Dane o zatrudnieniu w marcu to cisza przed burzą

Jak wynika z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, w marcu 2020 r. zauważalny był spadek przeciętnego zatrudnienia w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Porównując dane rok do roku, przeciętne zatrudnienie wzrosło o 0,3 proc., choć to zdecydowanie mniej niż zakładali ekonomiści.

Jak podkreślają autorzy analizy, spadek w ujęciu miesiąc do miesiąca, to efekt m.in. odejść pracowników na emerytury, zakończenia umów terminowych oraz nieprzedłużaniem funkcjonujących kontraktów.

Przeczytaj: Można powstrzymać koronakryzysowe zwolnienia. Firmy wskazały jak

"Ponadto na spadek przeciętnego zatrudnienia wpływ miały też rozwiązanie umów o pracę bądź przeby­wanie na urlopach bezpłatnych. Zaobserwowano również zwiększone zjawisko pobierania przez pracowników zasiłków opiekuńczych i chorobowych, co – w zależności od ogólnej dłu­gości ich trwania – mogło także zaważyć na sposobie ujmowania tych osób w przeciętnym zatrudnieniu i zarazem w wynagrodzeniach" czytamy w analizie GUS.

Cisza przed burzą?

Z opublikowanych przez GUS statystyk wynika, że w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2020 roku było zatrudnionych było 6411,7 tys. osób. Jak zauważa Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego, w marcu zanotowano redukcję ponad 34 tysięcy etatów, co daje najwyższy wynik od 12 lat.

W danych #GUS za marzec jeszcze nie tak wyraźne, ale widać już wpływ #COVID19 na rynek pracy. Miesiąc do miesiąca spadek zatrudnienia wyniósł 0,5%., co oznacza redukcję 34,2 tysiąca etatów. Ilościowo najwyższy wynik od grudnia 2008 r.



Ważne: to dane dla średnich i dużych firm pic.twitter.com/107AnQDN6p — Andrzej Kubisiak (@KubisiakA) April 20, 2020

Jak podkreślają w swoich analizach ekonomiści Pekao, cięcia etatów w polskich przedsiębiorstwach nastąpiły niemal na równi z blokadą gospodarki.

Zaskakująco słabe marcowe dane o zatrudnieniu pokazują, że cięcia etatów ruszyły niemal natychmiastowo wraz z blokadą gospodarki – tej skali spadki widzieliśmy ostatnio w apogeum kryzysu w 2009 r., podczas gdy obecnie to tylko zwiastun potencjalnej skali zwolnień. pic.twitter.com/xscEtReD0J — Analizy Pekao (@Pekao_Analizy) April 20, 2020

Uwagę na to zwracają także ekonomiści ING.

"Dynamika zatrudnienia spadła z 1,1 proc. do 0,3 proc. rok do roku i była niższa od konsensusu na poziomie 0,8 proc. rok do roku (ING 0,7 proc. rok do roku). Zmiana ta obrazuje efekty zamrożenia rekrutacji oraz pierwsze oznaki zwolnień" - czytamy w analizie banku.

Zobacz: Rząd: stopniowo będziemy "rozmrażać" gospodarkę. Pracodawcy: ona musi być reanimowana

Wiele wskazuje, że to cisza przed burzą. Jak zauważa Konfederacja Lewiatan, w najbliższych miesiącach spadek zatrudnienia będzie zdecydowanie większy.

Jak podkreślają analitycy Lewiatana, wielu przedsiębiorców z podejmowaniem decyzji o redukcji zatrudnienia czekało na ogłoszenie zapisów rządowych planów pomocy.

- W niektórych przypadkach okres marca-kwietnia jest również czasem realizacji wcześniej zawartych kontraktów, co umożliwia utrzymanie zbliżonego do normalnego poziomu produkcji czy usług. W kolejnych miesiącach spadek przeciętnego zatrudnienia będzie większy z uwagi na realizowane plany zwolnień, w tym zwolnień grupowych. W przypadku zwolnień indywidualnych efekt końcowy będzie widoczny dopiero po zakończeniu okresów wypowiedzenia. Procedura zwolnień grupowych również nie daje możliwości natychmiastowego zakończenia stosunku pracy - wyjaśnia Monika Fedorczuk, ekspertka ds. rynku pracy Konfederacji Lewiatan.

