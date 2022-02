Długi weekend co tydzień. Kolejna polska firma wprowadza 4-dniowy tydzień pracy

Warszawska firma technologiczna Mad Mountain jest kolejną, która zdecydowała się wprowadzić 4-dniowy tydzień pracy. - Bardzo wierzymy, że mimo dodatkowego dnia wolnego nasza produktywność wzrośnie, a cotygodniowy długi weekend przyniesie korzyści duchowe, personalne oraz te związane z życiem rodzinnym lub edukacyjnym - możemy przeczytać na firmowym blogu.

Autor: KDS

• 14 lut 2022 12:04





Kolejna polska firma - Mad Mountain - testuje pracę przez 4 dni w tygodniu (fot. Unsplash/ Israel Andrade)

Krótszy tydzień pracy w Mad Mountain obowiązuje od nowego roku. W obecnej formie ma być testowany do końca 2022 roku.

Na razie zespół pracuje w systemie 4 dni po 10 godzin, jednak jeśli to rozwiązanie się sprawdzi, od 2023 roku czas pracy zostanie skrócony do 4 dni po 8 godzin.

Temat skrócenia czasu pracy w ostatnich tygodniach znów trafił na pierwsze strony gazet. Partia Razem przygotowuje ustawę, która odgórnie miałaby skrócić czas, jaki spędzamy w pracy.

- Wspólnie uznaliśmy, że chcemy spróbować pracy w systemie czterodniowego tygodnia pracy. Na pierwszy rzut oka wydaje się to trudne do realizacji, ale w 2018 roku słyszeliśmy to samo, kiedy mówiliśmy, że wszyscy pracujemy z domów. Rok później cały świat musiał przestawić się na home office, który w wielu firmach trwa do dzisiaj. Chcąc być bardziej produktywnymi, ale jednocześnie spędzać więcej czasu z bliskimi, uznaliśmy, że cztery dni dobrze zorganizowanej pracy wystarczą, aby realizować z sukcesem kolejne projekty - tłumaczą na firmowym blogu.

Na razie firma wprowadziła testowe rozwiązanie. Przestawiła się na cztery dni pracy w tygodniu po 10 godzin. Jednak jeśli ten system się sprawdzi, już od 2023 roku chce wprowadzić system 4 dni pracy po 8 godzin. By nie ucierpieli na zmianie jej klienci, postanowiono, by część zespołu wolne miała w poniedziałek, a część w piątek.

- Zoptymalizowaliśmy nasze spotkania i komunikację, aby każdy znał plan działania na dzień, w którym pracuje tylko połowa zespołu. To pozwoli uniknąć przestojów w pracy spowodowanych niewystarczających informacji - wyjaśniają przedstawiciele firmy.

Dodatkowo Mad Mountain wskazuje na konieczność monitorowania efektów nowego systemu - zarówno efektów pracy jak i zadowolenia pracowników.

- Będziemy mierzyć, czy dostarczamy tyle samo, mniej lub więcej. Ankiety i rozmowy pokażą, czy zespół czuje się wydajniejszy albo może wręcz przeciwnie - nie może się odnaleźć w tej sytuacji. Najpierw testy, a później wyciągnięcie wniosków na podstawie danych - podkreślili na blogu.

Warto przypomnieć, że jesienią ubiegłego roku krakowska agencja reklamowa Funktional poinformowała, że wprowadza czterodniowy tydzień pracy. - Będziemy pracować od poniedziałku do czwartku od 8 do 17, czyli po dziewięć godzin - wyjaśnia w rozmowie z "Press" CEO agencji Hubert Pokrowiecki. Jak dodaje, skrócenie czasu pracy nie będzie miało przełożenia na wynagrodzenia. Niedawno pisaliśmy, że w naszym Sejmie znów zrobiło się głośno o pomyśle skrócenia czasu pracy. Temat poruszył poseł Porozumienia Michał Wypij, który w interpelacji zapytał resort pracy, jak zapatruje się na taką zmianę. - Pandemia wymusiła na nas duże zmiany w podejściu do pracy, które niebawem staną się normą. Jestem przekonany, że jedną z nich będzie optymalizacja czasu pracy, dlatego już teraz powinniśmy zbadać, jakie efekty przynosi krótszy czas pracy - przekonywał w rozmowie z nami. Dodatkowo partia Razem przypomniała, że nadal pracuje nad projektem ustawy skracającym czas pracy. Ma go złożyć w Sejmie w najbliższych miesiącach.

