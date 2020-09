Decyzje podejmowane w momencie katastrofy są irracjonalne. Pora się przygotować

Pracownicy i pracodawcy zostali w ostatnich miesiącach postawieni przed ogromnym wyzwaniem. Ci pierwsi musieli poradzić sobie z pracą zdalną. Ci drudzy, zbudować musieli (często od podstaw) system, który pozwoli im prowadzić działalność w trudnym czasie lockdownu. - Pytanie o przygotowanie scenariuszy na najbliższe miesiące to pytanie strategiczne. Sytuacja może nas znowu zaskoczyć - mówił podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego Artur Pollak, prezes Apa Group.

Karolina Markowska

7 wrz 2020





- Zmiana sposobu prowadzenia biznesu i zarządzanie zespołem rozproszonym to zmiana strategiczna - wyjaśnia Artur Pollak, prezes Apa Group (fot. PTWP)

Procesy cyfryzacyjne nie są niczym nowym. O tym, że do pozostania konkurencyjnym trzeba mocno postawić na rozwój cyfrowy, mówi się od dawna. Mimo wszystko w wielu firmach procesy te stawiane były na drugim planie. Marzec pokazał, że plany na dekady, należy realizować już teraz.

Najbliższe miesiące są zagadką, nikt nie wie, jak będzie wyglądała spodziewana druga fala pandemii. Jak podkreśla Artur Pollak, prezes Apa Group teraz jest idealny czas na przeanalizowanie błędów ostatnich miesięcy i przygotowanie kilku scenariuszy rozwoju. Od tych pozytywnych do najbardziej pesymistycznych.

- Pytanie o przygotowanie strategii na najbliższe miesiące to pytanie strategiczne. Sytuacja może nas znowu zaskoczyć. Działamy w ciągłym kryzysie: nie mamy pieniędzy, nie mamy ludzi, nie mamy technologii. To są rzeczy, z którymi walczymy na bieżąco. Dziś musimy zastanowić się nad tym, co może stać się jesienią. Zachęcam, by stworzyć scenariusz pozytywny, negatywny i scenariusz środka. Jeśli pojawi się konkretna sytuacja, "z kapelusza" wyciągamy gotowy scenariusz. Decyzje podejmowane w momencie katastrofy nie są racjonalne. Jeśli dziś sytuacja się stabilizuje, zastanówmy się co zrobić, gdy będzie gorzej - tłumaczy Artur Pollak.

Jak wyjaśnia, decyzje przez którymi stanęli przedsiębiorcy - przejście na prace zdalną, zarządzanie zespołem rozproszonym, często zmiana profilu działania - należą do decyzji kluczowych, wpływających na przyszłość.

- Zmiana sposobu prowadzenia biznesu i zarządzanie zespołem rozproszonym, to zmiana strategiczna - wyjaśnia Artur Pollak, prezes Apa Group.

Jak wyjaśnia, dziś istotne jest nie rozliczanie z błędów popełnionych w ostatnim półroczu. Dziś należy wyciągnąć wnioski z zaistniałych sytuacji i przygotować się na nowe, często trudne wyzwania, wymagające podejmowania wielu trudnych decyzji.

- Warto już dziś przygotować się na scenariusze listopadowe czy grudniowe. Co zrobimy, jak nasz pracownik będzie miał temperaturę lub kaszel? Odeślemy go do domu? Posadzimy w innym pomieszczeniu? Warto dziś spokojnie opracować scenariusze zachowań. Warto zrobić to, na co nie mieliśmy czasu w marcu czy kwietniu. Trzeba wytworzyć nową kulturę - podkreśla.

