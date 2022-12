Do czerwca 2026 roku 40 proc. kobiet we władzach spółek

Zgodnie z nowymi przepisami już w czerwcu 2026 roku przynajmniej 40 proc. stanowisk dyrektorów niewykonawczych lub 33 proc. wszystkich stanowisk kierowniczych powinny zajmować kobiety. - To jest duża misja, mamy mało czasu, ale jest to do zrobienia - mówi w rozmowie z PulsHR.pl Joanna Burnos, założycielka Leaderis Institute, i podkreśla: - Kobiety potrzebują światła rzuconego na ich kompetencje, na ich efektywne działania.

Po dekadzie sporów Parlament Europejski przyjął w połowie tego roku epokowe przepisy, by zapewnić równowagę płci w zarządach spółek. Czasu na ich wprowadzenie jest zdecydowanie mniej. Kobiety powinny stanowić 40 proc. we władzach spółek do 2026 roku. To nie oznacza, że od teraz podczas rekrutacji najważniejsze nie będą kryteria merytoryczne. Dyrektywa wprowadza jedynie jasne procedury rekrutacji. - To ważny krok - podkreśla Joanna Burnos, założycielka Leaderis Institute. Jej zdaniem nowe przepisy mają szansę zachęcić kobiety do sięgania po lepsze stanowiska.

- Kobiety same sobie narzucają taki pewien bardzo wymagający rygor. Chociażby przy rekrutacji – jeżeli nie spełniają 100 proc. kryteriów, to bardzo często się wycofują - tłumaczy Joanna Burnos i dodaje: - Jest szereg wyzwań, nad którymi należy pracować, głównymi są jednak wyzwania mentalne. Myślę, że potrzebna jest taka wiara w siebie, wiara w to, że mamy wewnętrzną siłę i że jesteśmy w stanie sprostać wymogom, które np. pojawiają się w rekrutacji, że jesteśmy w stanie przewodniczyć zespołom, że jesteśmy w stanie osiągać dobre wyniki. Bo z ekonomicznego punktu widzenia my dziś w Polsce nie możemy sobie pozwolić już na to, żeby Polki nie miały możliwości rozwoju zawodowego.

Unijna dyrektywa nie dotyczy małych i średnich przedsiębiorstw, które zatrudniają mniej niż 250 osób. Skupia się na dużych podmiotach, ponieważ – jak pokazują unijne statystyki – w 2022 kobiety zajmowały stanowisko prezesa zarządu lub dyrektora generalnego w mniej niż 10 proc. największych spółek giełdowych w państwach Unii.