Dali pracownikom pół godziny przerwy i mówią, że to nic nadzwyczajnego. Ludzie gratulują

Poznańska restauracja A Nóż widelec poinformowała w mediach społecznościowych o wprowadzeniu 30-minutowej przerwy dla pracowników, by mogli w spokoju zjeść posiłek w ciągu dnia.

Autor:KDS

• 4 cze 2021 11:17





Właściciel restauracji dziwi się zamieszaniu wokół wpisu o przerwie, dla niego jest to normalnym działaniem (fot. Facebook/ A Nóż widelec)

REKLAMA

- Praca w gastronomii przynosi wiele satysfakcji, ale jest również okupiona ogromnym wysiłkiem psychicznym i fizycznym. Codziennie wkładamy maksimum starań, by Państwa potrawy były perfekcyjnej jakości, a wszelkie życzenia zostały błyskawicznie spełnione - czytamy na profilu Facebook restauracji A Nóż widelec.

By zwiększyć komfort pracy, jej właściciel zdecydował się wprowadzić półgodzinną przerwę od godz. 16.30, podczas której cała załoga kuchenna będzie mogła odetchnąć i zjeść w spokoju posiłek. Przerwa dotyczy również kelnerów. Do dyspozycji klientów w tym czasie jest tylko jeden, dyżurujący kelner.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Warto przypomnieć, że zgodnie z Kodeksem pracy (ar. 134) każdy pracownik pracujący w oparciu o umowę o pracę, który pracuje w wymiarze czasu pracy minimum 6 godzin dziennie, ma prawo do nieprzerwanej, 15-minutowej płatnej przerwy w pracy, która jest wliczana do czasu pracy. Jej długość jest taka sama w przypadku osób wykonujących pracę przez 10 czy 12 godzin dziennie. Pracodawca, jeśli uzna taką potrzebę, może sam wydłużyć ten czas.

W związku z tym firma poprosiła swoich klientów o wyrozumiałość i ewentualne zaplanowanie swojej wizyty trochę wcześniej lub trochę później. To właśnie do nich kierowany był wpis, jaki pojawił się na Facebooku.

- Poza tym, że respektujemy prawa naszych pracowników, to są oni najważniejszą częścią naszej restauracji, a chwila wspólnego i spokojnego posiłku jest dla nich absolutnie niezbędna. Nie sposób zadbać o państwa zadowolenie, kiedy personel jest głodny i pracuje bez przerw na posiłek. Gastronomia to takie samo miejsce pracy jak każde inne. Często o tym zapominamy - czytamy we wpisie.

Pomysł spotkał się z bardzo entuzjastycznym odbiorem. Wiele osób gratulowało Michałowi Kutrowi, założycielowi restauracji i szefowi kuchni odwagi. Ten jednak wskazuje, że nie jest to nic nadzwyczajnego. A podobne rozwiązanie stosuje się w gastronomii na całym świecie.

- Nasz piątkowy post na Facebooku był humorystyczną informacją z myślą o naszych klientach i gościach. Tymczasem okazało się, że wszyscy o tym mówią, a ja otrzymuję wiadomości od kolegów restauratorów z całej Polski! To tylko utwierdza mnie w przekonaniu, jak bardzo taka zmiana jest potrzebna - komentował rozgłos w rozmowie z poznańską Gazetą Wyborczą Michał Kuter.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.