Digitalizacja w HR wchodzi w kolejny etap. Po pracy zdalnej czas na kadry i płace

Gdyby nie pandemia, rewolucja, która dzieje się obecnie na naszych oczach, trwałaby kilka, a może nawet kilkanaście lat. Przykładem jest zjawisko pracy zdalnej, która stała się już standardem w wielu branżach i w większości przypadków bardzo dobrze się sprawdza. Kolejnym etapem tej rewolucji jest digitalizacja procesów, między innymi zarządzania płacami, które często są nieefektywne, zarówno kosztowo, jak i czasowo. Niestety, jak wynika z badania ADP, nadal 35 proc. firm nie ma w tym zakresie żadnej strategii - mówi Anna Barbachowska, szefowa pionu zarządzania zasobami ludzkimi w ADP Polska.

Kryzys pokazał, że duża część procesów i systemów stosowanych w przedsiębiorstwach jest przestarzała i nieefektywna, co spowalnia oraz utrudnia funkcjonowanie organizacji. Do tego dochodzą problemy techniczne komplikujące pracę zdalną – słaba jakość połączenia internetowego czy brak odpowiednich rozwiązań cyfrowych np. w obiegu dokumentów. To wszystko wymusza przyspieszanie digitalizacji w wielu obszarach biznesowych. Niezwykle istotne jest to w przypadku działów HR, które pracują z danymi wrażliwymi pracowników czy są odpowiedzialne za obsługę listy płac i regularne wypłaty.

W sumie, jak wynika z danych ADP, w ostatnim roku 44 proc. pracodawców oficjalnie wprowadziło elastyczne zasady pracy. Oznacza to wzrost o 20 pkt proc. w porównaniu do okresu sprzed pandemii.

W poradzeniu sobie ze zmianami nie pomaga częste wprowadzanie zmian legislacyjnych, które odnoszą się również do prawa pracy. Z analiz ADP wynika, że globalnie pandemia doprowadziła do czterokrotnego wzrostu liczby nowych przepisów w tym obszarze. Ich liczba jest odzwierciedleniem gwałtownie zmieniającej się rzeczywistości, ale wiążą się one z komplikacjami i ryzykiem błędów, a ich wdrożenie może przysporzyć dodatkowych obowiązków dla pracowników działów HR. Odbija się to między innymi na ich efektywności. Realnie, analiza i wdrażanie wszelkich zmian legislacyjnych wymaga poświęcenia dodatkowego czasu pracy, często kosztem realizacji dotychczas zaplanowanych zadań.

– Przy i tak dużej liczbie obowiązków w działach HR dodatkowe zadania związane z analizą zmian i dostosowaniem do nowego prawa są ogromnym wyzwaniem. Jednym z rozwiązań jest outsourcing usług kadrowo-płacowych, który może przynieść zaskakujące rezultaty. Jest to korzystne przede wszystkim ze względu na stosunkowo niewielki koszt dostępu do nowoczesnych i zaawansowanych technologii, które redukują ryzyko popełnienia błędu praktycznie do zera – dodaje Anna Barbachowska.

Cyfrowa dokumentacja lekiem na całe zło

W kontekście zmian digitalizacyjnych warto przypomnieć wyniki badań Gartnera. Dowiemy się z nich, że dla 55 proc. pracowników największym wyzwaniem home office były czynności związane z aspektem technologicznym. Rzeczywistość, w której musiał odnaleźć się biznes na całym świecie, pokazała, że tylko te firmy, które już wcześniej podjęły kroki w stronę cyfryzacji dokumentacji były w stanie prowadzić swój biznes w sposób nieprzerwany. To natomiast zapewniło im przewagę konkurencyjną i zminimalizowało straty w tym trudnym momencie. Sytuacja, w której pracownicy nie mają dostępu do biura może skutkować nie tylko brakiem wglądu do potrzebnej dokumentacji, umów, ale nawet niezapłaconymi fakturami.

- Jeszcze kilka miesięcy temu, mimo stopniowej digitalizacji firm w kraju, nasze wewnętrzne dane jasno pokazywały, że polski biznes boi się utraty papierowej dokumentacji. Pracownicy chętniej i częściej korzystali z papierowych dokumentów, a praca na ich wersji elektronicznej stanowiła wyjątek. Dla przykładu na początku tego roku od jednego z naszych klientów odebraliśmy dokumentację papierową do archiwizacji, która ułożona obok siebie miałaby długość ok. 7 km. Każdego dnia, zamiast digitalizować dokumenty, dostarczaliśmy około 200 teczek w wersji papierowej. W dużej mierze wynikało to ze wciąż istniejącego przeświadczenia, że tylko papier ma moc prawną - tłumaczy Sylwia Pyśkiewicz, CEO Iron Mountain Polska.