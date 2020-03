Dla pracodawców liczy się czas i konkrety. Nie możemy pracować na postulatach

Po konferencji prezydenta i premiera i ogłoszeniu tarczy antykryzysowej zrobiło się choć trochę spokojniej?

- Kluczowy dla nas problem to fakt, że nadal nie mamy projektu zapisanego w formie ustawy. Pracujemy ciągle na postulatach, ale kluczowym elementem jest projekt. Trudno jest komentować poszczególne filary. Ja napisałem na Twietterze, że my jesteśmy przywiązani do piątek. Najpierw mieliśmy piątkę Kaczyńskiego i Morawieckiego teraz mamy pięć filarów. Na dziś są to ogólne zapisy.

Dla nas najważniejszy filar - dla przedsiębiorców - został w najmniejszym stopniu rozwinięty. To, że mamy mikropożyczki, że BGK, ARP czy Grupa PFR będzie zapewniać przy pomocy pewnych narzędzi płynność, to o tym mówiliśmy już jakiś czas temu. Nie znamy ani kryteriów ani formy tego podziału.

Z punktu widzenia rynku pracy, co jest istotne, to dopłaty do tzw. postojowego. Mówimy tu o 40 proc. z funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych. Znowu jednak nie wiemy, jakie są kryteria, czy będzie to dotyczyło tylko firm, które dalej działają, czy także tych, które w związku z koronawirusem zakończyły działalność już w marcu. To są szczegóły, które mają bardzo istotne znaczenie przy formułowaniu wniosków dopłat do pensji.

Jednak kluczowa kwestia, która ważne, że wybrzmiała - umowy cywilno-prawne. Dyskusja na ten temat się przez media przetoczyła. To, że rząd bierze na siebie 80 proc. minimalnego wynagrodzenia to jest dobry sygnał. Patrząc na ilość tego typu umów na naszym rynku. I to jest jeden konkret.

Zabrakło mi - ale dochodzą do mnie słuchy, że jest to w projekcie ustawy - kwestii dotyczących zatrudnienia cudzoziemców. Słyszę, że w projekcie jest już uwzględnione to, że będzie prolongata ważności pozwoleń na pracę i pobyt. To jest bardzo istotne i to jest konkret, który powinien bardzo jasno wybrzmieć.

Drugi, który do mnie dochodzi, to poluzowanie zakazu handlu w niedzielę. To jest też ważna kwestia. Nawet jeśli ma dotyczyć pewnego obszaru: rozładunku, załadunku i dostaw. To już jest pewne poluzowanie. Mam nadzieje, że koledzy z Solidarności tego nie storpedują. Ja poszedłbym jeszcze dalej.

Trudno mówić o kwotach. Zapewne 212 mld zł robi wrażenie, ale musimy pamiętać że wielu rzeczy nie wiemy. Wkład NBP i środków unijnych poznamy dopiero po ogłoszeniu projektu, co mam nadzieję stanie się już w piątek. My jesteśmy gotowi na szybkie, 48-godzinne konsultacje, po to, żeby wszystko zaczęło obowiązywać już w przyszłym tygodniu.

O ten czas chciałam zapytać. Fajnie, że jest ten start, punkt "a". Ale musimy przecież ruszyć do punków "d", "k" i "z". A z tym czasem u nas różnie.

- Kluczowym elementem jest decyzja, kiedy odbędzie się posiedzenie Sejmu. Pamiętajmy, że projekt musi być przyjęty przez Sejm, następnie przez Senat. Musi mieć szybką ścieżkę legislacyjną. Dla nas, dla przedsiębiorców najważniejszy jest tu czas. On ma tu znaczenie kluczowe. To nie może być tak, że my dowiemy się że pierwsze wnioski będzie można składać w połowie kwietnia.

Liczę, że projekt wejdzie w życie z początkiem przyszłego tygodnia, a pracodawcy będą mogli z początkiem kwietnia składać wnioski o pokrycie części wynagrodzeń. Tej informacji zabrakło na tej konferencji.

Musimy jeszcze pamiętać o jednej rzeczy. Duża część machiny administracyjnej pracuje online. Nie chcę być pesymistą i wróżyć złych tendencji, ale obawiam się że zanim się to wszystko rozpędzi, to będzie połowa kwietnia. A lista podmiotów, która w tym czasie upadnie będzie bardzo długa.

Pytanie - my stawiamy barierę przeciwpożarową, czy walczymy już poważnymi pożarami, których, niestety, nie opanowaliśmy w odpowiednim momencie.

- Jestem bardziej skłonny do tej drugiej opcji. Patrzę na administrację i wdrażanie Strategi na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, które realizowane są bardzo wolno, a w niektórych elementach w ogóle nie. Stąd mam duże obawy co do tarczy antykryzysowej. Powinny być ogłoszone harmonogramy, daty.

Jeśli do tej pory były problemy ze stworzeniem projektu ustawy, to zakładając pracę online mam poważne obawy, że on powstanie do piątku. Są oczywiście zapowiedzi prezydenta, ale to są nadal zapowiedzi.

A jakiś pozytyw?

Pojawiają się jakieś konkrety. Polityka migracyjna, zamówienia publiczne, poluzowanie zakazu handlu.

My jednak potrzebujemy czegoś, co możemy zakomunikować środowisku. Dla nas liczą się terminy: zapłaty raty, składek ZUS, podatków. Prolongaty i przedłużenia na dwa, trzy miesiące nic nie dają. Pamiętajmy, że potem nastąpi kumulacja.

Kluczowe są terminy i sprawność administracji. Jeśli jej zabraknie, to za trzy tygodnie będziemy rozmawiać o tym samym.

Kończąc. Nie wiem czy dobrze wróżę i dobrze to wszystko odczytuję. Mam wrażenie, że nie przewidujemy przyszłości za dwa, trzy miesiące. Jeśli dalej tak wolno będziemy działać, to niskie bezrobocie, świetna sytuacja do jakiej się przyzwyczailiśmy będzie śpiewem przeszłości.

Zgadzam się. Może okazać się, że te pesymistyczne prognozy będą zrealizowane i będą one miały duże przełożenie na rynek pracy, poziom bezrobocia, możliwości funkcjonowania firm. Nie wszyscy mogą się przenieść do internetu. Gospodarka to jest system naczyń połączonych. Małe formy mają duży wpływ na te duże.

