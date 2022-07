Czterodniowy tydzień pracy w Polsce. Prawie co drugi pracodawca jest na "tak"

jk

• 26 lip 2022 17:12





Polscy pracodawcy są podzieleni. 34 proc. uczestników sondy Pracodawców RP twierdzi, że wdrożyłoby czterodniowy tydzień pracy, ale w dalszej perspektywie. Nieco mniej, bo 31,9 proc. jest zdecydowanie przeciwna temu rozwiązaniu, a 14,9 proc. firm deklaruje, że są w stanie wprowadzić ten model pracy nawet teraz. Dyskusja na temat czterodniowego tygodnia pracy powróciła (Fot. Janson Wong/Unsplash)

REKLAMA

Dyskusja na temat czterodniowego tygodnia pracy powróciła. Donald Tusk zapowiedział uruchomienie pilotażowego programu wprowadzającego krótszy tydzień pracy.

Projekt noweli wprowadzający krótszy tydzień pracy opracowuje również partia Razem. Ma go złożyć w Sejmie do końca wakacji. To kolejna próba skrócenia czasu pracy podejmowana przez polityków lewicy.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Polska skróciła dzień pracy do 8 godzin sto lat temu, a przecież od tamtej pory wzrosła wydajność i zmieniły się technologie. Do tego pracownicy, którzy mają więcej czasu na odpoczynek, pracują wydajniej - argumentuje pomysł poseł "Razem" Adrian Zandberg.

Pracodawcy podzieleni

A jak pomysł ten oceniają firmy? Pracodawcy RP postanowili to sprawdzić. Aż 74,5 proc. pytanych odpowiada, że aktualnie polska gospodarka nie jest gotowa na wprowadzenie czterodniowego tygodnia pracy. Odmiennego zdania jest 14,9 proc. pracodawców.

Czytaj też: Pracują cztery dni w tygodniu. Efekt? W trzy miesiące zrealizowali połowę zeszłorocznego obrotu

Na kolejne pytanie, które brzmiało: "Czy Twoje przedsiębiorstwo wprowadziłoby czterodniowy tydzień pracy?" 34 proc. uczestników sondy odpowiada, że "tak, ale w dalszej perspektywie". Nieco mniej, bo 31,9 proc. jest zdecydowanie przeciwna temu rozwiązaniu, a 14,9 proc. firm deklaruje, że są w stanie wdrożyć ten model pracy nawet teraz.

Źródło: Twitter/Pracodawcy RP

Zalety i wady czterodniowego tygodnia pracy

Zdaniem przedsiębiorców zaletą czterodniowego tygodnia pracy jest polepszenie samopoczucia wśród pracowników (34 proc.), wzrost efektywności pracy (21,3 proc.) oraz swoboda działania i zaufania do pracowników (19,1 proc.). 17 proc. badanych uważa, że skrócenie tygodnia pracy wpłynie na budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy. Źródło: Twitter/Pracodawcy RP Wśród wad pracodawcy wymieniali konieczność zatrudnienia dodatkowych pracowników (40,4 proc.) oraz brak dostępności pracowników w nagłych sytuacjach (25,5 proc.). Co ciekawe, 12,8 proc. ankietowanych nie widzi żadnych minusów czterodniowego tygodnia pracy. Tyle samo osób obawia się o spadek efektywności pracowników. Źródło: Twitter/Pracodawcy RP

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU