Dla nich praca zdalna to wyzwanie. Co czwarty pracownik został bez sprzętu

Tylko co drugi pracodawca, który wprowadził pracę zdalną, sprawdził w jakich warunkach się ona obydwa. Eksperci wskazują, że powodem niedociągnięć jest tempo wprowadzania home office. W wielu przypadkach ta operacja odbyła się dosłownie z dnia na dzień. W efekcie część pracowników na pracę zdalną przeszła bez odpowiedniego przygotowania.

Autor:jk

• 18 sty 2021 11:37





Najlepiej do home office przygotowane były najmniejsze firmy (Fot. Shutterstock)

REKLAMA

Zaledwie 28 proc. przedsiębiorców, którzy wprowadzili pracę zdalną na czas pandemii, sprawdziło warunki, w jakich pracownicy wykonują swoje obowiązki.

Nieco ponad połowa, czyli 55 proc. pracowników miało odpowiednie narzędzia, 25 proc. zostało bez sprzętu, a 19 proc. przyznało, że trudno im odpowiedzieć na to pytanie.

Z kolei szkolenie z BHP i bezpieczeństwa danych po wprowadzeniu home office przeprowadzono jedynie w co piątej firmie.

Z badania Personnel Service wynika, że co drugi pracodawca, który wprowadził pracę zdalną na czas pandemii, nie sprawdzał warunków, w jakich pracownicy wykonują swoje obowiązki, np. pod względem możliwości technicznych czy ergonomii miejsca pracy.

Podobnie wygląda kwestia zapewnienia pracownikom na home office niezbędnego sprzętu i oprogramowania. Nieco ponad połowa, czyli 55 proc. pracowników miało odpowiednie narzędzia, 25 proc. zostało bez sprzętu, a 19 proc. przyznało, że trudno im odpowiedzieć na to pytanie.

Najlepiej do home office przygotowane były najmniejsze firmy, zatrudniające do 9 pracowników, gdzie 69 proc. zatrudnionych miało zapewnione firmowe wyposażenie w porównaniu do 50 proc. w firmach od 250 do 500 pracowników.

Czytaj też: Nie pracuj w dresie i schowaj komputer. Mamy rytuały przejścia w pracy zdalnej?

- Od marca co druga firma mierzy się z wymuszonym testem pracy zdalnej. Do tego wyzwania podchodzono często bez przygotowania, odpowiedniej infrastruktury i procedur. Wiadomo było jednak, że tam gdzie jest taka możliwość, dla bezpieczeństwa pracowników, trzeba home office wprowadzić. Szybko okazało się, że praca z domu może być tak samo efektywna, jak ta wykonywana z biura, mnożyły się jednak pytania i wątpliwości. Do kwestii, które do dzisiaj są dyskutowane należy m.in. udział pracodawców w kosztach ponoszonych przez pracowników czy zwrot środków za zakup niezbędnego sprzętu – komentuje Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service.

(Nie)bezpieczny home office?

Szkolenie z BHP i bezpieczeństwa danych po wprowadzeniu home office przeprowadzono jedynie w co piątej firmie. Spory odsetek, bo 35 proc. osób nie miało żadnego z tych kursów.

- Kwestia bezpieczeństwa danych jest jednym z najważniejszych priorytetów firm. Podczas pracy poza biurem, gdy zwykle korzystamy z laptopów i prywatnych sieci Wi-Fi, ryzyko wycieku danych firmowych wzrasta. Tymczasem okazuje się, że szkolenie z bezpieczeństwa danych przeprowadziło jedynie 13 proc. pracodawców. Zaniedbano też BHP, bo taki kurs zorganizowało tylko 8 proc. pracodawców. I choć oczywiście można tłumaczyć pracodawców tempem wdrażania pracy zdalnej, przyjdzie taki moment, kiedy będą musieli się z tymi wyzwaniami zmierzyć, bo kwestii BHP i bezpieczeństwa danych nie wolno zaniedbać – dodaje ekspert z Personnel Service.

Od marca firmy mierzą się z wymuszonym testem pracy zdalnej (Fot. Shutterstock) Narzędzia do pracy zdalnej Podobny obraz wyłania się z raportu Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu. Okazuje się, pracodawcy nie do końca potrafią zapewnić odpowiednie warunki pracy podwładnym. Ponad jedna czwarta pracowników nie otrzymała podstawowych narzędzi do pracy zdalnej lub tylko część z nich. 23 proc. zapytanych pracowników hybrydowych przyznało, że nie ma dostępu przynajmniej do części istotnych systemów, do których mieli dostęp, pracując w biurze. W przypadku pracowników zdalnych odsetek ten wśród wyniósł 9 proc. 18 proc. ankietowanych pracowników hybrydowych uwypukliło brak dostępu do dysków sieciowych lub zasobów w chmurze; odsetek ten wśród pracowników zdalnych wyniósł 10 proc. Aż 28 proc. zapytanych pracowników hybrydowych przyznało, że nie ma telefonu służbowego lub pełnego przekierowania telefonu z pracy na numer prywatny. Odsetek ten wśród pracowników zdalnych był jeszcze większy - wyniósł 22 proc. Co ciekawe: 5 proc. ankietowanych pracowników hybrydowych wskazało brak dostępu do maila, a 4 proc. - wśród pracowników zdalnych. Podobne wnioski płyną z badania przeprowadzonego przez firmę audytorsko-doradczej Grant Thornton. Z raportu „Zmobilizowani, zorganizowani, zdeterminowani” opisującego sytuację pracowników podczas drugiej fali pandemii wynika, że zdecydowana większość pracodawców zapewnia pracownikom świadczącym pracę zdalną wyłącznie taką pomoc, jaką narzucają obowiązujące przepisy. Aż jedna piąta pracodawców (20,8 proc.) nie oferuje pracownikom zdalnym wsparcia zagwarantowanego w obowiązujących regulacjach prawnych. *Badanie Personnel Service zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej próbie liczącej N=1049 osób. Termin realizacji to 20-23 listopada 2020. Metoda: CAWI.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.