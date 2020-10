Dla tych branż żółta strefa jest jak drugi lockdown

Polska w „żółtej strefie” to poważny cios dla gospodarki. - Lockdown stał się faktem. Nawet jeżeli nie jest on narzucony odgórnie - komentują specjaliści z Północnej Izby Gospodarczej.

Niezbyt wielu klientów planuje teraz wycieczki, zakupy domów, zakupy samochodów. (Fot. PTWP)

Od soboty, 10 października, w całym kraju obowiązują większe restrykcje związane z objęciem Polski żółtą strefą.

To m.in. konieczność zasłaniania ust i nosa czy też zmniejszona liczba gości w restauracjach, siłowniach czy kinach.

Przedsiębiorcy z Północnej Izby Gospodarczej alarmują, że dla wielu branż obostrzenia te oznaczają drugi lockdown.

Rok 2020 w pamięci wielu przedsiębiorców zapisze się jako czas najtrudniejszy w ich dotychczasowej działalności - pandemia koronawirusa nie oszczędziła niemal żadnej branży, a konsekwencje gospodarcze będą w wielu firmach odczuwalne jeszcze przez długie lata. Wielu przedsiębiorców myślało, że w kontekście pandemii „najgorsze już za nami”, teraz jednak widzi, że pandemia nie ustępuje, a wizja kolejnego lockdownu - mimo zapewnień rządzących - wcale nie jest niewiarygodnym scenariuszem.

- Przedsiębiorcy szukają u nas pomocy w kilku tematach. Ci, którzy zyskali na pandemii poszukują inwestycji oraz okazji do przejęć oraz zakupów. Ci, którzy są stratni zastanawiają się jak funkcjonować w tym trudnym czasie oraz szukają doradztwa restrukturyzacyjnego i pomocy w pozyskiwaniu funduszy płynnościowych - mówi Katarzyna Michalska z Centrum Doradztwa Gospodarczego Kiżuk & Michalska.

Lockdown bez ogłoszenia

Jak mówią, specjaliści współpracujący z PIG, sytuacja wielu firm jest bardzo trudna. - Przedstawiciele rządu mówią, że robią wszystko, by nie doprowadzić do drugiego lockdownu. To cenna deklaracja, choć faktycznie mamy już z nim do czynienia. Obecność w żółtej strefie wiąże się z tym, że ilość osób przebywająca w kinach, restauracjach, na targach i na eventach się zmniejsza. Traci kultura, traci gastronomia, tracą mali przedsiębiorcy gdyż znowu promowana jest akcja „zostać w domu i trzymaj dystans”, powracają godziny dla seniorów, które przynoszą oczywiste straty w handlu. To, co obserwujemy od kilku dni jest już faktycznie małym lockdownem i myślę, że spełnieniem czarnego snu wielu przedsiębiorców - mówi Katarzyna Michalska.

Z kolei Filip Kiżuk, doradca gospodarczy, dodaje, że prawdą jest, że wiele branż jeszcze nie otrząsnęło się po pierwszej fali kryzysu, a nadchodzi drugi, kto wie czy nie silniejszy niż pierwszy.

- Lockdown, który obserwujemy jest trochę inny niż pierwszy, bo nikt wprost jeszcze nie zamyka sklepów, ale widzimy, że ludzie są bardziej oszczędni i nauczeni doświadczeniami wiosennymi decydują się na ograniczanie kosztów. Niezbyt wielu klientów planuje teraz wycieczki, zakupy domów, zakupy samochodów. To wszystko rysuje znacznie szerszy kontekst gospodarczy, w którym nie trzeba mówić o „twardym lockdownie” żeby widzieć, że faktycznie on następuje - mówi Kiżuk. Każdy robi, co może Jak zachowywać się w obecnej sytuacji? Katarzyna Michalska mówi, że niektórzy starają się działać tak szeroko, jak tylko jest to możliwe. - Mamy wielu bardzo wyrozumiałych klientów, którzy wiedzą, że pandemia minie i trzeba zbierać energię na ten czas, kiedy będzie można już działać tak jak kiedyś. Bardziej dobijająca jest jednak dla niektórych niepewność. Rozmawiamy z ludźmi, którzy musieli np. zwolnić część zespołu lub sprzedać swoje aktywa, by przetrwać. Przedsiębiorcy korzystają z pożyczek płynnościowych, ale unikają długów komercyjnych, bo wiedzą, że takie zadłużenie może wiązać się z poważnymi problemami jeżeli jednak działalność „taka jak kiedyś” nie będzie możliwa zbyt szybko - mówi Michalska. Z kolei Filip Kiżuk przyznaje, że nastroje przedsiębiorców są bardzo różne. Właściwie wszyscy czekają na dalszy rozwój wydarzeń. Na pewno każde informacje o wzroście zakażeń i kolejnych restrykcjach nie powodują, że optymizmu jest coraz więcej. - Myślę, że wiele osób szykowało się na zupełnie odwrotną sytuację, stąd też dużo frustracji. Gorzej jeżeli ten kryzys jest dłuższy niż się spodziewano, wtedy trudno jest wykrzesać z siebie energię i entuzjazm do działania - dodaje Kiżuk. Warto przypomnieć, że w sobotę (10 października) w Polsce odnotowano najwyższy dzienny bilans wykrytych przypadków zakażenia koronawirusem od początku epidemii. Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie u 5300 kolejnych osób. Z powodu COVID-19 zmarły 53 osoby, w tym 49 z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami. Czworo zmarłych nie miało innych chorób. Łącznie od początku epidemii potwierdzono obecność koronawirusa u 121 638 osób. Zmarło 2972 chorych. Wyzdrowiało 78 982 osób.

