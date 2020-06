Dagmara Seliga, dyrektor HR w MediaMarktSaturn: model pracy w biurze nie jest jedynym i najlepszym

Alpay Güner, prezes MediaMarktSaturn Polska, informując o dołączeniu pani do zespołu, mówił o inwestowaniu w nową politykę personalną. Jak więc będzie wyglądała rekrutacja z panią na czele w tym trudnym czasie pandemii?

– Tak jak większość firm, dbając o bezpieczeństwo, rekrutacje w okresie pandemii prowadziliśmy online. Dział rekrutacji pracował przez ostatnie tygodnie w pełni wirtualnie. Nie zatrzymaliśmy procesów, bo dynamika rynku nie pozwala na zwolnienie tempa. Chociaż nasze sklepy stacjonarne były przez jakiś czas zamknięte, to tempa nabrał nasz biznes online.

Dzięki solidnemu modelowi omnichannel jesteśmy w stanie szybko i elastycznie reagować na zmieniające się warunki rynkowe. Dotyczy to również sprawnej odpowiedzi na zmiany w zachowaniach i potrzebach klientów, a co za tym idzie, także w ofercie sprzedażowej oraz w działaniach operacyjnych. Dla działu HR oznacza to zapewnienie odpowiednich kompetencji i umiejętności w organizacji. Wzrost dynamiki sprzedaży online pokazuje, jak ważne jest posiadanie specjalistów i ekspertów w tej dziedzinie.

Jak obecna sytuacja i przymusowy zwrot ku online wpłyną na pracę rekruterów? Już teraz są firmy, które przeniosły ten proces całkowicie do sieci – Amazon, Google czy Capgemini. Po pandemii rekrutacja online nadal będzie tak popularna?

– Na pewno rekrutacja online jest procesem sprawnym, który eliminuje dodatkowe aktywności po obydwu stronach procesu, choćby dojazd kandydata czy rezerwacje sal konferencyjnych na spotkania.

CZYTAJ DALEJ »

Myślę, że część rekrutacji pozostanie w tym formacie, przynajmniej początkowy etap procesu, kiedy sprawdzane są podstawowe informacje i motywacja kandydata. Już od jakiegoś czasu procesy rekrutacyjne zmieniają swoje oblicze, idąc w kierunku rozwiązań kreatywnych, wykraczających poza standardową rozmowę twarzą w twarz. Dlatego pandemia i praca zdalna potwierdziły, że również pracowników można wybierać online, niekoniecznie widząc się fizycznie w przestrzeni biurowej.

Co z kontaktem bezpośrednim? Uściskiem dłoni, spojrzeniem prosto w oczy, całą mową ciała? Z tych elementów doświadczony rekruter potrafi bardzo wiele wyczytać.

– Rzeczywiście kontakt bezpośredni zawsze wnosi dodatkowy element poznawczy. W końcu wciąż jesteśmy istotami społecznymi, dążącymi do bezpośredniej rozmowy, w której mamy możliwość obserwowania drugiej osoby.

Pamiętajmy jednak, że również dla kandydata kontakt bezpośredni czy spotkanie w biurze wnoszą wiele do procesu rekrutacji. Dają okazję do poznania, z kim potencjalnie i w jakiej kulturze będzie pracować, bo przecież biuro często jest pierwszym wskaźnikiem atmosfery i kultury organizacji. Myślę, że dla wielu firm forma bezpośredniego spotkania pozostanie elementem rekrutacji, być może będzie dotyczyć końcowego etapu procesu.

Rekrutacja online to jedno. Co się zmieni po pandemii w pracy działów HR? Jakie zmiany, w jakich obszarach zajdą?

– Pandemia i w jej konsekwencji praca zdalna pokazały, że dotychczasowy model pracy w biurze nie jest jedynym i najlepszym. Okazuje się, że możemy pracować również efektywnie w domu, a w normalnych warunkach zdalnie – z różnych miejsc na świecie. Siedzenie w biurze nie gwarantuje wykonania pracy, dlatego firmy będą zastanawiać się nad potrzebą posiadania przestrzeni biurowej dla wszystkich pracowników.

Myślę, że będziemy zmierzać w stronę modelu elastycznej formy pracy, w której pracownik z liderem będzie ustalał gdzie i w jakim zakresie pracuje. W dłuższej perspektywie biuro będzie służyło właśnie do spotkań zespołowych lub z klientami. Natomiast tam, gdzie to możliwe, pracownicy będą pracować zdalnie. Będzie się liczyć efektywność pracy, a nie 8 godzin spędzone w biurze. I tu oczywiście pojawia się element regulacji takiej formy pracy, ale przede wszystkim nauczenia się pracy w takim trybie. Bo przecież nie każdy potrafi w pełni zarządzać swoim czasem czy wyznaczać sobie priorytety.

