresa Sielawa, dyrektor ds. zasobów ludzkich w Nexteer Automotive. Zaznacza, że rozmowa i umiejętne słuchanie to jedne z najistotniejszych elementów budowania zaangażowanych zespołów, które w czasach transformacji są kluczem do sukcesu. Zdaniem pracowników wśród najważniejszych kompetencji, które powinni nabyć menedżerowie są umiejętności komunikacyjne (fot. Charlesdeluvio/Unsplash)

Z badań przeprowadzonych przez GoodHabitz i agencję badawczą Markteffect wynika, że zdaniem pracowników wśród najważniejszych kompetencji, które powinni nabyć menedżerowie są umiejętności komunikacyjne (25 proc.), organizacyjne (25 proc.) i budowania ducha zespołu (25 proc.). Równie istotne są umiejętność słuchania (23 proc.) oraz empatyczne, skupione na ludziach zarządzanie (20 proc.).

Na znaczenie umiejętności komunikacyjnych uwagę zwraca także Teresa Sielawa, dyrektor ds. zasobów ludzkich w Nexteer Automotive.

- W kulturę pracy każdego lidera czy menadżera powinna być wpisana rozmowa z pracownikami - wyjaśnia. - W naszej firmie jest zwyczaj prowadzenia rozmów 1x1. W jednym tygodniu są to rozmowy biznesowe, w drugim nastawione na rozwój, na indywidualne potrzeby pracowników. Menadżerowie powinni być przygotowani do umiejętnego przeprowadzania rozmów z pracownikami i wysłuchiwania ich potrzeb. Pamiętajmy, że potrzeby pracowników i sam rynek ulegają zmianie. Ci, którzy zarządzają muszą być nastawieni na ciągłą komunikację - podkreśla.

Kultura organizacyjna to klucz

Jak dodaje, w aktualnej sytuacji rynkowej, liczy się nie tylko poziom wynagrodzeń w firmach. Równie ważna jest kultura organizacyjna.

- Ważne są pewne zasady, to w jaki sposób daje się możliwość rozwoju pracownikom. W Nexteer dajemy szansę naszym inżynierom nie tylko szybko zostać liderem całego zespołu, co szybko zostać liderem konkretnego projektu. Pieniądze muszą być dobre, to nie ulega żadnej wątpliwości. Jednak równie ważne jest dawanie możliwości rozwoju - wyjaśnia Sielawa.

Marcin Nowak, dyrektor zarządzający, Ammega Business Services dodaje, że dziś dla pracowników istotny jest jeszcze jeden element - przynależność do zespołu.

- Ważnym elementem jest budowanie społeczności, które chcą pracować razem, chcą się razem rozwijać. Być może to jest truizm, ale wynagrodzenie jest oczywiście ważne, ale bardzo szybko się do niego przyzwyczajamy. Jeśli ktoś zarabiał 5 tysięcy i nagle zaczyna zarabiać 20 tysięcy, po roku zacznie mieć potrzebę wyższego wynagrodzenia. W dłuższym terminie zarobki przestaną być rzeczą, która pozwoli nam na dłużej zatrzymać pracownika. Długofalowo element rozwojowy i możliwość uczestnictwa w społeczności będzie najważniejszy - wyjaśnia.

