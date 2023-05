Daj to młodemu pracownikowi, a nie odejdzie z firmy. Nie chodzi o pieniądze

Przedstawiciele najmłodszych generacji coraz dotkliwiej odczuwają podwyżki cen. W 2021 r. obawę przed rosnącymi kosztami życia deklarowało 29 proc. badanych z pokolenia Z oraz 36 proc. z generacji Y z całego świata. To o 6 punktów procentowych mniej dla każdej z grup niż obecnie.

- Brak poczucia bezpieczeństwa finansowego może mieć bezpośredni wpływ na zdrowie psychiczne, które jest bardzo istotnym tematem dla młodych ludzi. Duży stres oraz odczuwany niepokój negatywnie oddziałują na ich motywację do pracy i mogą prowadzić do wypalenia zawodowego. Ten problem coraz częściej dotyka ankietowanych. Wprowadzanie elastycznych rozwiązań i nowoczesnego modelu zarządzania może się więc okazać istotne dla zatrzymania wykwalifikowanych pracowników oraz przyciągnięcia nowych talentów - komentuje John Guziak, partner, lider zespołu Human Capital Deloitte.

Odsetek przedstawicieli generacji Z oraz Y odczuwających wypalenie zawodowe wzrósł o odpowiednio 6 i 4 punkty procentowe w porównaniu z rokiem poprzednim (Fot. Brooke Cagle/Unsplash)

Zdrowie psychiczne nadal tematem tabu w miejscu pracy

Odsetek przedstawicieli generacji Z oraz Y odczuwających wypalenie zawodowe wzrósł o odpowiednio 6 i 4 punkty procentowe w porównaniu z rokiem poprzednim. Dodatkowo 46 proc. „zetek” i 39 proc. millenialsów deklaruje, że przez większość czasu spędzonego w pracy zmaga się ze stresem lub niepokojem.

Jednocześnie w tegorocznej edycji raportu widać, że wśród przedstawicieli kadry zarządzającej rośnie świadomość znaczenia tych kwestii dla młodych ludzi. Ponad połowa ankietowanych przyznaje bowiem, że ich przełożeni poważnie podchodzą do tematów zdrowia psychicznego.

Mimo zmian w podejściu przełożonych wielu respondentów traktuje zdrowie mentalne jako temat tabu w miejscu pracy. 38 proc. „zetek” i 39 proc. przedstawicieli pokolenia Y w Polsce przyznaje, że nie czułoby się komfortowo, rozmawiając z pracodawcą o swoim zdrowiu psychicznym. Na świecie ten odsetek jest niższy o odpowiednio 6 i 7 punktów procentowych.

- Jako pracodawcy musimy pamiętać o tym, że każdą firmę tworzą ludzie, a dobry pracownik stanowi obecnie największą wartość z punktu widzenia przedsiębiorstwa. Dlatego troska o dobrostan zatrudnionych jest tak istotna. Jako pracodawcy powinniśmy wykazywać się empatią i otwartością na potrzeby młodych ludzi. Nie obawiajmy się rozmawiać na takie tematy jak zdrowie psychiczne czy dyskryminacja w miejscu pracy. Stawiając na przyjazną kulturę organizacyjną, inwestujmy w ludzi, którzy dzięki temu chcą pozostać w organizacji na dłużej - mówi Joanna Świerzyńska, liderka zespołu ds. rozwiązań dla pracodawców, talent partnerka w Deloitte.

Młodzi ludzie częściej poszukują dodatkowego zajęcia

Chociaż problemy psychiczne spowodowane nadmiarem obowiązków zawodowych stają się coraz bardziej powszechne, młodzi ludzie częściej poszukują dodatkowego zajęcia. W Polsce do swojej podstawowej pensji dorabia 30 proc. osób z generacji Z i 29 proc. z generacji Y. Rok wcześniej wyniki kształtowały się bardzo podobnie - odpowiednio 27 i 29 proc. Dla porównania, na całym świecie w ubiegłym roku 46 proc. „zetek” i 37 proc. millenialsów podjęło drugą pracę zarobkową (to wzrost o 3 i 4 punkty procentowe w porównaniu z 2021 r.).

Warto zaznaczyć, że to właśnie chęć zdobycia kolejnego źródła dochodów stanowi największą motywację dla pracowników z Polski i innych krajów do podejmowania dodatkowego zajęcia. Ponad połowa ankietowanych przyznaje, że żyje bardzo skromnie (o 5 punktów procentowych więcej niż w roku poprzednim).

