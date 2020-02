Czy Polacy wrócą przez Brexit?

Polacy w Wielkiej Brytanii nadal są dużą mniejszością. Ci, którzy zdecydowali się wracać, robią to z rożnych powodów. Z jednej strony są głosy o obawach, z drugiej mówi się, iż do końca roku niewiele się zmieni. Trwa okres przejściowy między datą brexitu a faktycznym wyjściem Londynu ze Wspólnoty.

Statystyki mówią o około 100 000 naszych rodaków, którzy zdecydowali się wyjechać z Wielkiej Brytanii w latach 2017/18.



Michał Dembiński z Polsko-Brytyjskiej Izby Handlowej podkreśla, że - jego zdaniem - mało osób wróciło. Do powrotu z emigracji do Polski namawiają nawet międzynarodowe korporacje, w tym instytucje finansowe.

Polacy w Wielkiej Brytanii pojawili się po 2004 roku, kiedy weszliśmy do Unii. Brexit, który od kilku lat wisiał nad polityką i gospodarką kontynentu, był wielką niewiadomą. Teraz, kiedy stał się faktem, zasadnym jest pytanie, czy Polacy będą wracać. Jak dowodzi spojrzenie na Polonię w Londynie, pojawiają się takie rozważania, ale nie stanowią większości.

Facebookowa grupa "Polacy w UK" liczy ponad 9 tysięcy osób, a "Polacy poznajmy się w UK" to aż 30 tysięcy. W grupach nie widać poruszenia brexitem, które sugerowałoby gotowość do powrotów. Dominują ogłoszenia lokalne, pytania i odpowiedzi na typowe problemy życia miejskiego i emigracyjnego. Wskazówki dotyczące brexitu raczej dotyczą komplikacji, których ten przysporzy chcącym udać się na wakacje do kontynentalnej Europy.

Podobnie na stronach portalu "mojawyspa.co.uk" – tylko jedna informacja z ostatnich dni dotyczy okresu przejściowego po brexicie. Zaznacza się w niej, że póki co "nic się nie zmieni".

Wrócili i co dalej?

Nie brakuje jednak i historii osób, które zdecydowały się opuścić Wielką Brytanię. Portal polemi.co.uk przytacza na przykład historię z Radford, gdzie Polka prowadzi biuro tłumaczeń i szkołę językową. Brexit miał okazać się dla niej nieprzewidywalny, jak "kolejka górska". Zaznaczyła, że liczba jej klientów wyraźnie spadła, z około 50 osób do 20.

- Ludzie są przerażeni obecną sytuacją. A boją się, ponieważ nie wiedzą, jakie zmiany przyniesie czas - mówi mediom tłumaczka, przyznając, że sama także prawdopodobnie będzie musiała wyjechać.

