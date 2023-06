Czym jest efekt Hawthorne i jak się ma do pracy?

Efekt Hawthorne jest zjawiskiem, w którym dochodzi do zmiany ludzkiego zachowania w momencie, w którym mają oni świadomość, że są obserwowani. Zjawisko to zostało zdefiniowane przez Eltona Mayo podczas badania wydajności pracy zatrudnionych w fabryce Hawthorne Works.

Okazało się, że wydajność pracowników wzrosła w obu grupach. Co więcej, gdy warunki oświetleniowe polepszone wcześniej w grupie eksperymentalnej zostały przywrócone do stanu pierwotnego, zaangażowanie zatrudnionych wciąż rosło – ponownie wśród wszystkich osób. Badawcze doszli zatem do wniosku, że zmiana wydajności nie miała związku z lepszym oświetleniem, a ze świadomością bycia obserwowanymi.

Po zakończeniu badań przeprowadzono dodatkowo rozmowy z pracownikami, na podstawie których ustalono, że na wzrost wydajności wpłynęło również zainteresowanie zatrudnionymi. Badani poczuli się dowartościowani i zauważeni, a także mieli wrażenie, że mają wpływ na funkcjonowanie firmy, ponieważ naukowcy poświęcali im uwagę. Wszystko to przełożyło się na ich lepsze samopoczucie i w efekcie zwiększoną produktywność.

Wnioski z pierwszego badania potwierdzono innym, również przeprowadzonym w fabryce Hawthorne Works przez zespół Eltona Mayo.

Celem drugiego badania było sprawdzenie, jak na poziom efektywności pracowników wpłynie wprowadzenie akordowego systemu płac. Zatrudnieni nie dążyli do ciągłej maksymalizacji poziomu produkcji, by zarobić więcej, tylko ustalili między sobą optymalne tempo pracy i razem się go trzymali. Nikt nie próbował się przez niego przebić z obawy przed brakiem akceptacji oraz odrzuceniem przez kolegów czy koleżanki. Mayo doszedł zatem do wniosku, że współpraca i poczucie bycia częścią zespołu ma dla zatrudnionych większe znaczenie od wysokich zarobków.

Eksperyment okazał się zatem jednym z większych przełomów w świecie zarządzania. Jego wyniki wpłynęły na poprawienie komunikacji wewnątrz organizacji oraz zapraszanie pracowników różnych szczebli do aktywnego udziału w życiu firm.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl