Dentons wycofuje się z Rosji

Kancelaria prawnicza Dentons zadecydowała o wycofaniu się z Rosji. Biura w Moskwie i Petersburgu będą odtąd działać jako niezależna kancelaria prawna.

Po ponad 30 latach kancelaria Dentons opuszcza Rosję (Moskwa, Fot. Nikita Ermilov/Unsplash)

Po ponad 30 latach kancelaria Dentons opuszcza Rosję. Jak zapewnił globalny partner zarządzający spółki Elliott Portnoy, decyzja nie była łatwa i została podjęta po konsultacjach ze współpracownikami w Rosji.

- Cieszymy się ponad 30-letnią współpracą i przyjaźnią z naszymi kolegami w Rosji, którzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ten kryzys ani za okoliczności, które doprowadziły do tej decyzji – mówił Elliott Portnoy. - Mamy nadzieję, że w przyszłości będziemy mogli wrócić do siebie, gdy będzie to możliwe pod względem prawnym i praktycznym – dodał.

- Jesteśmy solidarni z narodem ukraińskim i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc naszym ukraińskim kolegom, ich rodzinom i innym cywilom przesiedlonym w wyniku wojny - powiedział Tomasz Dąbrowski, partner zarządzający Dentons w Europie. - Z głębokim żalem ogłaszamy decyzję o procesie odłączenia naszych biur w Moskwie i w Petersburgu od firmy Dentons. Będziemy wspierać naszych ponad 250 kolegów i koleżanki w Rosji w płynnym i uporządkowanym procesie zmiany, zgodnie z naszymi zawodowymi zobowiązaniami wobec naszych klientów - dodał.

Aleksiej Zacharko, partner zarządzający Dentons AB w Rosji podkreślił, że zespół będzie działał jako niezależna kancelaria prawna.

- Zobowiązujemy się do dalszego zapewniania najwyższej klasy wsparcia dla naszych klientów i w tych trudnych czasach, i później - powiedział.

Również Deloitte nie będzie już prowadzić działalności w Rosji, a także na Białorusi. Decyzja została podjęta po tym, jak tydzień wcześniej (2 marca) Deloitte zapowiedział "dokonanie przeglądu swojej działalności w Rosji".

- Chociaż wiemy, że jest to słuszna decyzja, będzie ona miała wpływ na około 3000 specjalistów Deloitte w Rosji i na Białorusi. Podobnie jak inni, wiemy, że nasi koledzy w Rosji i na Białorusi nie mają wpływu na działania swojego rządu- - napisano w oświadczeniu. Spółka zapewniła, że będzie wspierać swoich byłych pracowników w "okresie przejściowym".

