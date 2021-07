Dobry lider bez tych cech nie istnieje. Nie ma ich, stanowiskiem się nie nacieszy

W czasie pandemii dyrektorzy finansowi (CFO) jako liderzy finansowi musieli przewodzić w zarządzaniu kryzysowym i wprowadzać strategiczne zmiany, niezbędne do sprawnego funkcjonowania firmy oraz zapewniające długoterminową rentowność. Obecnie stoją przed nimi kolejne wyzwania, takie jak spadek produktywności, radykalne zmiany w modelach biznesowych i organizacji pracy, trudności w rozwoju i dynamiczna transformacja cyfrowa - wynika z ankiety PageGroup.

Z analizy wyników ankiet przeprowadzonych przez PageGroup wynika, że lista trudności, z jakimi w ostatnich miesiącach musieli poradzić sobie CFO była długa. Ponad połowa (54 proc.) dyrektorów wskazała zmniejszenie produktywności wśród pracowników jako największe wyzwanie ostatnich kilkunastu miesięcy. Ponadto, 45 proc. liderów napotkało trudności w rozwijaniu nowych możliwości biznesowych, a 29 proc. z nich przyznało, że firma osiągnęła gorsze wyniki w związku z mniej efektywnym zarządzaniem relacjami z klientem. Dla części przedsiębiorstw, w szczególności średnich (24 proc.), problematyczną kwestią okazało się również wdrożenie modelu pracy zdalnej.

– Aby odnieść sukces w niespotykanych okolicznościach, CFO musi przejąć rolę lidera biznesowego, charakteryzować się umiejętnością adaptacji i szybkiej reakcji na kryzys oraz znajomością najnowszej technologii. W obecnych czasach istotną cechą lidera finansowego jest posiadanie rozwiniętej inteligencji emocjonalnej i umiejętności zarządzania zespołem – również zdalnie. W 2021 roku obserwujemy kontynuację dynamicznej ewolucji CFO, który coraz częściej przejmuje kompetencje dyrektora generalnego (CEO) – mówi Paweł Wierzbicki, senior partner & head of Page Executive Polska.

CFO jako lider finansowy musiał przewodzić w zarządzaniu kryzysowym i wprowadzać strategiczne zmiany, niezbędne do sprawnego funkcjonowania organizacji oraz zapewniające długoterminową rentowność firmy.

– W sytuacjach nieoczekiwanych i nagłych, a taką właśnie jest pandemia, oczekuje się od CFO pracy bardzo blisko biznesu w celu wspierania go w podejmowaniu decyzji lub w ogóle podejmowania decyzji i wzięcia za to odpowiedzialności – dodaje Piotr Wajgielt, manager - finance & accounting, Wyser Polska.

58 proc. liderów wskazało wdrożenie pracy zdalnej jako najważniejsze działanie, jakie podjęli w czasie pandemii. Prawie połowa z nich (45 proc.) zainicjowała zwiększenie inwestycji w IT i nowe rozwiązania technologiczne. Kolejnym istotnym działaniem była dywersyfikacja modelu biznesowego, polegająca na wprowadzeniu nowego produktu lub usługi czy zmiany sposobu komunikacji z klientem.

- Firmy, które wiedziały, że zarządzanie ryzykiem jest istotnym elementem zarządzania organizacją, lepiej poradziły sobie z kryzysową sytuacją wywołaną przez pandemię. Liderzy, którzy skutecznie prognozują przyszłość, mają szansę lepiej przygotować na nią firmę, a dynamiczne zmiany wykorzystać jako szansę na intensywny wzrost i rozwój - mówi Paweł Wierzbicki z Page Executive.

- Obecnie jedną z najcenniejszych cech lidera finansowego jest również zachowanie trzeźwości umysłu w sytuacjach kryzysowych. Dyrektorzy finansowi, którzy podejmują radykalne decyzje, np. na temat zwolnień pracowników i cięć budżetowych, bez przyjrzenia się długiej perspektywie rozwoju firmy, nie osiągają satysfakcjonujących wyników - dodaje.

Kompetencje w czasie kryzysu

W celu odpowiedniego zarządzania kryzysowego CFO musi posiadać umiejętności twarde, takie jak zdolności analityczne oraz znajomość narzędzi do dynamicznego modelowania ryzyka i optymalizacji portfela.

Jednak badania Accenture pokazują, że w ciągu ostatnich dwóch lat tylko 43 proc. dyrektorów finansowych stosowało zaawansowane modelowanie finansowe by identyfikować potencjalne ryzyka i szansy rozwoju. Osoba na stanowisku CFO powinna umieć tworzyć skuteczne strategie odporne na kryzys i inicjować całkowicie nowe rozwiązania, które mogą być odpowiedzią na niespotykane warunki. Wprowadzanie radykalnych zmian wymaga także kompetencji miękkich, przede wszystkim empatii i inteligencji emocjonalnej.

