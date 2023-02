Czterodniowy tydzień pracy to już nie science fiction

Przypomina, że pierwszym elementem, który zainicjował dyskusję o czterodniowym tygodniu pracy była dyskusja o tym, jak maszyny i roboty wyeliminują ilość pracy do wykonania przez ludzi. To była dyskusja, która miała wyeliminować problem powstania tzw. zbędnej siły roboczej.

- Dzisiaj nie jesteśmy w stanie podać gotowych rozwiązań pokazujących, jak miałoby to zjawisko wyglądać, ale na pewno teraz jest moment, w którym tę dyskusję musimy bardzo poważnie prowadzić. Ekonomiści, politycy, etycy powinni usiąść i rozmawiać o tym, jak może wyglądać ten proces i czy on jest potrzebny. Z wysokiego poziomu mogę powiedzieć, że w przeszłości rozmawialiśmy o wprowadzeniu 12-godzinnego dnia pracy, potem 8-godzinnego dnia pracy a następnie o wprowadzeniu wolnych sobót. Ten proces się toczył i jestem przekonany, że dyskusja o czterodniowym tygodniu pracy jest przed nami - dodaje Tomasz Wolanowski.

- Demografia będzie jednym z czynników, które będą wymuszały, czy też zachęcały firmy do zastosowania wyższego poziomu nowych rozwiązań w cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji. Europa i Stany Zjednoczone chcą więcej produkować u siebie, co jest skutkiem doświadczeń z pandemią i wojną, ale żeby produkować musimy mieć zasoby siły roboczej. A siły roboczej jest określona ilość i automatyzacja i robotyzacja jest odpowiedzią na ten niedobór - mówi wiceprezes ABB Tomasz Wolanowski.

Jak mówi, dyskusja o skróceniu czasy pracy to nie jest science fiction, ale wciąż są to rozmowy na poziomie bardziej teoretycznym niż praktycznym.

- Do wdrożenia rozwiązań na skalę masową, a nie rozwiązań pilotażowych, które mogą pokazywać jak się zachowują poszczególne jednostki, grupy ludzi czy społeczności jest jeszcze długa droga przed nami - prognozuje Tomasz Wolanowski.

Sztuczna inteligencja nie taka inteligentna. Na razie nie zastąpi ludzi

W tym kontekście coraz częściej pada pytanie, czy sztuczna inteligencja zastąpi ludzi.

- Sztuczna inteligencja już jest. Już dzisiaj się spotykamy ze sztuczną inteligencją w wielu obszarach, najprostszym przykładem jest to, jak dzwonimy do banku to rozmawiamy tam z czat botem. Na pewno to jest technologia przyszłości, która na pewno będzie się rozwijała. Musimy pamiętać, żeby sztuczną inteligencję wykorzystywać z głową. Jeszcze daleko jesteśmy od sytuacji, w której sztuczna inteligencja będzie w stanie odwzorować wszystkie subtelności ludzkiego umysłu - zaznacza Tomasz Wolanowski.

W jego ocenie sztuczna inteligencja może rozwiązać mnóstwo naszych problemów, może nam pomóc w codziennym życiu, ale nie możemy zapominać o jej ograniczeniach.

- Przykład ChatGPT, mówiliśmy, że będzie przełomem . a po kilkunastu tygodniach jego stosowania wiemy, że on popełnia błędy. Wiemy, że potrafi napisać teksty, które nie do końca są sensowne czy oparte na faktach. Przyglądajmy się temu zjawisku, na pewno będzie się rozwijało - mówi Tomasz Wolanowski.

Przypomnijmy, że aplikację ChatGPT opracowała amerykańska firma OpenAI. Służy m.in. do tworzenia odpowiedzi na pytanie lub polecenia wprowadzane przez użytkownika. Potrafi też wykonać bardziej złożone zadania, na przykład napisać opowiadanie.

ChatGPT został uruchomiony jako prototyp 30 listopada 2022 r. Światowe media zwróciły uwagę na to, że ChatGPT ma duże możliwości i stał się popularny wśród użytkowników internetu. W ciągu pierwszych dni skorzystało z niego kilka milionów osób.

