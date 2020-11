Czterodniowy tydzień pracy. Bogaci są za. A my?

Niektórzy europejscy politycy uważają, że nadszedł czas na wprowadzenie czterodniowego tygodnia pracy. Pomógłby uporać się z ekonomicznymi skutkami pandemii koronawirusa. Wszystko zależy od produktywności, a pierwsze przymiarki wyglądają obiecująco.

Autor:jk

• 17 lis 2020 20:00





Krótszy tydzień pracy pomógłby uporać się z ekonomicznymi skutkami pandemii (Fot. Shutterstock)

REKLAMA

Polityk Partii Pracy John McDonnell, odpowiedzialny za finanse w brytyjskim gabinecie cieni, uważa, że europejskie kraje powinny wdrożyć czterodniowy tydzień pracy.



O potrzebie skrócenia czasu pracy - z uwagi na solidarność z bezrobotnymi - mówiła także podczas pandemii premier Finlandii Sanna Marin. Jacinda Ardern, premier Nowej Zelandii zapowiedziała, że w ramach walki ze skutkami koronawirusa będzie promowała skrócenie tygodnia pracy do czterech dni.

Światowe korporacje już testują krótsze dniówki – z dobrymi efektami jeśli chodzi o produktywność i koszty.

Jak donosi „The Guardian”, polityk Partii Pracy John McDonnell, który pełni funkcję kanclerza skarbu w gabinecie cieni, uważa, że Wielka Brytania, Hiszpania i inne europejskie kraje powinny wdrożyć czterodniowy tydzień pracy. Rozwiązanie to pomogłby uporać się z ekonomicznymi skutkami pandemii. Propozycję tę przedstawiono w liście skierowanym do Borisa Johnsona, Angeli Merkel, premiera Hiszpanii Pedro Sáncheza i innych europejskich przywódcom. Poparcie dla pomysłu wyrazili już lewicowi politycy i związkowcy.

Autorzy listu podkreślili długą historię godzenia się przez pracowników na skrócenie tygodnia po to, by ratować miejsca pracy. Zwrócono również uwagę, że kryzys stwarza okazję do ponownego przemyślenia systemów pracy po to, aby ograniczyć zużycie energii i wesprzeć walkę z kryzysem klimatycznym.

- W całej historii krótsze godziny pracy były wykorzystywane w czasach kryzysu i recesji gospodarczej jako sposób na równiejszy podział pracy między bezrobotnymi i tymi, którzy mieli za dużo pracy. Ze względu na rozwój cywilizacji i dobro społeczeństwa nadeszła chwila, aby skorzystać z możliwości skrócenia godzin pracy bez utraty wynagrodzenia – zaznaczają autorzy listu.

Krócej, ale produktywnie

O potrzebie skrócenia czasu pracy mówiła także podczas pandemii premier Finlandii Sanna Marin. Jej zdaniem w obecnej sytuacji mogłoby to być cenne rozwiązanie z uwagi na bezrobocie rosnące z powodu kryzysu wywołanego pandemią .

- Musimy określić jasną wizję tego, jak Finlandia może przejść do krótszego czasu pracy, a fińscy pracownicy - do lepszego życia - mówiła fińska premier na konwencji swojej partii.

