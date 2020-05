Dacko-Pikiewicz: Czas pandemii to test przywództwa i lekcja pokory

Jaki świat czeka nas po pandemii?

Dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB, rektor Akademii WSB z siedzibą w Dąbrowie Górniczej: – Pandemia wymusiła zmiany w każdej sferze naszego życia, zarówno w skali mikro, dotyczącej naszej codzienności, jak i makro – biznesu, globalnej gospodarki. I choć świat obecnie wychodzi z pierwszego szoku, wszyscy zadają sobie pytanie „co dalej”.

Przed nami transformacja, której nie znamy. Niektórzy twierdzą, że czeka nas powtórka z lat 90. Są również głosy, że powrócimy raczej do gospodarki lokalnej... Na pewno świat „wyhamuje” na jakiś czas, a przyszłość będzie wolniejsza i bardziej „ludzka”. Takie prognozy głosi m.in. Gert Noels w książce „Gigantyzm”.

Konieczna jest transformacja w duchu zrównoważonego rozwoju, znalezienie „złotego środka” między aktywnością człowieka a możliwościami środowiska. Konieczna będzie też zmiana relacji między podmiotami na rynku - na rzecz większej empatii i zrozumienia drugiej strony (tak, by poszukiwać rozwiązań win-win).

Ile czasu będą potrzebować firmy, by ruszyć po takim przestoju?

– Odpowiedź jest bardzo trudna, bo to zależy od wielu czynników. Obecnie przeżywamy dramat gospodarczy i społeczny, bo ludzie tracą środki do życia z powodu zamrożenia gospodarki. Trzeba jasno powiedzieć, że bankructwa firm są nieuniknione, ważne jednak jest ich zminimalizowanie.

Badania prowadzone przez organizację pracodawców Lewiatan wskazują, że aż 94 proc. przedsiębiorstw mocno odczuwa negatywne skutki pandemii, a jedynie 5 proc. - w niewielkim stopniu. Co więcej, 68 proc. firm bez pomocy państwa najprawdopodobniej zlikwiduje swą działalność.

Niewątpliwie „umierają” najsłabsi, ale naszym moralnym obowiązkiem jest najsłabszym pomóc. Pozytywne prognozy ekonomistów wskazują, że jeśli dojdzie do skutku otwieranie gospodarki w maju i w czerwcu (oczywiście z zachowaniem zasad bezpieczeństwa), to jest szansa na „odbicie” w gospodarce.

Oczywiście straty będą bardzo duże, rysuje się jednak nadzieja, że działania antykryzysowe pozwolą przetrwać części firm i powrócić im do „normalnej” działalności. Dzięki temu skala zwolnień w Polsce może nie być tak ogromna jak np. w USA. Optymiści prognozują, że - przy wsparciu rządu - sytuacja gospodarki może się znacząco polepszyć już w roku 2021.

Jakie działania, posunięcia prawne i finansowe będą niezbędne po wygaśnięciu pandemii? Co powinien zrobić biznes, a co państwo, abyśmy wyszli jak najszybciej z gospodarczej zapaści?

– Na sytuację przedsiębiorstw po ustaniu epidemii wpływ mają działania, które już teraz podejmują organa państwa. Kolejne odsłony tarczy antykryzysowej są intensywnie krytykowane przez przedsiębiorców i - w dużej mierze - ta krytyka jest uzasadniona. Niemniej jednak oceniając w sposób obiektywny antykryzysowe posunięcia rządu, zauważyć trzeba, że wiele z wdrożonych form wsparcia ma znaczenie – jak np. tarcza finansowa, subwencje z Polskiego Funduszu Rozwoju czy dofinansowanie wynagrodzeń pracowników na podstawie art. 15g czy art. 15zzb ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Od rozwiązań zaproponowanych przez państwo teraz i od korzystania przez przedsiębiorców z wykreowanych możliwości zależeć będzie to, jak prezentował się będzie biznes w czasie po ustaniu epidemii.

Rząd również w okresie po ustaniu epidemii pod względem medycznym powinien zmierzać do zminimalizowania skutków gospodarczych. Przedsiębiorców nie można pozostawić samych sobie, jest bowiem oczywiste, że skutki gospodarcze będą trwały jeszcze przez długi okres po pandemii.

