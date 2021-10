Dać im coś, czego nie mają w domu. Tak chcą przyciągnąć pracowników

W pracy średnio spędzamy 33,5 roku. Przeciętny człowiek w swoim życiu przez średnio 90 proc. swojego czasu przebywa w budynkach bądź pomieszczeniach zamkniętych. Biura (do których po pandemicznej przerwie wracamy) muszą być stworzone pod pracownika i jego potrzeby. Tym bardziej, że w walce o najlepszych dobre biuro może się okazać kartą przetargową. - Biuro jakościowo powinno być lepsze niż to, co możemy sobie zagwarantować w domu - mówi Marcin Klammer, prezes HB Reavis Poland.

Karolina Markowska

Karolina Markowska • 14 paź 2021 0:01





Polacy w biurach spędzają blisko 2 tysiące godzin rocznie (fot. Shutterstock)

REKLAMA

Z przedpandemicznych badań OECD wynika, że Polacy w biurach spędzali blisko 2 tysiące godzin rocznie. Pandemia zmieniła te statystyki, wpłynęła także na zmianę modelu pracy. Biura jednak nie znikną i jak nigdy dotąd są kartą przetargową w walce o najlepszych pracowników.

- Talent, o który jest coraz trudniej na rynku, wymaga. Tak jak kiedyś można było zatrudnić człowieka, dać mu biurko, krzesło i małą kuchnię z lodówką, tak dziś musimy myśleć inaczej. Jeśli chcemy zatrzymać talenty, musimy zaoferować im ciekawe biuro. Wiodące na rynku firmy, chcące zatrzymać najbardziej utalentowanych ludzi, dostrzegły to już lata temu. Zrozumiały, że biuro to element przyciągający najzdolniejszych pracowników - podkreśla w rozmowie z PulshHR.pl Marcin Klammer, prezes HB Reavis Poland.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Należące do HB Reavis budynki wielofunkcyjne Varso Place i zielony kampus biurowy Forest jako jedne z pierwszych projektów o takiej skali w Europie otrzymały certyfikaty w systemie WELL, który ocenia wpływ budynków na ludzkie zdrowie. Dzięki rozwiązaniom zastosowanym już na etapie planowania są, jak twierdzi firma, doskonale przystosowane do bezpiecznej pracy biurowej w zaostrzonym reżimie sanitarnym.

- Jako deweloper dostrzegamy potrzeby pracowników. Projektujemy miejsca, w których mamy otwierane okna na każdym piętrze. Partery aranżujemy w taki sposób, że nawet schodząc po gazetę czy kanapkę ma się szansę na przewietrzenie głowy i odświeżenie myśli. Tworzymy ogólnodostępne tarasy. To wszystko jest elementem well-beingu, certyfikujemy nasze biurowce pod tym kątem. Dostrzegamy dziś potrzebę miejsca pracy jako usługi. Naszym końcowym klientem jest przecież pracownik i to właśnie on i jego potrzeby są priorytetowe - dodaje Klammer.

Jak dodaje, szczególnie dziś biuro musi być jakościowo lepsze niż mieszkanie.

- Biuro jakościowo powinno być lepsze niż to, co możemy sobie zagwarantować w domu. Nie mówię tylko o materiałach. Mówię o jakości powietrza, jakości i wygodzie mebli. Dobre dla pracowników biuro to nie tylko miejsce przyjazne pracy. To miejsce, które daje przestrzeń na przewietrzenie głowy, krótki odpoczynek, spotkanie z kolegami czy przerwę obiadową. Wszystko, szczególnie dziś, z zagwarantowaniem poczucia bezpieczeństwa - podkreśla.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.