Pandemia, a co za tym idzie – praca zdalna, wymusiły na wielu firmach bardzo szybkie zmiany w podejściu do komunikacji, a przede wszystkim do roli lidera. Coraz wyraźniej widzimy, że sukces zespołów gwarantują liderzy empatyczni, którzy potrafią odnaleźć się w świecie VUCA, czyli potrafią zbudować wizję, komunikować się efektywnie, okazywać zrozumienie dla członków zespołu oraz otworzyć się na nowe technologie i rozwiązania. Dlatego kluczowe zadanie działu HR polega na tym, aby wspólnie z parterami biznesowymi takich liderów wybierać i kształtować, bo to przełoży się na efektywność zespołów, jednostek i samego biznesu.

Niełatwy czas wybrała sobie pani na zmianę pracy. Nie obawiała się pani, że wraz z wybuchem pandemii wcześniejsze ustalenia z nowym pracodawcą mogą nie być aktualne?

– Po rozmowie z CEO wiedziałam, jak ważną rolę w tej organizacji pełni dyrektor HR i jak bardzo jest potrzebny. Dlatego nie obawiałam się. Pewnie pomaga mi w tym mój sposób myślenia, zgodnie z którym wyzwania postrzegam jako okazję do rozwoju i nauczenia się czegoś nowego.

W wielu firmach pracownicy tracili pracę z dnia na dzień. Jakie konsekwencje – z punktu widzenia HR – będzie to miało w przyszłości?

– Działamy w coraz bardziej dynamicznym i złożonym świecie, w którym jedynym stałym elementem jest właśnie zmiana. To wymaga od nas wszystkich zmiany w sposobie myślenia o pracy. Każdy pracodawca musi reagować na to, co dzieje się na rynku, szukać najlepszych rozwiązań – zarówno dla swojego biznesu, jak i zatrudnionych pracowników.

Utrata pracy jest bardzo trudnym doświadczeniem, które wymaga ogromnej wewnętrznej siły. Dla działu HR i liderów biznesu kluczowe jest podejmowanie decyzji o rozstaniu z pracownikiem z poszanowaniem jego praw. Masowe zwolnienia na pewno zmienią rynek pracy, być może przejdziemy w rynek pracodawcy, choć przy tak zmiennej dynamice biznesu i automatyzacji coraz większej ilości procesów wielu pracowników będzie zmuszonych do zmiany swoich profili zawodowych. Elastyczność i szybkość uczenia się nowych umiejętności będą w cenie.

Jak zahamować negatywne skutki zwalniania?

– Zwalnianie jest trudnym procesem dla obydwu stron. Oprócz konsekwencji finansowych są też psychologiczne i społeczne, których nie można ignorować. Dlatego coraz większą rolę w organizacjach odgrywają liderzy empatyczni, którzy potrafią poprowadzić trudne rozmowy, zaadresować emocje i trudne kwestie pojawiające się podczas procesu zwalniania.

Nie zawsze mamy możliwość wykupienia programów outplacementowych, wspierających proces redukcji czy zmiany organizacyjnej. Mamy jednak możliwość wewnętrznych rozwiązań, przygotowujących zarówno liderów do takich rozmów, jak i osoby dotknięte zwolnieniem do aktywnego wejścia na rynek zewnętrzny. Działy rozwoju bardzo często wspierają takie procesy warsztatami czy szkoleniami.

Mówi pani o programach outplacementowych, tymczasem, kiedy słucham opowieści pracowników związanych z branżą gastronomiczną czy hotelarską, mam wrażenie, że wielu pracodawców nie wie, co to takiego outplacement czy exit interview. Mając świadomość, że to pracownik – także ten były – jest najlepszą wizytówką firmy, czemu zapomina się o takich rozwiązaniach?

– Pracownik jest ambasadorem firmy. Jego satysfakcja na każdym z etapów zatrudnienia wpływa na opinię o pracodawcy zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy. Dlatego bardzo ważna jest dbałość o elementy, które dotychczas mogły być postrzegane jako zbędne lub traktowane jako dodatkowa praca. A jednak to właśnie exit interview dostarcza wielu cennych uwag na temat tego, co zmienić, poprawić, na co zwrócić uwagę w organizacji. Outplacement jest procesem, który bardzo często gwarantuje, że mimo rozstania z pracownikiem mamy w nim ambasadora naszej firmy.

Być może branże z wysoką rotacją pracowników nie przykładają wagi do cyklu pracownika w firmie, ale tym bardziej właśnie powinny zwrócić uwagę na to, co może dobrych pracowników zatrzymać i jaką opinią cieszy się firma na zewnątrz.