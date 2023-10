"Deadline na nas krzyczy". To ostatni moment, by uratować miliardy dla Polski

Przedsiębiorcy zrzeszeni w Północnej Izbie Gospodarczej wystosowali apel do przedstawicieli wszystkich stron sceny politycznej o pilne rozwiązanie problemu z Krajowym Planem Odbudowy. - Pieniądze z KPO to jest tlen dla polskiej gospodarki - mówi Hanna Mojsiuk, prezes Izby.

Po wyborach przedsiębiorcy apelują o jak najszybsze sięgnięcie po pieniądze należne Polsce w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Ich zdaniem są one potrzebne m.in. do wzmocnienia inwestycji samorządowych. A temat KPO powinien być traktowany priorytetowo, podkreślają. Na liście priorytetów, którymi powinien zająć się nowy rząd, wymieniają również handel w niedzielę, poprawę relacji handlowych Polski z Niemcami czy temat regulacji przyjmowania migrantów zarobkowych z innych krajów.

- To już nie jest tak, że czas na goni. W tym przypadku dosłownie deadline na nas krzyczy. Albo zmienimy strategię dotyczącą praworządności i pieniądze trafią do Polski na inwestycje, albo zostaną zmarnowane. Apeluję do polityków, którzy będą tworzyć przyszły rząd, by potraktować pozyskanie pieniędzy z KPO jako priorytet. Kolejnym priorytetem powinno być naprawianie naszych relacji międzynarodowych, w tym relacji Polska-Unia Europejska. Samorządy i przedsiębiorcy potrzebują bodźca, który będzie stymulować ich do działania. Da im finansową szansę na oddech i planowanie rozwoju – mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Jak dodaje, mówimy o miliardach złotych, które trafią do samorządów na inwestycje publiczne oraz do przedsiębiorców w formie dotacji oraz na niskooprocentowanych instrumentów zwrotnych.

Wskazuje, że te pieniądze powinny zostać przeznaczone na inwestycje we wszystko to, co służy rozwojowi. Dobrze jeśli trafią np. do samorządów na inwestycje drogowe czy kubaturowe, bo to będzie napędzać popyt między innymi na usługi budowlane.

- Polscy przedsiębiorcy mierzą się z wieloma wyzwaniami. Jednym z nich jest transformacja energetyczna i jestem przekonana, że spora część inwestycji z KPO dotyczyć będzie właśnie energetyki – mówi Hanna Mojsiuk.

