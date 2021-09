Do końca roku praca zdalna będzie uregulowana

Do końca roku chcemy uregulować przepisy związane z pracą zdalną – zapowiedział Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Nowe przepisy mają dawać pracodawcom i pracownikom dużą swobodę w organizowaniu pracy zdalnej. Obostrzenia mają dotyczyć jedynie matek wychowujących dzieci do 4. roku życia.

Autor: Katarzyna Domagała-Szymonek

• 21 wrz 2021 15:52





Debata na temat rynKU pracy odbyła się w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (Fot. PTWP).

REKLAMA

Wskaźniki pokazują, że gospodarczo potrafiliśmy sobie poradzić z pandemią. Rynek pracy jest w bardzo dobrej kondycji. Nikt nie pyta mnie o poziom bezrobocia, ale skąd wziąć pracowników – mówił Stanisław Szwed, wiceminister resortu pracy.

Zaznaczył też, że do końca roku ministerstwo chce uregulować przepisy dotyczące pracy zdalnej. Podkreślił, że kluczem w tej ustawie będzie zostawienie furtki dla pracowników i pracodawców. To oni będą decydowali nad ostatecznym kształtem zasad pracy zdalnej czy hybrydowej w danej firmie. Natomiast większe obostrzenia będą dotyczyły matek wychowujących dzieci do 4. roku życia, które będą miały większą szansę na uzyskanie zgodny na wykonywanie obowiązków zawodowych z domu.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Z kolei Artur Skiba, prezes Antala, przytaczając wyniki badań, potwierdził, że istnieje duża potrzeba wprowadzenia nowych przepisów.

- Przed pandemią 50 proc. menedżerów było gotowych delegować pracowników do pracy zdalnej, dziś jest to aż 75 proc. Wzrost jest ogromny – wylicza prezes Antala.

Według niego to, jak oceniamy pracę zdalną, zależy od wielu czynników. Te dwa najważniejsze to wiek oraz wielkość gospodarstwa domowego.

- Pracę zdalną preferują osoby młode oraz te żyjące na co dzień w dwuosobowych gospodarstwach domowych. Pracownicy, którzy przestrzeń domową muszą dzielić między większą grupę domowników, wolą przyjeżdżać do biura lub stawiają na model hybrydowy – wyjaśnia Artur Skiba.

Natomiast Sylwia Bilska, general manager w Edenred Polska, podkreśla, że kiedy spojrzymy na polski rynek pracy w całości, to okaże się, że grupa osób mogących pracować zdalnie wcale nie jest tak duża. W szczytowym momencie było to 11 proc. pracowników.

- Oznacza to, że mimo wszystko mówimy o bardzo wąskim gronie pracowników. Rolnicy, osoby pracujące w przemyśle czy usługach, pracownicy fizyczni, oni pracować zdalnie nie mogą. Dlatego powinniśmy się zastanowić jak im to umożliwić. Rozwiązaniem w ich przypadku byłaby praca w niepełnym wymiarze czasu – komentuje Sylwia Bilska.

Materiał powstał podczas debaty „Rynek pracy” zorganizowanej w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.