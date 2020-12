Czym skusić Zetki? Biuro i forma pracy mają dla nich duże znaczenie

Biuro skrojone na miarę potrzeb pokolenia Z powinno być odzwierciedleniem kultury organizacyjnej, wyróżniającej się jakością, opartej na zaufaniu, wzajemnym szacunku, gdzie codzienna możliwość interakcji z koleżankami i kolegami oraz z kompetentnymi przełożonymi jest najlepszym benefitem, zachęcającym do pracy - mówi Anna Trochim, country HR manager w Cushman & Wakefield.

Ludzie z pokolenia Zet nie znają świata sprzed Internetu (Fot. Pixabay)

Firma doradcza Cushman & Wakefield opublikowała raport „Generacja Z: Miejsce pracy liderów jutra”.

Wynika z niego, że prawie 70 proc. przedstawicieli pokolenia Z marzy o dobrej atmosferze w miejscu pracy i o rozwijaniu swoich umiejętności.

Ludzie z pokolenia Zet nie znają świata sprzed Internetu. To oznacza, że w dużej mierze konsumują życie i świat online oraz korzystają z technologii do podtrzymywania więzi - mówi Joanna Malinowska-Parzydło, executive partner w Younicorn.

Pokolenie Z to osoby młode, urodzone po 1995 roku. Dopiero wchodzą na rynek pracy. Dlatego ich obecność ma realny wpływ na zmiany zachodzące w otoczeniu biznesowym. Zaś zrozumienie ich potrzeb, oczekiwań i zachowań jest istotnym wyzwaniem dla większości organizacji.

Tu chcą pracować Zetki

Pokolenie Z opisuje swoje wymarzone miejsce pracy jako przestrzeń wspierającą zdobywanie nowych doświadczeń i rozwijanie nowych umiejętności. Takie oczekiwania miało blisko 70 proc. badanych. Drugim bardzo ważnym aspektem dla generacji Z jest dobra atmosfera w pracy (64 proc.). Przedstawiciele pokolenia Z chcą mieć również poczucie niezależności oraz możliwość elastycznego wyboru miejsca i godzin pracy.

- Ludzie z pokolenia Zet nie znają świata sprzed Internetu. To oznacza, że w dużej mierze konsumują życie i świat online oraz korzystają z technologii do podtrzymywania więzi. Równocześnie mają niezaspokojoną potrzebę rozmowy, budowania prawdziwych, niefejkowych relacji, przeżywania, doświadczania i uczenia się w świecie offline. Jak pokazują badania, są pragmatyczni i racjonalni, świadomi swoich potrzeb. Ponieważ społecznościowo realizują się w Internecie, to w pracy chcą pracować – otrzymywać jasne cele od kompetentnych, profesjonalnych szefów oraz pracować na indywidualny sukces i spełniać się zawodowo w warunkach, które pozytywnie wpływają na długość dobrego życia - mówi Joanna Malinowska-Parzydło, executive partner w Younicorn, think tank HR influencers.

Wymarzony pracodawca

Z raportu opublikowanego przez Cushman & Wakefield wynika, że „Zetki” raczej nie czują potrzeby uczestniczenia we współtworzeniu i współprojektowaniu miejsca pracy. Niespełna 20 proc. badanych wykazało chęć posiadania możliwości ruchu fizycznego w czasie pracy. Przedstawiciele pokolenia Z wykazali również niewielkie zainteresowanie miejscem pracy promującym ekologiczne podejście do życia. - Biuro skrojone na miarę potrzeb pokolenia Z powinno być odzwierciedleniem kultury organizacyjnej, wyróżniającej się jakością, opartej na zaufaniu, wzajemnym szacunku, gdzie codzienna możliwość interakcji z koleżankami i kolegami oraz z kompetentnymi przełożonymi jest najlepszym benefitem, zachęcającym do pracy - mówi Anna Trochim, country HR manager w Cushman & Wakefield. A u kogo chcą pracować młodzi ludzie? Raport pokazał, że najwięcej ankietowanych chciałoby związać się zawodowo z małymi i średnimi przedsiębiorstwami (21 proc.) oraz we własnych firmach (20 proc.). Trzecim najpopularniejszym wyborem były międzynarodowe korporacje (16 proc.). Autorzy badania zapytali również o preferowany tryb pracy. Większość ankietowanych (61 proc.) wskazała, że chciałaby pracować w trybie hybrydowym, czyli wykonywać swoje obowiązki służbowe z biura oraz – przez pewną część tygodnia – zdalnie. Praca w biurze w pełnym wymiarze godzin została wybrana przez 18 proc. wszystkich respondentów, natomiast model pracy w pełni zdalnej, bez obecności w tradycyjnym biurze, cieszył się najmniejszym powodzeniem – jedynie 13 proc. osób biorących udział w badaniu wskazało tę opcję jako swoją główną preferencję. Przekonać do siebie młodych Jest wiele rozwiązań, by skusić młodych pracowników. Ciekawy pomysł kilka lat temu w życie wprowadziła Adecco. Uruchomiło program „CEO for One Month” skierowany do młodych absolwentów wiążących swoją przyszłość z pracą w międzynarodowych firmach. To właśnie tej inicjatywie młodzi ludzie mogą rozpocząć karierę nietypowo, bo od najwyższego stanowiska w firmie Adecco. - Nie ma w Polsce drugiej firmy, która stwarzałaby kandydatom taką możliwość już na samym początku kariery. Młody CEO ma realny wpływ na decyzje podejmowane w naszej firmie, jak również uczestniczy w każdym ważnym spotkaniu. Otrzymuje również wynagrodzenie na poziomie adekwatnym do stanowiska. Dzięki programowi skupiamy uwagę młodych osób na tym, że warto rozpocząć karierę zawodową i zdobywać doświadczenie w firmie z obszaru HR. To zaprocentuje w przyszłości. Zwracamy uwagę na problem nieprzystosowania kompetencji i oczekiwań młodych ludzi względem pracodawców - mówi Anna Wicha, dyrektor generalna Adecco Poland. Jak dodaje, jednak podstawowym zdaniem tego programu jest pokazanie, jak złożona i odpowiedzialna jest praca managera. - Bycie szefem - wbrew wielu błędnym opiniom – to nie tylko przywileje, ale ogromna odpowiedzialność - za ludzi, wynik, finanse i zrealizowane cele. To praca oparta na wiedzy, wartościach i biznesowej intuicji, wymagająca znajomości przepisów i przestrzegania prawa - podsumowuje Wiecha.