Chodziłoby o skrócenie dziennego wymiaru czasu pracy do 6 godzin. Podkreśliła, że liczne badania wskazują, iż krótszy czas pracy może poprawić produktywność. To oznacza, że takie rozwiązanie nie musiałoby oznaczać obniżki pracowniczych pensji. Także Jacinda Ardern, premier Nowej Zelandii zapowiedziała, że w ramach walki ze skutkami koronawirusa będzie promowała skrócenie tygodnia pracy do czterech dni. Ma to zwiększyć efektywność i wydajność pracy, pozytywnie wpłynąć na krajową turystykę oraz poprawić work-life balance. Udane testy Jesienią ubiegłego roku Microsoft poinformował o efektach testowania 4-dniowego tygodnia pracy, a te były zdumiewające. Pełnoetatowi pracownicy Microsoftu w Japonii dostali pięć wolnych piątków w sierpniu. Jednocześnie zachowali pełne wynagrodzenie. W tym samym miesiącu w ramach eksperymentu mieli skracać spotkania do maksymalnie pół godziny i wybierać rozmowy online zamiast twarzą w twarz. 92 proc. uczestników testu wyraziło zadowolenie ze wprowadzonych rozwiązań. Microsoft odnotował także spadek zużycia energii elektrycznej o 23 proc., a także oszczędności na zużytym papierze do drukarek (59 proc.). Co najważniejsze z punktu widzenia działalności firmy, efektywność pracowników wzrosła aż o 40 proc. Podobny eksperyment przeprowadziła działająca w branży finansów i nieruchomości firma Perpetual Guardian. Efekty były podobne. Pracownicy byli bardziej kreatywni, poprawiła się ich obecność w pracy, byli bardziej punktualni, nie wychodzili na długie przerwy, ani też nie „urywali” się z pracy przed czasem. Sami pracownicy stwierdzili zaś, że poprawiła się równowaga między ich życiem prywatnym i zawodowym, skutkiem czego wracają do pracy bardziej „naładowani”. Przyznali ponadto, że mając do dyspozycji krótszy tydzień pracy zwiększyli swą produktywność, skracając jednocześnie czas (z 2 godzin do 30 minut) spotkań w pracy. Firma ADP przeprowadziła badanie „The Workforce View 2019”. W jego ramach pytano ponad 10 tys. europejskich pracowników o pomysł wprowadzenia czterodniowego tygodnia pracy. Okazało się, że aż 56 proc. ankietowanych wolałoby pracować tylko przez cztery dni w tygodniu. Koncepcja czterodniowego tygodnia pracy jest najbardziej popularna wśród pracowników w Hiszpanii (62,6 proc.), Wielkiej Brytanii (61,2 proc.), Holandii (60,4 proc.) i Francji (60,4 proc.). Mieszkańcy Wielkiej Brytanii najchętniej wybraliby czterodniowy tydzień pracy ze zmniejszonym wynagrodzeniem (16,3 proc.). W Polsce nieprędko Taki system znajduje też zwolenników w Polsce. Pomimo, że w naszym kraju nie odbyła się jeszcze debata publiczna dotycząca tego typu zmian na rynku pracy. Póki co 37 proc. ankietowanych Polaków deklaruje, że zdecydowałoby się na taką formułę. Czterodniowy tydzień pracy ma w Polsce najwięcej zwolenników wśród osób, które są na półmetku swojej kariery - 41 proc. osób w wieku od 35 do 44 lat twierdzi, że wolałaby pracować w ten sposób. Może być to spowodowane wyzwaniami związanymi z łączeniem życia zawodowego z życiem rodzinnym oraz z innymi obowiązkami. Są oni jednocześnie grupą, która najchętniej zdecydowałaby się na obniżkę płac w zamian za mniejszą liczbę godzin pracy (11 proc.). Zdaniem Andrzeja Kubisiaka, zastępcy dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego, cała debata o skracaniu czasu pracy jest warunkowana jej wydajnością. Ta rośnie od wielu lat. - Przypominam, że do niedawna pracowaliśmy 6 dni. Wystarczy zapytać osoby starsze, które na pewno znają pojęcie pracującej soboty - zauważa ekspert w rozmowie z PulsHR.pl. - Był jednak wówczas powód, by tak zrobić - dodaje i wskazuje na wydajność pracy, która wzrosła na tyle, by dać pracującym Polakom w 1980 r. wszystkie soboty wolne. Zwraca też uwagę na jeszcze jedno - na rozróżnienie pracownik i konsument. Tymi ostatnimi stajemy się po pracy. - Konsumpcja napędza gospodarkę - dodaje Kubisiak akcentując, że w przyszłości będziemy pracować 6 godzin. Jednak jego zdaniem nie stanie się to szybko. To raczej kwestia dekad. Zwolennicy czterodniowego tygodnia pracy podkreślają, że taki model wpływa dobrze na relację między życie prywatnym i zawodowym. Pozwala on także na poświęcenie większej ilości czasu na rodzinę, sen czy hobby, a pośrednio generuje potrzeby konsumpcyjne. Skrócony czas pracy ma też mieć zbawienny wpływ na morale pracujących. W konsekwencji pracownicy wykazują większą produktywność, zaangażowanie w podejmowane projekty i nadrabiają dzięki temu poświęcony dzień w czasie de facto krótszym.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.