Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców. Jest już projekt ustawy

Jak podkreślają wnioskodawcy w uzasadnieniu do projektu, potrzeba uchwalenia ustawy wynika z konieczności uelastycznienia regulacji z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz dostosowania ich do realiów prowadzenia działalności gospodarczej. Funkcjonujące obecnie rozwiązania dotyczące ubezpieczeń społecznych przedsiębiorców są bowiem pod wieloma względami nieefektywne, a wynikające z nich obciążenia organizacyjne i finansowe stanowią istotną barierę w zakresie wykonywania działalności gospodarczej.

Projekt ustawy, którego podstawową ideą jest dobrowolny ZUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, został zainicjowany i stworzony przez przedsiębiorców zrzeszonych w organizacjach członkowskich Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Jego celem jest wprowadzenie dobrowolności podlegania publicznym ubezpieczeniom społecznym. Komitet na zebranie 100 tys. podpisów pod inicjatywą ma czas do połowy kwietnia.

W badaniu małych przedsiębiorców, przeprowadzonym w 2019 r. przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR, przeszło połowa respondentów (54 proc.) stała na stanowisku, że składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz Fundusz Pracy zawsze powinny być dobrowolne. Dwie trzecie (67 proc.) badanych deklarowało, że zrezygnowałoby z płacenia składek ZUS, gdyby były one dobrowolne. Gdyby zaś istniała możliwość wyboru między składkami ZUS a dobrowolnym komercyjnym ubezpieczeniem na życie, które pokrywałoby ryzyko wypadku przy pracy, dwie trzecie (65 proc.) małych przedsiębiorców wybrałaby komercyjne ubezpieczenia.

Z kolei w innym badaniu osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (wykonanym przez Instytut Badawczy IPC w 2019 r.) nieco ponad 45 proc. badanych przedsiębiorców zadeklarowało chęć zrezygnowania z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, gdyby istniała taka możliwość. 43 proc. respondentów wskazało, że nawet gdyby istniała taka możliwość, nie skorzystałoby z niej. Pozostała część nie miała zdania.

Należy również odnotować, że zgodnie z danymi przekazanymi z ZUS, w okresie od roku 2019 do I kwartału roku 2022 włącznie, zadłużenie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne na kontach aktywnych i nieaktywnych płatników prowadzących pozarolniczą działalność wynosiło 5,4 mld zł, które to zadłużenie przypadało na 6,8 mln dłużników. Oznacza to, że średnio na jednego dłużnika za jeden rok przypada 793,71 zł zadłużenia

Dobrowolne ubezpieczenie w ZUS lub komercyjne ze wsparciem

Projektodawcy podkreślają, że projekt nie ma na celu pozbawienia osób wykonujących działalność gospodarczą prawa do zabezpieczenia społecznego.

- Skutkiem wprowadzenia zaproponowanych rozwiązań ma być danie polskim przedsiębiorcom realnej możliwości samodzielnego decydowania o tym, w jaki sposób zabezpieczą się na przyszłość, tak samo, jak decydują obecnie o innych aspektach prowadzonej przez siebie działalności. Przedsiębiorcy, którzy nie byliby zainteresowani wystąpieniem z publicznego systemu ubezpieczeń społecznych, mogliby w nim pozostać bez żadnych negatywnych konsekwencji – wskazuje dr Marek Woch, pełnomocnik komitetu inicjatywy ustawodawczej.

Proponowane przez komitet obywatelski rozwiązanie nawiązuje do niemieckiego systemu zabezpieczenia społecznego, który w przypadku przedsiębiorców zakłada możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia emerytalnego lub skorzystania z oferty typowo prywatnych podmiotów, lub skorzystania - po spełnieniu wymogów - z ubezpieczeń prywatnych z państwowymi dopłatami. Przedsiębiorcy mogą też zdecydować się na ubezpieczenie prywatne, które wiąże się ze znacznymi ulgami podatkowymi.

Dobrowolne ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców funkcjonują też w innych państwach, ale jak wskazują wnioskodawcy są one fragmentaryczne i odnoszą się do poszczególnych tytułów ubezpieczeń.

