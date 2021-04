Dentsu stawia na pracę hybrydową

Po ponad roku pracy zdalnej Dentsu ogłosiło, że nie wróci do poprzedniego modelu pracy biurowej. Po zakończeniu pandemii w Dentsu będzie obowiązywał model 60/40 pracy zdalnej.

Po ponad roku pracy zdalnej Dentsu ogłosiło, że nie wróci do poprzedniego modelu pracy biurowej (fot. Shutterstock)

Po ponad roku pracy zdalnej sieć Dentsu, do której należą m.in. takie agencje, jak Carat, iProspect, Dentsu X ogłosiła, że nie wróci do poprzedniego modelu pracy biurowej. Wprowadzona w 2020 roku praca zdalna pozostanie, a sieć stawia na wprowadzenie modelu pracy hybrydowej.

- Od lat promujemy transformację cyfrową marek. Pandemia pokazała, że nie zmarnowaliśmy tego czasu. Widzimy, że potrzebna jest dalsza cyfryzacja, platformy ułatwiające współpracę, skalowanie i standaryzację działania firm. Sami intensywnie się zmieniamy- uprościliśmy struktury zarządzania w regionie, wprowadziliśmy międzynarodowy zespół, który stanowi zarząd regionu, powstały centra kompetencyjne eliminujące konieczność posiadania każdej kompetencji na każdym rynku, uwolniliśmy potencjał pracy "borderless" tworząc społeczności międzynarodowe wokół klientów i ekspertów Dentsu - wyjaśnia Sławomir Stępniewski, CEO Dentsu Polska&CEE.

Decyzja może być podyktowana odczuciami samych pracowników. W ostatniej ankiecie pracownicy Dentsu ocenili rok pracy zdalnej na poziomie 4,3 (w skali 1-5). 75 proc. stwierdziło, że w ten sposób pracuje się lepiej, zauważają wzrost zaangażowania i mają więcej przestrzeni na rozwój własny.

- Widać, że większość zespołu doskonale dała sobie radę z pracą zdalną. To też zasługa naszego zespołu IT, który zapewnił wszystkim stabilne narzędzia - wyjaśnia Agata Kaczmarska, HR Director w Dentsu Polska i CEE.

Wyzwania jak wszędzie

Mimo że 75 proc. pracowników stwierdziło, że zdalna praca jest dla nich lepszym rozwiązaniem niż stacjonarna, firma spotyka się z problemami. Nie na wszystkich bowiem praca zdalna działa dobrze. Prócz gorszej kondycji fizycznej i psychicznej widać wyraźnie, że oszczędność czasu na dojazdach jest konsumowana głównie na pracę.

- Świat się zmienił. Zrozumienie go i poruszanie się po niepewnym gruncie wymaga więcej uwagi i wysiłku. To odbija się na ilości pracy, którą mamy do wykonania dla naszych klientów. Niemniej – badania pokazują, że klienci są z naszej współpracy coraz bardziej zadowoleni – wyjaśnia Sylwia Tygielska, Growth Director w pionie Creative Dentsu Polska

Praca zdalna mocniej obciąża menedżerów Dentsu. Jak wynika z wewnętrznie przeprowadzonej ankiety, przed pandemią niemal bezwysiłkowo mogli oni zadbać o wymianę wiedzy, integracją, dobrą atmosferę czy budowanie doświadczenia, pandemia natomiast spowodowała, że na komunikację, nadzór i koordynację poświęcają znacznie więcej wysiłku.

“Future of Work”, czyli nowy model pracy

Aktualny model pracy zdalnej w Dentsu kontynuowany będzie co najmniej do końca maja. Po zakończeniu pandemii grupa stopniowo będzie dążyła do modelu 60/40 pracy zdalnej. Nowy model składa się z 5 filarów:

- zasady pracy zdalnej opisujące obowiązujące reguły

- narzędzia – oferta edukacyjna dotycząca efektywnego korzystania z narzędzi

- organizacja – rozwiązania dotyczące planowania czasu i zadań z zachowaniem work/life balance

- wsparcie – oferta rozwiązań wspierających dobrostan pracowników

- rozwiązania dla menedżerów

Prace nad wprowadzeniem modelu - Dentsu planuje uruchomić późną wiosną i wykorzystać czas do wakacji na indywidualne uzgodnienia z zespołami, dostosowanie biura i przygotowanie pracowników. Zmianom ulegną też szkolenia dla nowych pracowników, a menedżerowie otrzymają dedykowane rozwiązania szkoleniowe.