Despota najgorszym szefem? Właśnie, że może być gorszy

Badanie bazowało na pytaniach, w których w skali od 1 do 7 pytani szeregowali swoich szefów.

Zły szef to najczęściej osoba bez kompetencji do zarządzania. Nie oznacza to, że praca z taką osobą nie jest okazją do poprawy własnych możliwości. Braki szefa mogą być okazją do samorealizacji.

Jak podkreślał w rozmowie z PulsHR.pl dr. Michał Kaźmierski, złym szefom już jest trudno, a będzie jeszcze trudniej utrzymać pracowników.

To wnioski płynące z szerokiego, ankietowego badania 28 000 europejskich pracowników. Przeprowadzili je badacze z Uniwersytetów w Londynie, Warwick i Wisconsin w tym roku i opublikowali, jako artykuł naukowy w październiku 2019 r.

Przepytano pracujących o ocenę ich szefów w skali od 1 do 7. Pytania kładły nacisk na zdolność lidera zespołu do podawania informacji zwrotnej pracownikom, szacunek do pracujących, motywowanie podwładnych i okazywanie im zrozumienia.Wyniki poniżej 3 uznawano za ocenę negatywną, wystawianą złym szefom. Najwięcej niskich ocen otrzymywali szefowie, którzy nie potrafili "wykonać pracy" (ang. get the job done).

- Wnioski są dość oczywiste i jednoznaczne - mówiła o tym wyniku Amanda Goodall gazecie Financial Times. Goodall jest współautorką badania. - Zły szef to osoba bez kompetencji do wykonywania swojej pracy.

Jak podkreślają naukowcy, brak umiejętności bywa często wypadkową awansów. Osoba o niewłaściwych zdolnościach trafia po prostu na niewłaściwe stanowisko. Jak akcentuje CNBC w informacji o badaniu, efekt może się potem rozlać na cały zespół. Zły szef bowiem przenosi swoją niekompetencję na innych, nie potrafi domknąć projektu i w konsekwencji nie doprowadza do sukcesu.

Jak czytamy w wynikach badania zły szef często nie poświęca uwagi tym, którzy pod nim pracują. To bardzo ważne ostrzeżenie. (fot. pixabay.com)

Pracownik musi być aktywny

Blair Decembrele z LinkedIn w ocenie wyników badania proponuje pracownikom, którzy mają takiego szefa, postawę aktywną. - Trzeba postrzegać takie sytuacje jako okazję do poprawy swoich zdolności i wydajności całej firmy - mówił.

CZYTAJ DALEJ »

Czytaj też: 4 kluczowe trendy HR, które zdominują 2020 r. CNBC rozwijając temat sugeruje pracującym, by równoważyły braki szefa. Jak przekonuje jeden z ekspertów pytany przez stację telewizyjną: Gdy pracujący czuje braki swojego przełożonego a jego intuicja podpowiada, że może pracować lepiej, prawdopodobnie ma rację. Jeśli nic się nie da zrobić sugeruje rozglądać się za inna pracą. Może nawet spróbować awansować powyżej szefa? Jak czytamy w wynikach badania, zły szef często nie poświęca uwagi tym, którymi kieruje. To bardzo ważne ostrzeżenie. 94 proc. pytanych przez LinkedIn przekonuje o gotowości pozostania w firmie, jeśli jej liderzy poświęcają im czas. Dane gromadzone przez portal LinkedIn pokazują, że pracownicy pokolenia milenialnego i pokolenia Z właśnie z tych powodów odchodzą z pracy. Dla specjalistów szukanie nowych okazji do rozwoju bywa często ważniejsze niż podwyżka. Większość szefów ocenianych pozytywnie Warto zwrócić jednak uwagę, że tylko 13 proc. pytanych z 28 000 oceniło swoich liderów i szefów jako złych. Cieszyć powinno, że nawet te osoby, które dawały szefom niskie oceny w wielu kategoriach, oceniały je wyżej, gdy pytanie dotyczyło szacunku do pracownika. Czytaj też: LinkedIn dostał nowe funkcje dla wolnych strzelców i małego biznesu Dr Michał Kaźmierski, dyrektor generalny Gilead Sciences na Polskę oraz Kraje Bałtyckie mówił w rozmowie z PulsHR.pl, że nieumiejętne zarządzanie zespołem jest jedną z ważniejszych przyczyn niskiego zaangażowania pracowników. - Instytut Gallupa od kilkunastu lat bada przyczyny braku zaangażowania i powodów odejść z firmy. Szef od zawsze znajdował się na czele zestawienia. Obecnie praktycznie co drugi pracownik podaje zachowanie szefa jako przyczynę odejścia z firmy - zaznaczał Kaźmierski, po czym podkreślał: - Rynek pracy jest bardziej otwarty. Na karierę nie patrzy się tak jak jeszcze kilkanaście lat temu - jedna firma na całe życie. Ludzie są bardziej mobilni, zmieniają częściej pracę, są skłonni do przekwalifikowania się, firmy również coraz częściej oferują różne alternatywy dla swoich pracowników. Złym szefom już jest trudno, a będzie jeszcze trudniej utrzymać pracowników.