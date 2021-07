Cztery miliony kobiet w Polsce ani nie pracuje, ani się nie uczy. A problem narasta

Co trzecia Polka pomiędzy 20. a 64. rokiem życia nie pracuje i nie szuka pracy. Ale to nie znaczy, że nie chciałaby pracować - alarmuje należąca do Koalicji Obywatelskiej posłanka Joanna Jaśkowiak.

Autor: KDS

• 15 lip 2021 12:51





W 2020 r. udział kobiet niepracujących i niekształcących się był w każdym kraju wyższy w porównaniu z mężczyznami (fot. unsplash.pl)

Joanna Jaśkowiak w interpelacji poselskiej poruszyła problem bezrobotnych kobiet. Jak podaje, co trzecia Polka między 20. a 64. rokiem życia nie pracuje i nie szuka pracy.

- Ale to nie znaczy, że nie chciałyby pracować. Wystarczy wypaść z rynku nawet na rok, żeby już mieć trudności z samodzielnym znalezieniem zatrudnienia. Im dłużej kobieta jest poza rynkiem pracy, tym mniejsza szansa, że uda się wrócić do stałej pracy. Wiele takich kobiet może w przyszłości nie mieć uprawnień nawet do minimalnej emerytury. Będą skazane na pomoc państwa, a nikt dziś nie wie, jaką pomoc państwo będzie w stanie zaoferować kobietom zagrożonym ubóstwem. Kondycja finansów publicznych jest coraz gorsza i nie widać szansy na poprawę - wskazuje na problemy.

W jej opinii cztery miliony kobiet, które nie pracują zawodowo, stanowią ogromny problem – ekonomiczny i społeczny.

- Wiele z nich nie wróci samodzielnie na rynek pracy. A musimy pamiętać, że koniunktura może się pogarszać. Nie podejmując żadnych działań, państwo skazuje wiele z tych kobiet na ubóstwo - przestrzega posłanka.

Dlatego pyta Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej czy przewiduje ono uruchomienie programów umożliwiających tym kobietom powrót do pracy? Dopytuje też, czy resort podejmuje jakieś działania, by poprawić jakoś funkcjonowania systemu zapobiegania bezrobociu w najbiedniejszych regionach Polski, gdzie - jej zdaniem - działa on bardzo słabo.

Warto przypomnieć, że pandemia zdecydowanie mocniej uderzyła w kobiety. M.in. najnowsze dane Eurostatu o NEET, czyli ludziach w wieku od 20 do 34 lat, którzy nie pracują i się nie uczą, pokazują, że problem w 2020 roku zdecydowanie mocniej urósł w przypadku kobiet.

W 2020 r. udział kobiet niepracujących i niekształcących się był w każdym kraju wyższy w porównaniu z mężczyznami. W ośmiu państwach członkowskich UE odsetek młodych kobiet NEET był co najmniej o 10 pkt proc. wyższy niż odpowiedni odsetek młodych mężczyzn. W Polsce problem ten dotyczył 9,5 proc. mężczyzn i aż 24,2 proc. kobiet.

