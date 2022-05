Człowiek w marketingu jest i będzie niezastąpiony

Czy za 5-10 lat możemy się spodziewać, że wysoko zaawansowana technologia wejdzie na stałe i w pewnym wymiarze do marketingu? Jak zmienia się rola CMO? Jak ważna jest etyka w marketingu? Na te pytania próbowali odpowiedzieć eksperci podczas debaty "Marketing przyszłości", która odbyła się w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Justyna Koc

Justyna Koc • 14 maj 2022 0:01





Sztuczna inteligencja coraz śmielej będzie wkraczać do marketingu, jednak człowiek zawsze będzie w tym obszarze potrzebny, bo będzie kreował (Fot. Shutterstock)

Zdaniem ekspertów sztuczna inteligencja coraz śmielej będzie wkraczać do marketingu, jednak człowiek zawsze będzie w tym obszarze potrzebny, bo będzie kreował.

Marketingowcy zwracają także uwagę, że rola dyrektora marketingu (CMO) to najbardziej zmieniająca się funkcja w przedsiębiorstwie.

Kolejny ważny aspekt to etyka w reklamie i budowaniu marki, na którą szczególną uwagę zwracają młode pokolenia.

Jak wskazuje Tomasz Jażdżyński, prezes Gremi Media, trudno przewidzieć, co się stanie - które technologie przebiją się, a które nie.

- To, czy machine learning lub sztuczna inteligencja będą wykorzystywane w reklamie w przyszłości, nie zależy od dostępnej technologii, ale od tego, jak potoczy się batalia o prywatność danych - mówi Tomasz Jażdżyński. - Żeby użyć sztucznej inteligencji, trzeba mieć duże ilości danych. Ponadto ktoś musi się zgodzić na ich przetwarzanie. Tylko wtedy to zadziała - dodaje.

Tomasz Jażdżyński, prezes Gremi Media (Fot. PTWP)

Tomasz Jażdżyński zauważa też, że naturalnym miejscem, gdzie można znaleźć duże ilości danych, są największe platformy wyszukiwawcze czy społeczne.

- Tam - szybciej bądź później - sztuczna inteligencja wejdzie. Nie będzie jednak tworzyła kreacji. Człowiek zawsze będzie w marketingu potrzebny, bo będzie kreował. Sztuczna inteligencja może jednak decydować o tym, co komu pokazać i które wymyślone przez człowieka kreacje wykorzystać - ocenia Jażdżyński.

Z kolei Beata Kucejko-Pelka, dyrektor marketingu na Polskę, kraje bałtyckie i Ukrainę w LEGO Group, zwraca uwagę, że walutą XXI wieku jest informacja. - Dane z bitowej infostrady to coś, z czym my - pracując w marketingu - na co dzień się mierzymy - mówi.

- Kluczowe jest połączenie pracy zespołów marketingowych z zespołami analitycznymi czy z pracą agencji - domów mediowych, które są w stanie dostarczyć nam informacje. My z kolei jesteśmy w stanie bardzo szybko wyciągać z nich wnioski i dzięki temu możemy precyzyjnie adresować potrzeby naszego konsumenta. A dzisiejszy konsument jest bardzo niecierpliwy. Mobilność, która jest największym osiągnięciem technologicznej rewolucji, sprawia, że chce on mieć rozwiązanie tu i teraz - komentuje Beata Kucejko-Pelka. Beata Kucejko-Pelka, dyrektor marketingu na Polskę, kraje bałtyckie i Ukrainę w LEGO Group (Fot. PTWP) Etyka w marketingu Etyka w reklamie i budowaniu marki ma szczególne znaczenie dla młodych pokoleń. - Marki powinni wierzyć w konsumentów, zwłaszcza w nowe pokolenia. To, jak są wychowywane, w jakim systemie żyją, jakich narzędzi używają, wlewa optymizm w moje serce – wierzę, że młodzi będą zwracać uwagę na etykę i będą dokonywać takich wyborów konsumenckich, aby wyeliminować marki, które w nieetyczny sposób reklamują się - komentuje Damian Rezner, członek zarządu, dyrektor operacyjny w Screen Network. – Spotkałem się z kampaniami reklamowymi z płodem w sercu, gdzie właściciele sieci outdoorowych odmówiły współpracy. Z drugiej strony mamy na przykład producenta rajstop Adrian, którego reklamy etyczne nie są. Pojawia się pytanie do konsumenta - czy zdecyduje się na zakup produktów tej marki, czy definitywnie ją odrzuci? Ja wierzę, że zwłaszcza to młode pokolenie będzie stawiać etykę wysoko na drabinie wartości – dodaje Rezner. Damian Rezner, członek zarządu, dyrektor operacyjny w Screen Network (Fot. PTWP) Również Piotr Piętka, CEO w Polsce, Ukrainie i krajach bałtyckich w Publicis Groupe, wierzy w prawdziwość i wiarygodność marek. – Jeżeli marki są prawdziwe - nie są na pokaz, a ich działania są dostosowane do tego, w co naprawdę wierzą - to ich świat wygląda inaczej. Nie tylko jest łatwy w kolejnym miesiącu czy kwartale, jeśli chodzi o osiągnięcie wyników finansowych, ale marka radzi sobie dobrze także w średniej i długiej perspektywie – ocenia Piotr Piętka. Piotr Piętka, CEO w Polsce, Ukrainie i krajach bałtyckich w Publicis Groupe (Fot. PTWP) Piotr Piętka podkreśla również, że rola dyrektora marketingu (CMO) to najbardziej zmieniająca się funkcja w przedsiębiorstwie. – CMO odpowiada za wzrost firmy. Jest prawą ręką prezesa w podejmowaniu decyzji, dlatego też rola marki i tego, jak ona się zachowuje, jest tak bardzo istotna – dodaje CEO w Polsce, Ukrainie i krajach bałtyckich w Publicis Groupe. Debatę poprowadził Bohdan Pawłowicz, doradca zastępcy dyrektora NASK ds. nowych technologii dla polityk publicznych (Fot. PTWP) Zobacz pełny zapis debaty "Marketing przyszłości", która odbyła się w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