Obecnie rośnie zapotrzebowanie na liderów finansowych z udokumentowanymi wynikami wyprowadzenia firmy z kryzysu. W związku ze zwiększonym wkładem dyrektorów finansowych we współpracę z kierownictwem w obszarze przeciwdziałania skutkom pandemii, wzrasta także zaangażowanie zarządu w poszukiwanie kandydata na stanowisko CFO.

- CFO wyszedł z cienia i stał się partnerem biznesowym dla CEO i Management Teamu, wspierając rozwój biznesu wiedzą merytoryczną, wskazując ryzyka i pracując nad strategią firmy krótko- i długofalową. W dzisiejszych czasach oczekiwania od CFO są zasadniczo inne niż 10 lat temu, kiedy CFO nie był angażowany w biznes, a jedynie trafiał do niego wynik działań biznesu - mówi Anna Kozłowska, CFO i członek zarządu Polskiej Grupy Farmaceutycznej.

- Taki model odszedł w zapomnienie, a oczekiwaniem wobec CFO jest pełne uczestnictwo w budowaniu biznesu i wartości firmy. Rozumienie tylko finansów to za mało, aby być skutecznym CFO. Konieczna jest otwartość na inicjatywy biznesowe, zrozumienie ich, wspieranie, czasem też krytyczne zadawanie trudnych pytań, aby zrozumieć ich pełny obraz - dodaje.

Zarządy opowiadają się również za zatrudnieniem osób z udowodnionym doświadczeniem w obszarze opracowywania zasad ochrony pracowników i interesów akcjonariuszy. W wyniku trwającego kryzysu zdrowotnego obserwujemy także większe zapotrzebowanie na dyrektorów finansowych z wypracowanymi umiejętnościami komunikacji i współpracy.

– W tym momencie na rynku pracy poszukiwany jest lider, który dowodził firmą w czasie pandemii. Kandydaci, którzy mogą udokumentować swoje zdolności adaptacji - np. przeprowadzenia zmiany modelu biznesowego przez uruchomienie e-handlu lub zaprojektowanie nowych wskaźników w celu dokładniejszego śledzenia popytu - będą cieszyli się dużym zainteresowaniem rekruterów – mówi Paweł Wierzbicki z firmy Page Executive.

CFO w obliczu wyzwań

Według wyników ankiety przeprowadzonej przez PageGroup, transformacja cyfrowa odbywa się w różnym tempie w różnych organizacjach i jest ściśle powiązana z wielkością przedsiębiorstwa.

Jeszcze rok temu, technologie i innowacje były priorytetem dla 58 proc. dużych i 44 proc. średnich przedsiębiorstw, a zaledwie 6 proc. małych firm podążało w tym kierunku. Pandemia znacznie przyspieszyła proces cyfryzacji biznesu oraz rozwój gospodarki cyfrowej. Obowiązkiem lidera finansowego jest korzystanie z technologii w celu wyznaczania przyszłego kierunku działalności firmy.

Badania Deloitte pokazują, że 60 proc. CFO planuje zwiększenie inwestycji w automatyzację, oprogramowanie, dane i sieci informatyczne. Ponadto aż 53 proc. CFO deklaruje, że są bardziej optymistycznie nastawieni do perspektyw finansowych swojej firmy niż jesienią. W Polsce takie odpowiedzi stanowiły 52 proc.

– To gwałtowne odbicie nastrojów jest zupełnie naturalną konsekwencją ich głębokiego spadku wiosną ubiegłego roku. Program szczepień postępuje we wszystkich krajach europejskich, co z kolei przybliża zniesienie ograniczeń w najbliższych miesiącach czy nawet tygodniach. Zdecydowaną poprawę nastrojów widać nawet w sektorach, które szczególnie mocno ucierpiały w ciągu ostatniego roku – mówi Julia Patorska, partner associate, liderka zespołu analiz ekonomicznych w Deloitte.

Z kolei według obliczeń Gartnera wydatki na IT na całym świecie wzrosną w tym roku o 6,2 proc. do 3,92 biliona dolarów, ponieważ dyrektorzy finansowi przyspieszają swoje plany dotyczące cyfrowej transformacji o co najmniej pięć lat. Wielu CFO dokonało znaczących inwestycji w technologie, inni z trudem nadążają za coraz nowymi wymogami cyfrowej rzeczywistości.

– Ostatnie czasy były sprawdzianem dla infrastruktury teleinformatycznej firmy. Pandemia jeszcze bardziej uwypukliła braki kompetencji technologicznych niektórych CFO, bez których dyrektor finansowy nie może utrzymać ciągłości biznesu i zapewnić firmie stabilizacji w wirtualnej rzeczywistości. Obecnie nadawanie agendy zmian wymaga znajomości technologii. Przewagę zdobyły firmy, na których czele stali liderzy, którzy potrafili przewidzieć zagrożenia, przygotować organizacje do nowych, cyfrowych wyzwań – w wielu przypadkach byli to dyrektorzy finansowi – mówi Paweł Wierzbicki z firmy Page Executive.