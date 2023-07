Do Polski dociera elastyczne tsunami w biurowcach

Coworking jest na fali w Polsce. Liczba operatorów elastycznych biur szybko rośnie, choć wciąż to oferta dostępna głównie w dużych miastach. Jednak i mniejsze ośrodki doceniają taką formę przestrzeni biurowej.

Aktualnie kluczowi operatorzy działający na rynku Trójmiasta to: Chilliflex, O4 Network, Spaces Gdańsk, Quickwork, Regus, Collab, Leśna Hub, Good Space Coworking, City Space, Mind Dock Coworking.

Wynajem biur elastycznych jest popularny zarówno wśród start-upów, jak i bardziej doświadczonych firm, które poszukują nowych rozwiązań. Nie brakuje też firm z sektora IT, nowych technologii, a także branży kreatywnej i marketingowej.

Jednym z rynków o największym potencjale wzrostu jest Trójmiasto. Jak wynika z raportu Biura na Miarę "Elastyczne biura w Polsce. Trójmiasto I półrocze 2023 r.", obecnie znajduje się tam łącznie ok. 25 200 mkw. biur elastycznych w 18 lokalizacjach, które oferują ponad 2800 stanowisk pracy.

W Trójmieście znajdziemy zarówno większe centra biur elastycznych, o powierzchni powyżej 3000 mkw., a nawet powyżej 6000 mkw.

- Na rynku nie brakuje jednak także mniejszych przestrzeni, poniżej 1000 mkw. Obecnie większość biur elastycznych to firmy lokalne, które funkcjonują wyłącznie na rynku trójmiejskim. Nie brakuje jednak operatorów sieciowych, działających także w innych miastach Polski i na świecie. Każdy z nich wyróżnia się swoimi indywidualnymi cechami, oferując korzystne warunki najmu dla określonej grupy odbiorców - opisuje Jerzy Węglarz, prezes Biura na Miarę.

- Przeważający typ produktu oferowany przez operatorów biur elastycznych w Trójmieście to pokoje biurowe. Jest to niezwykle wygodna opcja, która sprawdza się zarówno dla mniejszych firm, jak i większych przedsiębiorstw - tłumaczy cytowany przez Propertynews.pl Jerzy Węglarz, prezes zarządu Biura na Miarę.

Centra biur elastycznych oferują różne rozmiary biur - od pojedynczych stanowisk – biurek, do większych pomieszczeń, które mogą pomieścić kilkadziesiąt osób.

- Biura prywatne są najbardziej popularne ze względu na fakt, że dają najemcom większą prywatność i możliwość spersonalizowania przestrzeni, a w razie potrzeby dobierania kolejnych gabinetów dla mniejszych zespołów. Obecnie na rynku obserwujemy wzrost liczby większych modułów, więc jeśli firma preferuje wynajem przestrzeni powyżej 10 osób – tu również jest w czym wybierać - dodaje Jerzy Węglarz.

Wracając do ceny, to średnia stawka za stanowisko pracy zależy od wielu czynników, wśród których najważniejsza jest lokalizacja i standard budynku. Ceny biur elastycznych w Trójmieście są zróżnicowane i w przypadku najkrótszych ofert jednodniowych zaczynają się od 100 zł netto za biurko/dzień i ok. 350 zł netto za biuro/dzień, przy wynajmie 4-osobowego biura.

Obecnie, na trójmiejskim rynku obserwuje się wzrost liczby większych modułów, więc jeśli firma preferuje wynajem przestrzeni powyżej 10 osób – jest w czym wybierać.

Oprócz tego są oferty dłuższego wynajmu, które wahają się w granicach 700-2000 netto/miesiąc za stanowisko pracy w pokoju biurowym na wyłączność. Cena najmu zależy od wielkości pomieszczeń, zagęszczenia, ale również od udogodnień, które proponują poszczególne centra.

- Zatem jeśli zależy nam na wyższym standardzie, designie i dodatkowych usługach świadczonych przez biuro, za czynsz zapłacimy więcej. Warto już wspomnieć, że cena za stanowisko pracy obejmuje biuro gotowe do wejścia, porównując do biura tradycyjnego, zawiera w cenie już czynsz, koszty eksploatacyjne, udział w częściach wspólnych, ich sprzątanie, obsługę recepcyjną, i inne podstawowe składniki, w tym z reguły także meble - wylicza Jerzy Węglarz.

Usługi w elastycznym biurze w cenie, ale i za dodatkową opłatą

Obecnie biura elastyczne oferują szereg udogodnień, które są wliczone w cenę najmu. Wśród najpopularniejszych można wymienić m.in.: umeblowanie, koszt mediów, serwis sprzątający, dostęp do sprzętu biurowego (drukarka, skaner), internetu, czy też wyposażoną kuchnię. Normą jest również dostęp do biura 24/7 i zniżki lub pakiety godzin na wynajem sal konferencyjnych. Bardzo często zyskujemy obsługę recepcji i gości, co może obejmować m.in. usługi pocztowe, kurierskie oraz przyjmowanie i przesyłanie wiadomości.

- Coraz więcej operatorów w Trójmieście oferuje również opiekę Community Managera czy specjalną aplikację na telefon, umożliwiającą zdalną rezerwację miejsca pracy. Zgodnie z popularną koncepcją work-life balance niektóre z biur elastycznych zapewniają swoim klientom specjalne strefy chillout. Ponadto, w ofertach możemy znaleźć również dostęp do pokojów gier, nap roomów bądź specjalnej strefy rozrywki, oferującej piłkarzyki czy playstation - wylicza Jerzy Węglarz

Oprócz benefitów wliczonych w cenę najmu, są również usługi płatne dodatkowo. To przede wszystkim ponadpakietowy dostęp do sal konferencyjnych bądź salek spotkań, sprzątanie biura i parking.

- U jednego z operatorów należy też płacić za pakiet nielimitowanej kawy i herbaty w wysokości 195 zł netto/os. miesięcznie. Popularne są także wszelkiego rodzaju usługi kurierskie, sekretarskie bądź profesjonalne wsparcie IT. Jeśli najemcy zależy na umieszczeniu logo na wejściu do powierzchni – ta opcja również będzie często dostępna w większości miejsc za dodatkową opłatą - opisuje Jerzy Węglarz.