Czytaj też: Wielka Brytania opuszcza UE. Co z polskimi pracownikami? O złym potraktowaniu pisała natomiast w 2019 r. Wirtualna Polska. Portal przytaczał historię Waldemara Wagnera, który poszukiwał stałej pracy w Anglii i nie zagrzał tam miejsca. - Trzy razy został oszukany przez pracodawców - mówił w marcu 2019 r. Jego historia jest o tyle ciekawa, że wracał kilka razy. Nie umiał w Polsce wytrzymać. W wypowiedzi z minionego roku był przekonany, że tym razem zostanie. 100 tysięcy w statystykach. Czy będzie więcej? Na przełomie lat 2017 i 2018 z Wielkiej Brytanii wyjechało około 100 tys. Polaków, którzy opuścili Wielką Brytanię. Główny Urząd Statystyczny (GUS) informował, że w 2017 r. w Wielkiej Brytanii mieszkało i pracowało ponad 793 tys. osób z Polski. W 2018 roku było ich 695 tys. O tej statystyce mówił też w rozmowie z WNP.PL w "Rządowej ławie" Tadeusz Kościński, minister finansów: - Coraz więcej Polaków wraca do kraju - zauważał, twierdząc, że liczba ta rośnie. Minister jest też zdania, że zasoby finansowe, jakie przywożą wracający Polacy, będą brane pod uwagę w polityce finansowej kraju. - Oni muszą urządzić się w Polsce. Pieniądze będą wydawane - zauważał. Zobacz: To nie ostatni budżet państwa bez deficytu Mało osób wróciło. Apele nie są skuteczne? Trudno oczekiwać, że na przykład pół miliona naszych obywateli wróci. Jak mówi Portalowi PulsHR.pl Michał Dembiński z Polsko-Brytyjskiej Izby Handlowej, nie ma takiego trendu. Jak przypomina nasz rozmówca, polskie władze starały się przekonać do takiego kroku. Choćby wydanym w 2017 r. bezpłatnym poradnikiem. Zawierał najistotniejsze wskazówki związane z wyjazdem z Wielkiej Brytanii i życiem w Polsce. - Prawda jest taka, że mało osób wróciło - mówi. - Są osoby zastanawiające się nad powrotem. Spotykam osoby, które wystawiły swój dom na rynku nieruchomości. Część znalazła nawet pracę w Polsce. Tylko to margines. To małe liczby i ludzie na wyższych stanowiskach lub przedsiębiorcy - zauważa Dembiński. Izba organizowała akcje, by przyciągnąć do Polski pracowników. Celowała w osoby z profilu produkcji przemysłowej, jak spawacze czy mechatronicy. - Odzew był maciupeńki - dodaje Dembiński. Poza premierem, niedawno o apel do powrotu pokusiła się prezydent Łodzi - Hanna Zdanowska. Pisała na swoim oficjalnym koncie na Facebooku: "Często na spotkaniach z mieszkańcami rozmawiam z Waszymi rodzicami, przyjaciółmi i znajomymi. Wszyscy za Wam tutaj bardzo tęsknimy. (...) nigdzie nie będzie Wam tak dobrze jak w domu. Być może zarobicie mniej, ale będziecie u siebie, będziecie mieli więcej czasu dla swoich najbliższych. Chcę, żebyście wiedzieli, że w każdej chwili możecie wrócić". Podobną politykę oferuje Trzcianka, miasto w Wielkopolsce. Miasto chce przekonać do siebie akcją promocyjną. Oferuje działki budowlane albo mieszkania oraz pracę "praktycznie od zaraz" wracającym Polakom. 1 lutego na facebookowym profilu miasta zapraszano do zapoznania się z tą ofertą: To nie pracownicy migrują, tylko praca Z oceny specjalisty Izby wyłania się obraz odwrotny. To nie pracownicy wracają z Wielkiej Brytanii do Polski, a praca jest przenoszona do naszego kraju. - To zaawansowana praca - zauważa Michał Dembiński. Wymienia kilka instytucji finansowych, które przeniosły swoje centra analityczne do Warszawy. - Oni szukają po kilkuset doktorantów z matematyki - relacjonuje. Jak mówi Dembiński, od szefowej jednej z globalnych korporacji uslyszał, że wygasa trend labour cost arbitrage (przewaga kosztów pracy). Na jego miejsce wchodzi IQ arbitrage. - Czyli korporacje szukają błyskotliwych ludzi, także na polskim rynku - kończy. Polacy nie chcą korzystać ze statusu osiedlonego Brexit stał się faktem z końcem stycznia. Obecnie dla Polaków, którzy pozostają na Wyspach, niewiele się zmienia. Do końca roku trwa okres, w którym prawo unijne, regulacje dotyczące rynku pracy, gospodarki i nie tylko będą obowiązywać w Wielkiej Brytanii. Dla obywateli Polski Londyn ma nadal ważne rozwiązanie do zaoferowania. Istnieje tzw. status osiedlonego. Jak wynika z danych na koniec stycznia, 500 tysięcy naszych rodaków na Wyspach zdecydowało się z niego skorzytsać. Status jest odpowiedzią Brytyjczyków dla tych, którzy chcą dalej mieszkać, pracować i żyć w Wielkiej Brytanii. Jak twierdzi Michał Dembiński, opuszczający Wielką Brytanię Polacy nie kierują się do Polski. Wybierają inne kraje zachodnie - Holandię, Niemcy czy kraje skandynawskie. Z doświadczenia, jakim się podzielił Dembiński, wynika, że grono migrantów z Polski do Wielkiej Brytanii to w większości ludzie z małych miast. Ich powrót może być postrzegany jako porażka. Dlatego decyzja o powrocie jest mało prawdopodobna, zwłaszcza gdy żyją w Wielkiej Brytanii już dłuższy czas.