Raport Deloitte potwierdza powszechną opinię mówiącą o tym, że work-life balance ma szczególne znaczenie dla młodszych generacji (Fot.Hannah Wei/Unsplash)

Work-life balance to podstawa. Młodzi nie chcą pracować w biurze

Raport Deloitte potwierdza powszechną opinię mówiącą o tym, że work-life balance ma szczególne znaczenie dla młodszych generacji. 26 proc. „zetek” i co trzeci millenials uznał umiejętność równoważenia priorytetów zawodowych i życiowych za cechę, którą najbardziej podziwia u rówieśników. Z tego powodu 77 proc. reprezentantów pokolenia Z i 75 proc. przedstawicieli generacji Y, którzy pracują w domu, zadeklarowało, że rozważyłoby poszukiwanie nowego zatrudnienia, gdyby pracodawca poprosił ich

o powrót do biura w pełnym wymiarze godzin.

Co więcej, jedna trzecia respondentów uważa 4-dniowy tydzień pracy za pierwszy krok w kierunku osiągnięcia równowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym. Zdaniem ekspertów Deloitte firmy aspirujące do miana atrakcyjnych miejsc pracy powinny dostosować się do oczekiwań młodszych pokoleń.

- Dla przedstawicieli obydwu generacji wysokie wynagrodzenie przestało być najistotniejszym czynnikiem przy wyborze pracodawcy. Zarówno „zetki”, jak i millenialsi bardzo cenią u przełożonych elastyczne podejście do organizacji pracy. Właśnie dlatego firmy stawiające na dynamiczny rozwój kierują się wartościami dobrze przyjmowanymi przez młode osoby - mówi John Guziak.

- Jako liderzy powinniśmy umożliwić im rozwój zawodowy, jednocześnie pozwalając na zachowanie równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym. Wdrożenie możliwości wykonywania obowiązków w różnych trybach oraz w niepełnym wymiarze godzin może okazać się interesującą propozycją dla wielu młodych talentów. Takie benefity wykazują korzystny wpływ na zdrowie psychiczne przedstawicieli młodszych pokoleń - dodaje.

Biuro, czyli laptop. Zetki nie są przywiązane do miejsca pracy

Warto przypomnieć, że generacja Z to pokolenie epoki nie tylko cyfrowej, ale i hybrydowej. Wiele z tych osób rozpoczęło karierę podczas pandemii i zna tylko pracę zdalną oraz hybrydową. W związku z tym 64 proc. przedstawicieli młodego pokolenia uważa, że ich biurem jest laptop, zestaw słuchawkowy i dobre połączenie z internetem – tak wynika z badania firmy Jabra (2022 r.).

Nie dziwi więc, że osoby z hybrydowej generacji dwa razy częściej niż millenialsi i niemal trzy razy częściej niż przedstawiciele pokolenia X wskazują, że ich zwykłym miejscem pracy jest „miejsce trzecie”, takie jak biuro coworkingowe, kawiarnia czy biblioteka.

– Młodzi ludzie wchodzą na rynek w czasach postpandemicznych. Często ich pierwsze zajęcia, poczynając od rekrutacji, poprzez onboarding i regularne obowiązki, odbywały się w formule zdalnej. Nie ma co się dziwić, że dziś, kiedy wracamy do biur w modelu hybrydowym, nawet w takim wariancie możemy spotkać się z oporem – ostrzega Jacek Ratajczak, chief executive officer w Zonifero. – Opór ten wynika z różnych czynników. Z jednej strony z wygody, ponieważ praca z biura wiąże się z koniecznością dojazdu, ale także z lęku przed nowym otoczeniem i interakcjami międzyludzkimi. Potencjał w postaci zapału, chęć zdobywania wiedzy, łatwość w korzystaniu z technologii i otwartość na nowości zderzają się z lękiem przed ludźmi i nieznanym otoczeniem.

Według Jacka Ratajczaka próba zachęcania przez pracodawcę młodych osób do przyjścia i dostrzeżenia wartości pracy z biura to spore wyzwanie.

– Podstawą jest zapewnienie im dostępu do ich naturalnego środowiska, czyli technologii. Skoro mają aplikację do hulajnogi, czajnika i dokumenty w telefonie, to dlaczego mieliby nosić fizyczną kartę dostępu albo kluczyki do szafki pracowniczej? Skoro rezerwują z komórki wizytę u fryzjera, to dlaczego nie mogą tak zarezerwować przestrzeni do pracy i miejsca parkingowego? – komentuje Ratajczak.