Na wzrost bezrobocia wskazują także ekonomiści ING. Ich zdaniem najsilniejszy wzrost bezrobocia najprawdopodobniej zobaczymy dopiero w kwietniu-maju. Zgodnie z ich szacunkami stopa bezrobocia w najbliższych miesiącach może skoczyć do poziomu około 8 proc. "Docelowo w szczycie wyniesie około 10 proc., chociaż zaproponowana tarcza finansowa może nieco zmniejszyć wielkość bezrobocia" - stwierdzili.

Zobacz: Redukcja zatrudnienia lub pensji. Rynek pracy pod presją koronawirusa

Wynagrodzenia w górę

Jak wynika z opublikowanych przez GUS informacji, przeciętne wynagrodzenie w marcu wyniosło 5489,21 zł. Oznacza to wzrost o 6,3 proc. w ujęciu rok do roku i wzrost w porównaniu do lutego o 3 proc.

W opublikowanym komentarz GUS wyjaśnia, jednak że na wysokość średniego wynagrodzenia wpłynęły m.in. wypłacone nagrody kwartalne, roczne oraz premie uznaniowe, które obok wynagrodzeń zasadniczych stanowią jeden ze składników wynagrodzeń.

Monika Fedorczuk zwraca uwagę na jeszcze jeden element wpływający na wysokość wynagrodzenia.

- W stosunku do marca ubiegłego roku wzrost przeciętnego wynagrodzenia wyniósł 324,68 zł, czyli 6,3 proc. Mimo iż dane pokazują, że dynamika wzrostu wynagrodzenia w tym roku jest wyższa niż rok wcześniej (6,3 proc. versus 5,7 proc.) wydaje się, że jest to głównie zasługą znacznych podwyżek wynagrodzeń, jakie miały miejsce w III i IV kwartale ubiegłego roku oraz administracyjnego podniesienia płacy minimalnej od stycznia 2020 roku.

Zobacz: Jest szansa na uniknięcie dwucyfrowego bezrobocia na koniec roku

Wynagrodzenia też pod wpływem koronawirusa

Jak zauważają ekonomiści, koronawirus będzie miał także duży wpływ na tempo wzrostu wynagrodzeń. Ekonomiści ING w komentarzu do opublikowanych danych zwracają uwagę, że wielu pracodawców zdecydowało się obniżyć wielkość etatu, co będzie miało wpływ na wysokość wynagrodzeń.

"Działania rządowe podejmowane w ramach tarczy antykryzysowej zachęcają przedsiębiorstwa do redukowania wielkości etatu do czterech piątych, co przekłada się na spadek łącznej sumy dochodów wypłacanych gospodarstwom domowym" - tłumaczą ekonomiści banku.

Podobne zdanie ma ekspertka Konfederacji Lewiatan.

- Pandemia COVID-19 w większości przedsiębiorstw zweryfikuje siatki wynagrodzeń. Wprowadzenie przestoju ekonomicznego i obniżonego czasu pracy, nawet uwzględniając dofinansowania do wynagrodzeń przewidziane w ramach tarcz antykryzysowych, w znacznym stopniu obniży wynagrodzenia pracowników, szczególnie w sektorze produkcyjnym. Rzeczywisty rozmiar skutków epidemii dla rynku pracy będzie widoczny w danych dopiero w czerwcu-lipcu. Wydaje się, że okres ciągłego i znacznego wzrostu przeciętnej płacy mamy za sobą - wyjaśnia Fedorczuk.

Dodaje, że pod znakiem zapytania stoi także realizacja wyborczych obietnic dotyczących podwyżki minimalnego wynagrodzenia.