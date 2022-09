"Dobierałem osoby podobne do mnie, dziś robię odwrotnie". Recepta na sukces Mateusza Kusznierewicza

PTWP

Mateusz Kusznierewicz osiągnął w sporcie wszystko, sięgając m.in. po mistrzostwo olimpijskie i mistrzostwo świata. Dziś świetnie radzi sobie w biznesie i pomaga młodym sportowcom budować markę osobistą, a już wkrótce chce pomagać biznesmenom korzystać z doświadczeń sportowców. Sport daje dużo ważnych i cennych umiejętności: bycia przedsiębiorczym, skoncentrowanym na celu, uczy systematyczności, pracy zespołowej - podkreśla Mateusz Kusznierewicz (fot. Pixabay)

Mateusz Kusznierewicz po sukcesach sportowych osiąga również sukcesy w biznesie. Przez lata budował markę osobistą, na której dziś może zarabiać.

- Najlepiej napisać sobie na kartce, jaki cel chcemy osiągnąć, kiedy i jaką drogę musimy przejść - radzi mistrz olimpijski.

W rozmowie na Kanale Gospodarczym opowiada, jak wygląda jego typowy dzień i jak ważna jest w nim chwila na wypoczynek i regenerację oraz czas dla siebie.

Jak stawiać sobie cele, by były ambitne, ale realne do osiągnięcia?

- Wszystko, co robimy, trzeba robić z głową i z sercem. Marzenia rodzą się w sercu, bazują na tym, co czujemy, co chcielibyśmy zrobić, czego doświadczyć. Trzeba je wziąć jak diament i obrobić, nadać im kształt, wówczas możemy wyznaczyć sobie cel. Niekoniecznie muszą to być od razu wygórowane rzeczy, mogą być prostsze. Bardzo ważne jest to, by były one dopasowane do naszych umiejętności, naszego światopoglądu, wartości, żebyśmy mogli je realizować w fajnym towarzystwie. Kiedy widzimy sens i czerpiemy przyjemność z pracy, wtedy jest nam łatwiej.

Gdy już postawimy sobie cel, warto zweryfikować, czy stać nas na to, by go osiągnąć. Czy mamy już dziś umiejętności, czy musimy się jeszcze rozwinąć, kto może nam w tym pomóc, czy mamy odpowiednie środki i ile czasu sobie na to dajemy. Najlepiej napisać sobie na kartce, jaki cel chcemy osiągnąć, kiedy i jaką drogę musimy przejść.

Pozwalajmy sobie na błędy, na porażki, ponieważ wtedy będziemy się mniej stresować. Kto próbuje, ten zazwyczaj wygrywa, ale trzeba zawsze brać pod uwagę, że może nam coś nie wyjść. Wtedy trzeba się zreorganizować i iść dalej.

Jak się motywować?

- Pamiętajmy o tym, że są dwa rodzaje motywacji: wewnętrzna i zewnętrzna. Najważniejsza jest ta pierwsza, która jest w nas. To ona daje nam poczucie, że chcemy coś zrobić. Zewnętrzną motywacją z kolei mogą być na przykład oczekiwania naszych rodziców czy znajomych, albo nagroda, którą za jakiś wynik otrzymamy.

Jeżeli to, co robimy, sprawia nam przyjemność, widzimy sens, mamy fajne towarzystwo, to jest to dobry fundament do tego, żeby działać, być zaangażowanym. Nawet kiedy nam się nie chce, a każdy ma takie dni, ta motywacja wewnętrzna nam pomaga. Zarówno w sporcie, jak i w biznesie bardzo ważne jest budowanie zespołu. Jak robić to dobrze?

- Kiedyś dobierałem osoby podobne do mnie, dziś robię odwrotnie. Wiadomo, że są to wciąż ludzie, których lubię i z którymi rozmowa mi się klei, ale szukam ludzi, których umiejętności i kompetencje dopełniają moje. W niektórych aspektach nie czuję się zbyt dobry, chociażby w działaniach administracyjno-finansowych, prawnych czy analitycznych. Jestem osobą pracującą koncepcyjnie, która widzi cel i układa drogę oraz dba o dobrą komunikację, strategię i taktykę. Muszę mieć w swoim zespole osoby, które ogarną wszystkie inne obszary. Dużo mówimy o pracy, ale równie ważny jest odpoczynek. Jak dobrze się regenerować?

- Musimy się tego uczyć, znaleźć swoje sposoby. Uważam to za klucz do sukcesu. To niesamowicie ważne, by w odpowiedni sposób planować odpoczynek. Wielokrotnie w swoim życiu nie dawałem sobie miejsca na wytchnienie, zajechałem się i przetrenowałem. Skończyło się to czwartym miejscem na igrzyskach olimpijskich w Sydney, choć byłem głównym faworytem do zwycięstwa, będąc aktualnym mistrzem świata, mistrzem Europy i mistrzem olimpijskim. Podczas ostatnich igrzysk olimpijskich byłem trenerem zawodnika o 14 lat ode mnie młodszego, który sięgnął po srebro. Od Zsombora (Berecza - przyp. red.) nauczyłem się regeneracji w ciągu dnia. Po intensywnym ranku i przedpołudniu on zawsze robił sobie drzemkę, tzw. power nap, zwykle między 12:30 a 13:00. Kładł się w pozycji horyzontalnej i nawet potrafił zasnąć niezależnie od tego, czy było to w pokoju hotelowym, czy w salce konferencyjnej. Dzięki takiej krótkiej drzemce był gotowy do dalszej pracy po południu. Wcześniej czegoś takiego nie robiłem, ale zacząłem to po nim papugować i uważam, że to świetna sprawa. Kluczowy jest również dobry sen w nocy. Bardzo dbam o to, gdzie śpię, na jakim materacu, na jakiej poduszce, ile godzin, czy mam przewietrzoną sypialnię zanim się położę. To bardzo ważny aspekt naszego życia, wszystko zaczyna się od snu.

