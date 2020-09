Dobry lider lubi i słucha ludzi. Pandemia tego nie zmieni

- Dobry lider to taki, który lubi i słucha ludzi - mówi Andrzej Korpak, dyrektor generalny, Opel Manufacturing Poland i PSA Manufacturing Poland. Owo słuchanie, mimo technologicznych możliwości, poważnie utrudniła pandemia koronawirusa. Cierpią na tym i zarządzający, i zarządzani.

Aneta Kaczmarek

Zdaniem Andrzeja Korpaka podstawą zarządzania jest szacunek do drugiego człowieka

Pandemia koronawirusa z dnia na dzień przeniosła nas do innej rzeczywistości. Trzy miesiące lockdownu i kolejne miesiące z pracą zdalną były, i nie rzadko wciąż są, wyzwaniem dla pracowników i ich przełożonych.

Jedni i drudzy musieli odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości. Podczas gdy podstawą każdego działania jest współpraca, to kluczowa rola należała do liderów.

Jak mówi Andrzej Korpak, dyrektor generalny Opel Manufacturing Poland i PSA Manufacturing Poland, liderowanie w tych czasach jest tak samo trudne, jak w innych czasach.

Jak zarządzać ludźmi w czasach kryzysu i czy wówczas to trudniejsze niż w normalnych okolicznościach? Zdaniem Andrzeja Korpaka, w obu sytuacjach jest to tak samo trudne.

- Zawsze chodzi o to, by mieć perspektywę i patrzeć, czego ludzie chcą, co mogą i co my możemy im dać. Trzeba traktować wszystkich z szacunkiem - i wtedy oni traktują nas i swoich podwładnych w ten sam sposób. Oczywiście okres koronawirusa był ostrym testem, bo to jest trochę jak stan specjalnego zagrożenia dla firmy, Polski, Europy, świata i wtedy sprawdzaliśmy się trochę w inny sposób, a mianowicie bardziej online, bowiem wtedy nagle straciłem kontakt z ludźmi - powiedział WNP.PL Andrzej Korpak w czasie XII Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Jego zdaniem liderowanie polega głównie na tym, że człowiek jest po prostu ze swoimi ludźmi, rozmawia, zachodzą interakcje, a tutaj nagle wszyscy zostali od siebie odcięci. - Ale poradziliśmy sobie i udało nam się przekonać pracowników do koncepcji, które się wówczas rodziły - uważa.

Tak jak wyzwaniem jest zarządzanie online, tak dla wielu trudnością jest praca bez możliwości bezpośredniego kontaktu z przełożonym.

- Na pewno (podczas lockdownu - przyp. red.) wszystkim brakowało szefa. Koncepcja zarządzania w naszej firmie polega na otwartej komunikacji: mamy okrągłe stoły, jesteśmy ze wszystkimi na “ty”. To familijna atmosfera - oczywiście z pełną dyscypliną pracy. Dla takiej firmy jak nasza to był jeszcze większy szok, bo nagle powstała pustka. Gdyby nie media społecznościowe, byłoby bardzo ciężko - przyznaje Korpak.

Potrzebę kontaktu zaspokajało stworzenie na Facebooku przestrzeni do rozmów i wymiany informacji. - Nie wiedząc, czy to się sprawdzi, założyliśmy własną grupę na Facebooku. W krótkim czasie dołączyło do niej ponad tysiąc osób, czyli połowa załogi i nawet jeżeli uczestnictwo w spotkaniach, rozmowach czy live'ach, podczas których mówiłem, co się obecnie dzieje w firmie i jakie planujemy działania, nie było obowiązkowe, to wielka liczba pracowników z chęcią włączała się w te spotkania - mówi dyrektor Opel Manufacturing Poland. Czytaj też: Przywództwo w dobie koronawirusa. Jaki lider wyciągnie firmę z kryzysu? Uważa, że ludziom jest trudno być samym. - Zastanawiam się nad przyszłością... Teraz wszyscy chwalą home office, bo fajnie jest pracować z domu, ale potem to chyba będzie trochę uciążliwe. Jak ktoś powiedział, "przywilejem będzie możliwość pójścia do pracy". Na pytanie, jak być dobrym szefem, odpowiada krótko: "Trzeba lubić ludzi i słuchać ludzi". - To chyba też jest trochę wrodzone. Już w czasach szkolnych uwielbiałem być w grupie, w towarzystwie. Sam się męczyłem... Wśród ludzi czuję się lepiej, jestem motywowany do pracy. Absolutnie nie są gorsi ci, którzy są introwertykami, bo przecież są też potrzebni fachowcy, którzy w ciszy i w skupieniu potrafią tworzyć wielkie rzeczy. Natomiast jeżeli lider lubi ludzi, to wtedy łatwiej jest mu działać - akcentuje.

