Dla nich liczy się przede wszystkim marka. Zarobki są na drugim planie

26 proc. badanych w sektorze finansowym to pracownicy zupełnie niezaangażowani (fot. Shutterstock)

Jak pokazuje badanie przeprowadzone przez Kincentric, polski sektor finansowy to branża, w której pracownicy mają większe oczekiwania wobec swojego top managementu. Pierwszoplanowym aspektem dla ich zaangażowania są marka i reputacja ich instytucji.

- Mniej niż połowa pracowników polskiego sektora finansów, który przeanalizowaliśmy, to pracownicy zaangażowani, którzy pozytywnie wypowiadają się o swojej organizacji, myślą o pozostaniu w niej, są zmotywowani. Zauważamy jednocześnie, że w sektorze tym mamy relatywnie sporą grupę pracowników zupełnie niezaangażowanych - należy do niej co czwarty pracownik branży finansowej. To więcej niż średnia dla rynku polskiego – mówi Poland Market Leader w Kincentric Magdalena Warzybok. - Nasza analiza wskazuje również, w jakich obszarach poprawiły się opinie i doświadczenia pracowników, a także - w jakich pogorszyły i w szczególności tym wnioskom warto się bliżej przyjrzeć.

26 proc. badanych w sektorze finansowym to pracownicy zupełnie niezaangażowani (średnia w Polsce to 22 proc.).

Jednocześnie, jak zauważają autorzy analizy, jest on niższy o 3 p.p. od średniego poziomu dla całego polskiego rynku, który wynosi 51 proc.

Jak pokazuje analiza firmy doradczej Kincentric, wskaźnik zaangażowania w polskiej branży finansowej w 2022 r. utrzymywał się na stabilnym poziomie 48 proc. W porównaniu do 2021 roku zmniejszył się o 1 punkt procentowy.

45 proc. pracowników uważa, że top management wskazuje jasny kierunek rozwoju organizacji na przyszłość (spadek o 6 p.p. w porównaniu do 2021 r.). Jednocześnie 43 proc. badanych jest zdania, że ich zarząd i liderzy są wystarczająco widoczni i dostępni dla ludzi w organizacji (spadek o 10 p.p. w stosunku do poprzedniego okresu).

- Nasze ostatnie badanie pokazuje, że pracownicy sektora finansowego mają większe wymagania wobec swojego top managementu - oczekują, że będzie on bardziej widoczny w perspektywie wewnętrznej, jak i zewnętrznej, bardziej dostępny dla pracowników, a przede wszystkim precyzyjnie nakreśli kierunek rozwoju dla całej organizacji - podkreśla Magdalena Warzybok..

- Polscy pracownicy coraz lepiej wypowiadają się o liderach, dostrzegając, że podejmują oni właściwe decyzje biznesowe, finansowe i są skuteczni. Jednocześnie widzimy rosnącą dzisiaj rolę przywództwa w budowaniu pozytywnych scenariuszy i optymistycznej wizji przyszłości, która jest kluczowa w nieprzewidywalnym świecie - podsumowuje Magdalena Warzybok.

61 proc. badanych potwierdza, że są dumni z tego, że są częścią swojej organizacji (fot. Towfiqu Barbhuiya/Unsplash)

Słabiej niż w poprzednim badaniu wypada także w sektorze finansowym kategoria związana z orientacją na klienta. Tylko połowa pracowników czuje, że jest zachęcana do proponowania rozwiązań, które pozwolą lepiej odpowiadać na potrzeby klientów (spadek o 7 p.p. w porównaniu do poprzedniego roku). A jeszcze mniejsza grupa, bo tylko 43 proc. badanych, sądzi, że ich firma szybko odpowiada na zmieniające się potrzeby klientów (spadek o 6 p.p.).

Są także pozytywne zmiany. 56 proc. z nich potwierdza, że są włączani w proces decyzyjny związany z bieżącymi pracami (zmiana o 7 p.p. w stosunku do poprzedniego roku). Dodatkowo 69 proc. badanych docenia, że przełożony udziela informacji zwrotnej (poprawa o 6 p.p. w stosunku do poprzedniego roku), a 72 proc. czuje, że ich praca jest doceniana (zmiana o 3 p.p.). Połowa badanych ma poczucie, że jest odpowiednio wynagradzana i doceniana pozafinansowo.

Marka i rola zarządu - najważniejsze dla zaangażowania w sektorze finansowym

Jak pokazują badania Kincentric, elementy, które są kluczowe dla budowy zaangażowania pracowników sektora finansowego, to marka, aspekt widoczności i dostępności top managementu oraz możliwość rozwoju.

- Branża finansowa w Polsce ma swoje wyróżniki. Jednym z nich jest to, że w hierarchii czynników budujących zaufanie pierwszoplanowa - jak się okazuje - jest percepcja marki ich instytucji, czyli względy reputacyjne, wizerunkowe. Jest to nowy, mniej oczywisty wniosek, który wybija się w naszym badaniu. Pracownicy chcą mieć poczucie, że ich firma postrzegana jest jako jedno z najlepszych miejsc pracy dla osób o podobnych kompetencjach, chcą być dumni, że są jej częścią. Istotne dla nich jest to, jak ich marka pozycjonuje się w środowisku biznesowym i otoczeniu zewnętrznym - mówi Warzybok.

Na kolejnych pozycjach najważniejszych dla pracowników czynników plasują się odpowiednio kwestie wynagradzania i doceniania oraz zwinność biznesowa organizacji.

- Dobra kondycja całego sektora, jego wyniki finansowe, a w związku z tym podwyżki wynagrodzeń, przełożyły się na ich pozytywnie opinie w naszym badaniu. Bardzo nieliczne sektory prowadziły takie procesy podwyżkowe. Dlatego bankowość i ubezpieczenia to sektor, dla którego aktualnie już kwestia wynagrodzeń nie jest pierwszoplanowa - dziś znajduje się na dalszej pozycji, jeśli chodzi o zaangażowanie pracowników. I to niewątpliwie wyróżnia go na tle całego rynku polskiego - zauważa Magdalena Warzybok.

Sektor finansowy docenia jakościową informację zwrotną od przełożonego

Raport Kincentric na temat branży finansowej pokazuje, że 69 proc. pracowników tego sektora docenia jakościową informację zwrotną od przełożonego, która pozwala im lepiej pracować (o 10 p.p. więcej niż w przypadku całego rynku). Przełożony docenia osiągnięcia pracownika, a jednocześnie zachęca do tworzenia innowacyjnych rozwiązań - tak uważa odpowiednio: 72 proc. i 67 proc. badanych.

Dla branży ważne są marka i reputacja ich instytucji - 61 proc. badanych potwierdza, że są dumni z tego, że są częścią swojej organizacji (o 6 p.p. więcej na tle całego polskiego rynku).

