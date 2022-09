Czujesz, że coś jest nie tak? Oto 9 znaków, że czas rozejrzeć się za inną pracą

Zmiana pracy to często dobra strategia na dalszy rozwój czy podniesienie zarobków. Czasem jednak jest to także jedyne wyjście z sytuacji, szczególnie w momencie, gdy doszliśmy do ściany w swojej karierze. O tym, że to już czas, może o tym świadczyć wiele sygnałów, na które warto zwrócić uwagę.

Ponad połowa pracowników pracuje tylko po to, by mieć z czego żyć (fot. Nik Shuliahin/Unsplash)