Państwo powinno stymulować gospodarkę, włącznie z decyzjami o stosownych ulgach podatkowych. W odniesieniu natomiast do przedsiębiorców, kluczowe pozostanie poszukiwanie rynków zbytu adekwatnych do potrzeb społeczeństwa po epidemii.

W mojej ocenie przedsiębiorcy nie powinni myśleć o oszczędnościach poprzez redukcję zatrudnienia tuż po upływie okresu ochronnego związanego z pozyskanym dofinansowaniem; raczej - przy wsparciu organów państwowych - powinni poszukiwać rozwiązań dla nowej rzeczywistości gospodarczej.

Po wygaśnięciu pandemii potrzebna będzie deregulacja? A może będzie jeszcze więcej regulacji?

– Z pewnością obecny porządek prawny w sprawach dotyczących przedsiębiorców jest bardzo skomplikowany i charakteryzuje się kazuistyczną metodą budowy przepisów prawa. Uważam, że nie można zakładać skrajnej deregulacji w Polsce, gdzie obowiązuje system prawa stanowionego i gdzie tradycją stanowienia prawa od wielu lat jest wręcz nadmiar regulacji. Nie możemy zakładać na obecnym etapie znaczących zmian w tej mierze.

Oczywiście popieram postulaty uproszczenia postępowań, w tym również sądowych, rejestracyjnych w ramach KRS czy postępowań administracyjnych oraz zmniejszenia biurokracji. Nadto w interesie biznesu pozostaje ograniczanie zakazów czy ograniczeń związanych z podejmowaniem niektórych rodzajów działalności. Z pewnością nie można jednak dopuścić do całkowitego braku kontroli i nadzoru organów państwa nad przedsiębiorcami. Za zasadne trzeba uznać wszelkie poczynania zmierzające do ułatwiania działalności gospodarczej.

Wykonywanie niektórych działalności i zawodów ze względu na ich społeczne znaczenie musi być zależne od koncesji, zezwoleń, licencji czy wpisu do właściwego rejestru. Skupić jednak należałoby się na tym, aby procedury były tu łatwiejsze. W obecnej sytuacji przedsiębiorcy borykają się z trudnościami, jakie wywołała epidemia COVID-19, praca i decyzje organów państwowych powinny więc odciążyć przedsiębiorców przynajmniej w tym zakresie, gdyż nadmiar regulacji prawnych ogranicza możliwości firm. Gałęzią prawa szczególnie dotkniętą nadmiarem regulacji pozostaje od lat prawo podatkowe, w którym należałoby szukać najdalej idących uproszczeń.

Jakie rozwiązania z innych państw warto wprowadzić w Polsce?

– Najważniejsze to chronić przedsiębiorstwa, które w największym stopniu są narażone na bankructwo, a więc małe i średnie firmy. Wiele państw, w tym również Polska, przyjęło już pewne rozwiązania, dotyczące zamrożenia spłat rat kredytów, udostępnienia nisko oprocentowanych pożyczek czy bezpośredniego wsparcia finansowego.

Inne instrumenty to dopłaty do pensji pracowników firm dotkniętych kryzysem, odroczenia podatkowe, odroczenie spłaty lub dopłata do ubezpieczeń społecznych czy tzw. wakacje kredytowe.

Uruchomiona na początku kwietnia w Polsce tarcza antykryzysowa to około 200 mld zł dla firm. Ale przedsiębiorcy twierdzą, że wsparcie jest zbyt małe i dodatkowo obwarowane zbyt wieloma biurokratycznymi obostrzeniami - np. przedsiębiorca, aby otrzymać pomoc, musi udowodnić, że rzeczywiście poniósł straty spowodowane epidemią.

Na świecie wsparcie firm wygląda nieco inaczej. Przykładowo: w Wielkiej Brytanii wystarczy prosta deklaracja, że firma ma trudności, a prawdziwość tych stwierdzeń będzie sprawdzana dopiero wówczas, gdy epidemia minie.

