Czy zatrzymanie byłych szefów Work Service położy się cieniem na reputacji agencji zatrudnienia?

Funkcjonariusze CBA i CBPŚ zatrzymali byłego senatora PO i byłego właściciela Work Serivce Tomasza Misiaka oraz prezydenta Konfederacji Lewiatan Macieja Wituckiego. Prócz nich zatrzymano także dwie osoby powiązane z wrocławską agencją - Iwonę S. oraz Tomasza H. Powodem zatrzymań mają być zarzuty wyłudzenia ponad 32 milionów złotych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a także z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wszyscy zatrzymani byli związani z agencją Work Service, która przez ponad 20 lat była jednym z największych graczy w polskim sektorze usług personalnych. Systematycznie wchodziła też do kolejnych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Jej kłopoty zaczęły się w 2018 roku. Ostatecznie - w sierpniu 2020 roku Gi Group przejęła kontrolny pakiet akcji Work Service. Spółka zabrała głos w sprawie zatrzymania.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Spółka Gi Group Poland dowiedziała się dzisiaj o zatrzymaniu kilku byłych członków zarządu Work Service. Postępowanie jest prowadzone w związku ze zdarzeniami mającymi miejsce w latach 2010-2019, czyli przed przejęciem kontroli nad spółką przez Gi Group Holding, które miało miejsce w sierpniu 2020 roku. Zarząd Gi Group Poland wyraża wolę pełnej współpracy z organami prowadzącymi powyższe postępowanie - pisze spółka w oświadczeniu przesłanym do redakcji portalu PulsHR.pl.

- Gi Group Poland zaznacza, że w przypadku ewentualnych szkód poniesionych w wyniku niezgodnych z prawem działań poprzednich przedstawicieli Work Service, spółka zastrzega sobie prawo do wniesienia roszczenia przeciwko tym osobom w celu rekompensaty strat - czytamy w oświadczeniu.

Konsekwencje wizerunkowe dla branży rekrutacyjnej

O komentarz poprosiliśmy ekspertów z rynku agencji zatrudnienia. Zapytaliśmy, jak odnoszą się do całej sytuacji, a także jak wpłynie ona na branżę rekrutacyjną.

- Nie znam szczegółów sprawy, więc trudno jest odnieść się do tej sytuacji. Na ten moment wiemy tylko tyle, że zostały zatrzymane osoby, które kiedyś były związane z agencją Work Service – mówi Agnieszka Zielińska, dyrektor Polskiego Forum HR.

- Pytanie, czy sytuacja ta pociągnie za sobą konsekwencje wizerunkowe dla całej branży. Mam nadzieję, że nie. W ostatnich latach Polskie Forum HR robiło wszystko, by budować pozytywny wizerunek branży. Wraz z agencjami zatrudnienia wykonaliśmy kawał dobrej roboty i pokazaliśmy, że agencje mają dobry wpływ na to, co dzieje się na rynku pracy. Mam nadzieję, że tak pozostanie - dodaje Agnieszka Zielińska.

Czytaj też: Wituckiego zabrali z hotelu podczas rady o 6.00 rano. Jak bandytę

W podobnym tonie wypowiada się Michał Podulski, wiceprezes SAZ. Jego komentarz jest jednak mniej optymistyczny - obawia się, że branża rekrutacyjna będzie musiała ponieść konsekwencje zaistniałej sytuacji.

- Mam nadzieję, że sprawa związana z zatrzymaniem osób związanych z Work Service nie będzie miała mocnego negatywnego wpływu na branżę, ale obawiam się, że może to być złudna nadzieja. Reperkusje zapewne odczujemy, ale na ten moment ciężko określić jakie. To świeża sprawa, wciąż mamy niewiele mamy informacji - ocenia Michał Podulski.

- Rynek pracy od wielu lat jest rynkiem pracownika (szczególnie w niektórych sektorach), dlatego też sytuacja ta nie sprawi, że nasza branża zniknie czy totalnie się załamie. Cały czas liczba ofert pracy przeważa nad liczbą pracowników - pomimo kryzysów, z którymi obecnie mierzy się cała gospodarka. Firmy rekrutacyjne są więc potrzebne - wyjaśnia Podulski.

Michał Podulski ma także nadzieję, że sektor wyniesie z tego lekcję, a potencjalni klienci będą korzystać z usług renomowanych firm, które się stowarzyszają i zaczną unikać tych mniej rzetelnych. Sęk w tym, że Work Service była dużą, wiarygodną agencją, funkcjonującą na rynku ponad 20 lat.

"Działania jednej firmy nie powinny mieć silnego przełożenia na cały rynek usług HR"

Ostrożny w ocenie skutków jest Artur Skiba, prezes agencji Antal. Jego zdaniem trudno wyrokować, jaki wpływ będzie miała zaistniała sytuacja na wizerunek branży rekrutacyjnej, ponieważ w tej chwili nie są znane szczegóły postępowania wobec Work Service, a tym bardziej jego wynik.

- Bez wątpienia jednak sektor usług HR, obecny w Polsce od już dziesięcioleci, mimo że jest wciąż młody - osiągnął pewien etap dojrzałości. Na rynku mamy wiele specjalizacji, dużą liczbę małych i dużych firm, tych działających globalnie i lokalnie. Na rynku HR, co mnie cieszy - coraz ważniejszą rolę odgrywają działania w ramach zrównoważonego rozwoju, co tym bardziej pokazuje odpowiedzialność i szerokie spojrzenie branży. Np. Antal planuje opublikować już w przyszłym roku pierwszy raport ESG. Podsumowując - przy takiej skali biznesowej - przeszłe działania jednej firmy nie powinny mieć silnego przełożenia na cały rynek usług HR - komentuje Skiba.