Oczywiście skala pomocy w Polsce jest inna niż w innych krajach - m.in. w USA to 2 biliony dolarów, w Niemczech - 750 mld euro, a w Hiszpanii - 200 mld euro. W Niemczech firmy, które zatrudniają do pięciu pracowników, mogą zyskać jednorazową wypłatę w wysokości 9 tys. euro przez trzy miesiące. W USA wobec koncernu motoryzacyjnego General Motors zastosowano ustawę o produkcji obronnej, co oznacza szybkie rozpoczęcie produkcji respiratorów. A we Włoszech rząd stworzył fundusz, z którego środki mają trafiać do osób, które w wyniku kryzysu gospodarczego straciły pracę. W tym kraju rodzice mogą się też starać o dofinansowanie w wysokości do 600 euro na zapewnienie opieki dziecku, a w przypadku np. pracowników służby zdrowia czy policji - nawet do 1000 euro.

Przykładami z innych krajów można się inspirować, ale kopiowanie ich jeden do jednego nie jest możliwe... Każdy kraj ma inne uwarunkowania i możliwości. Na pewno w Polsce można dążyć jednak do uproszenia pewnych procedur, które niepotrzebnie wydłużają czas oczekiwania na pomoc.

W jakim stopniu doświadczenie ostatniego kryzysu z 2008 r. nauczyło nas zarządzać tego rodzaju wyzwaniami? Czy menedżerowie byli lepiej przygotowani?

– Trudno przygotować się na kryzys, zwłaszcza że obecna sytuacja prawie w ogóle nie przypomina tej sprzed 12 lat. Ponadto leczenie recesji metodami skutecznymi w 2008 roku obecnie może okazać się kompletnie nietrafione.

Kryzys z 2008 roku to załamanie płynności sektora finansowego, a w końcu - upadek banku Lehman Brothers 15 września 2008 r., który zapoczątkował światową recesję. Obecnie rynek finansowy to raczej ofiara spowolnienia gospodarczego. Obawa przed koronawirusem i społeczna kwarantanna powodują, że przedsiębiorcy tracą płynność finansową i bankrutują.

W sytuacjach kryzysowych bardzo istotny jest silny leadership, zarówno w dużych korporacjach, jak i małych i średnich firmach. Trudno powiedzieć, czy menedżerowie są przygotowani na kryzys, zresztą – co to znaczy być przygotowanym na kryzys?

Na pewno nieco łatwiej nam funkcjonować w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, nieprzewidywalnej, niepewnej, niejednoznacznej, bo czynimy to już jakiś czas... Teraz mamy do czynienia z wydarzeniem niespodziewanym, wręcz nieprawdopodobnym, rzadkim, o ekstremalnym zasięgu i olbrzymich konsekwencjach, które w retrospektywie wydaje się, że było do przewidzenia i jest wytłumaczalne. W takim czasie, ale nie tylko, liderom powinno przyświecać przesłanie Jona Kabat-Zinna: „Nie zatrzymasz fal, ale możesz nauczyć się surfować”.

Jedną z bardzo istotnych umiejętności liderów w czasie kryzysu jest tolerancja niepewności. Im wyższy jest stopień tolerancji niepewności, tym mniejsze przywiązanie lidera do szczegółowych reguł działania, instrukcji i nakazów, a większa kreatywność i przedsiębiorczość w działaniu oraz skłonność do niekonwencjonalnych sposobów postępowania i ryzykownych decyzji.

Wiąże się z tym umiejętność przewidywania skutków pewnych działań, podejmowanie odpowiedzialności, umiejętność szybkiego dostosowania się do zmieniających się warunków, radzenia sobie z pojawiającymi się przeszkodami, odporność psychiczna. Potrzebujemy takich liderów, którzy w trudnej sytuacji dostrzegają szanse i możliwości, są otwarci na wyzwania, posiadają samodyscyplinę i dobre nawyki. Ale potrzebujemy też liderów autentycznych, którzy codziennie dają jasny przykład, jak inni powinni się zachować. Takich, którzy przy projektowaniu działań będą potrafili spojrzeć na sytuację z perspektywy pracownika.

Niewątpliwie sytuacja pandemii to test przywództwa oraz lekcja pokory, w których kluczowa będzie umiejętność zachowania spokoju, tolerancja niepewności, troska o innych oraz umiejętność szybkiego dostosowywania się do dynamicznie zmieniających się warunków.

Niebawem opublikujemy, poświęconą przyszłości i zmianom w działaniu firm, drugą część rozmowy z dr hab. Zdzisławą Dacko-Pikiewicz, profesorem AWSB, rektorem Akademii WSB z siedzibą w Dąbrowie Górniczej.